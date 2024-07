Ausgepokémont: Amazon schickt Pikachu in den Ruhestand

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Pikachu trifft Sherlock Holmes

Realverfilmungen zu Anime-Serien hatten im vergangenen Jahrzehnt einen furchtbaren Ruf. Adaptionen wie der 2009 erschienene „Dragonball Evolution“ werden von den Fans auch heute noch gerne mit Kritik überschüttet. Doch es scheint sich ein Wandel anzubahnen. So konnte etwa die Netflix-Adaption von „One Piece“ einen bahnbrechenden Erfolg feiern – teilweise sogar bei eingefleischten Fans des Anime. Und auch die Realverfilmung „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ vermochte es, mit einem außergewöhnlichen Konzept zu überzeugen. Aktuell können Amazon Prime Video-Kunden den Streifen ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihres Abonnements anschauen. Doch bereits in weniger als 30 Tagen ist Schluss. Es sei denn, man hat einen weiteren hierzulande beliebten Streaming-Dienst abonniert.

Der Film „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ spielt in der fiktiven Welt aus dem Pokémon-Franchise. Hier lebt der 21-jährige Tim Goodman (Justice Smith), der eines Tages auf ein Pokémon trifft, das reden kann, das jedoch allein er zu verstehen vermag: Pikachu. Dieser wird von Ryan Reynolds verkörpert und ist daher auch charakterlich an die typischen Rollen des Schauspielers angelehnt – was im Kontext des Pokémon-Universums für viele Lacher sorgt. Ferner hat Pikachu sein Gedächtnis verloren, ist jedoch einer großen Verschwörung auf der Spur. Einer Verschwörung, die das Pokémon zusammen mit Tim und der jungen Reporterin Lucy Stevens (Kathryn Newton) unbedingt aufdecken möchte.

Auch abseits von Prime Video im Abo

Rekorde hat „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ zwar keine gebrochen, doch mit einer IMDb-Bewertung von 6,5 von 10 möglichen Sternen kann man durchaus von einem Erfolg sprechen. Wer sich selbst ein Bild von der Realverfilmung des Regisseurs Rob Letterman („Große Haie – Kleine Fische“, „Monsters vs. Aliens“) machen möchte, kann dies gegenwärtig sowohl im Rahmen des Amazon Prime Video-Abos als auch auf Netflix tun. In wenigen Wochen wird der Film allerdings ausschließlich auf Netflix verfügbar sein.

Jetzt weiterlesen Top 5: Das sind die besten Serien 2024