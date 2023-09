Sennheiser Accentum Wireless – Preis-Leistung auf die Spitze getrieben

Die Sennheiser Momentum 4 gehören neben den Sony mit den WH-1000XM5 zu den beliebtesten Over-Ear-Kopfhörern. Beide Produktserien sind mittlerweile beinahe schon legendär, zeitgleich jedoch nicht ganz günstig. Selbst rund ein Jahr nach ihrer Vorstellung legen die Momentum 4 nach wie vor stolze 270 Euro auf die Preiswaage. Wem dies zu teuer ist, der musste sich bisher bei anderen Herstellern umschauen. „Bisher“, wohlgemerkt. Denn heute präsentierte Sennheiser mit den Sennheiser Accentum Wireless eine Version für kleinere Portemonnaies. Wir konnten die neuen Kopfhörer auf der IFA 2023 in Augenschein nehmen.

Sennheiser Accentum Wireless vorgestellt

Mit einer Größe von 16,5 x 19,5 x 4,8 Millimetern und einem Gewicht von 0,222 kg sind die neuen Sennheiser Accentum Wireless nicht sonderlich groß für Over-Ear-Kopfhörer. Das stört den Tragekomfort jedoch keineswegs – im Gegenteil. Wie wir uns selbst überzeugen durften, liegen die Kopfhörer passgenau auf den Ohren und auch das Tragegefühl ist dank einer guten Polsterung angenehm. Ferner scheint die Verarbeitung generell auf einem recht hohen Niveau zu sein. Einen spürbaren Qualitätsverlust zu den Momentum 4 konnten wir zumindest auf der Messe nicht beobachten.

Wer die Sennheiser Accentum Wireless aufsetzt, wird von 37-Millimeter-Schallwandlern beschallt. Die kabellosen Kopfhörer unterstützen die Codecs SBC, AAC, aptX™, aptX HD™, mSBC und CVSD, während die Musik selbst mit Bluetooth 5.2 vom Smartphone übertragen wird. Und auch hier überzeugten die neuen Accentum Wireless zumindest im Rahmen unserer kurzen Testsession und mit Blick auf den vergleichsweise niedrigen Kaufpreis auf ganzer Linie. Ferner sind auch eine Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie und ein Transparenzmodus für Umgebungsgeräusche mit an Bord. Diese werden von zwei integrierten Mikrofonen unterstützt.

Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sennheiser Accentum Wireless – Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Akku und Bedienung

Ein weiterer teilweise vernachlässigter Faktor bei Bluetooth-Kopfhörern ist die Akkulaufzeit. Bei den Momentum 4 betrug diese laut den Herstellerangaben stolze 60 Stunden. Ganz so leistungsstark ist der 800-mAh-Akku der Accentum Wireless zwar nicht, doch mit angegebenen 50 Stunden soll die Laufzeit dennoch beachtlich sein. Wer von kabellosen Kopfhörern nicht viel hält, kann den Sennheiser-Neuankömmling übrigens mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auch in ein kabelgebundenes Headset verwandeln.

Die Steuerung der Kopfhörer erfolgt derweil über ein 4-Tasten-Layout sowie eine Smartphone-Begleit-App für iOS und Android. Letztere soll laut Sennheiser zwar optional sein, doch da sich hier unter anderem Benutzervoreinstellungen speichern und ein 5-Band-Equalizer einstellen lassen, ist diese sehr zu empfehlen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sennheiser Accentum Wireless sind in einer weißen und einer schwarzen Variante erhältlich. Letztere ist dabei ab sofort für rund 180 Euro vorbestellbar. Die Lieferung erfolgt allerdings erst am 4. Oktober. Wer derweil ein Auge auf die weiße Version geworfen hat, muss sich in Geduld üben. Denn diese kommt erst Ende November auf den Markt.