„Prime Day“ von MediaMarkt: So kommst du jetzt an spezielle Angebote Michael Stupp 2 Minuten

Was bei Amazon der Prime Day ist, ist – zumindest so ähnlich – bei MediaMarkt eine Aktion, die schnöde auf den Begriff „Club-Tage“ hört. Und die sind jetzt wieder gestartet. Wir zeigen, was es für Angebote gibt und vor allem - für wen.