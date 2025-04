Allerdings ist die Erweiterung des Senderangebotes bei Joyn mutmaßlich nicht für jeden Zuschauer interessant. Denn es wird richtig regional: Ab sofort kannst du auf der Plattform 14 bayerische Lokalsender live und gratis streamen. Mit dabei sind unter anderem münchen.tv, augsburg.tv, allgäu.tv sowie Franken Fernsehen. Egal, ob aus der Oberpfalz, Niederbayern oder Schwaben. Lokale Nachrichten, Reportagen und Magazine sind damit nun an einer Stelle im Internet für alle verfügbar.

14 neue Lokalsender aus Bayern auf Joyn

Diese 14 Lokalsender sind neu auf Joyn dabei:

allgäu.tv

augsburg.tv

Franken Fernsehen

münchen.tv

Niederbayern TV (Deggendorf-Straubing, Landshut, Passau)

Oberpfalz TV

Regio TV Schwaben

Regionalfernsehen Oberbayern

TV Mainfranken

TV Oberfranken

tv.ingolstadt

TVA Ostbayern

Das Angebot ist komplett kostenlos abrufbar – entweder direkt über joyn.de oder per App auf deinem Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Mit dem Zuwachs richtet sich Joyn gezielt an Zuschauer, die Wert auf regionale Berichterstattung legen. Neben den großen Privatsendern setzt der Streamingdienst damit ein starkes Zeichen für mehr Meinungsvielfalt und lokalen Public Value, wie er in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt. Denn neben den neuen Lokalsendern und den Sendern von ProSiebenSat1 findest du als Zuschauer auch zahlreiche andere, vor allem öffentlich-rechtliche Sender bei Joyn. Einzig die Sender der RTL-Gruppe fehlen. In der kostenpflichtigen Version ist Joyn dann werbefrei und bietet mehr On-Demand-Inhalte sowie Zugriff auf weitere Sender und HD-Inhalte. Der Dienst kostet dann 6,99 Euro monatlich.

Für die Lokalsender ist die Verbreitung über Streaming-Plattformen mutmaßlich attraktiver und günstiger als per Satellit. Inzwischen ist die Breitbandversorgung und auch die Akzeptanz von Streaming so gut geworden, dass derartige Plattformen eine echte Alternative darstellen. Das zeigen auch die zahlreichen sogenannten FAST-Channels, die die Mitbewerber-Plattformen waipu.tv und Zattoo verbreiten. Diese Plattformen, die dann auch alle üblichen TV-Sender an Bord haben, kosten je nach Tarif zwischen etwa 7 und 15 Euro monatlich.

