Back to Black: „Fifty Shades of Grey“-Macherin bringt Amy Winehouse Film in die Kinos

In die Hauptrolle des sogenannten Biopics „Back to Black“ schlüpft die Schauspielerin Marisa Abela, die ebenfalls Britin ist und bereits beim Film „Barbie“ auf den Leinwänden zu sehen war. In dem neuen Kinofilm soll sie sogar selbst die Klassiker von Amy Winehouse nachgesungen haben. Für Fans der Soul-Sängerin definitiv ein Muss!

Gänsehaut-Momente und Überdosis: Darum geht’s in Back to Black

Amy Winehouse wuchs in einer jüdischen Familie in London auf, wo der Film ebenfalls gedreht wurde. Manche Szenen sollen sogar in der echten Wohnung aufgezeichnet worden sein, in der sie damals wohnte. Dafür sammelte der Film jedoch einiges an Kritik, da hier auch die Überdosis gezeigt wird, an der Winehouse im Alter von 27 Jahren verstarb. Fans der Soul-Künstlerin hielten das für unwürdig. Auch weitere tragische Momente ihrer Drogensucht werden thematisiert – bis hin zu ihrer Beerdigung.

Aber nicht alles ist düster in „Back to Black“. Der Kinofilm ist ebenso vollgepackt mit Gänsehaut-Momenten und viel Musik der beliebten Künstlerin. Im Trailer bekommt man bereits einen guten Eindruck über die Atmosphäre und die Authentizität, die der Film vermitteln möchte. Der Film zeigt dabei unter anderem, wie motiviert die Soul-Sängerin ihre Karriere aufbaute und international erfolgreich wurde. So entdeckte sie eines Tages der Manager Nick Shymansk bei einem Auftritt in einer lokalen Kneipe und verschaffte ihr einen Vertrag bei einem bekannten Plattenlabel. In der Verfilmung sieht man darüber hinaus, wie Winehouse in einem Pub ihren zukünftigen Ehemann Blake kennenlernte und sich Hals über Kopf in ihn verliebte. Doch nach einiger Zeit zeigen sich die Schattenseiten des öffentlichen Drucks und ihrem ungesunden Umgang damit.

Biopic nach international erfolgreichem Album benannt

Der Film ist nach Winehouse‘ zweitem Studioalbum „Back to Black“ benannt, das im Jahr 2006 erschienen ist. Mit diesem Album schaffte sie ihren internationalen Durchbruch und bekam sogar mehrere Auszeichnungen bei den Grammy Awards. Generell gilt es mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren als eines der weltweit am meisten verkauften Alben. Hier sind international bekannte Klassiker, wie „Rehab“, „Valerie“ oder der gleichnamige Song „Back to Black“ enthalten.

