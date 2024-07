Triggerwarnung: Brutaler Action-Krimi ist Netflix‘ neue Nr. 1

Filme und Serien, die in Netflix‚ Top 10 aufgenommen werden möchten, müssen zwar keine Meisterwerke der Kinematografie sein. Dafür müssen sie zumindest das Interesse der Zuschauer wecken können. Und das ist dem neuen Film „Trigger Warning“ mehr als einfach nur gelungen. Bereits in der ersten Woche nach seinem Erscheinen katapultierte sich der Streifen mit 25,7 Millionen Ansichten an den 1. Platz der aktuellen Netflix-Charts. Und das, obwohl Netflix in festen Wochenrhythmen kalkuliert und dem Film angesichts seines Erscheinens an einem Freitag (21. Juni 2024) nur drei Tage Zeit blieben, um die Charts zu stürmen.

Neuer Action-Kracher dominiert die Charts

Die Handlung von „Trigger Warning“ dreht sich um die Elitesoldatin Parker, die von Jessica Alba (Fantastic Four) verkörpert wird. Als sie vom Tod ihres Vaters erfährt, kehrt sie in ihre Heimatstadt in den USA zurück. Dort trifft sie auf ihren Ex-Freund (Mark Webber), der mittlerweile zum Sheriff aufgestiegen ist. Sowie auf dessen Vater, Senator Ezekiel Swann (Anthony Michael Hall). Schnell fällt Parker auf, dass am Tod ihres Vaters etwas nicht stimmt. Und auch hinter Senator Swann scheint mehr zu stecken, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Da Parker als Elitesoldatin über gewisse Fähigkeiten verfügt, macht sie sich kurzerhand auf, das Geheimnis zu lüften und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Bei „Trigger Warning“ handelt es sich um einen Netflix-Original-Film aus der Feder der Regisseurin Mouly Surya. Nach dem überaus erfolgreichen Startwochenende landete der 107 Minuten lange Action-Kracher nicht nur global, sondern auch in Deutschland auf dem 1. Platz der aktuellen Netflix-Charts. Dennoch hat die Sache einen Haken.

Überraschend schlechte Bewertungen

Obwohl der erfolgreiche Start von einem Hit kündet, scheint der Film die Erwartungen der Zuschauer nicht in Gänze zu erfüllen. So liegt die Durchschnittswertung auf der Filmplattform IMDb gegenwärtig bei lediglich 4,6 von 10 Sternen. Noch schlechter schlägt sich der Film auf der Plattform Rotten Tomatoes. Hier scheinen sich Zuschauer (15 Prozent) und Kritiker (20 Prozent) diesmal einig zu sein. Wenn du dir selbst ein Bild machen möchtest, kannst du es ab sofort auf Netflix tun.