Es geht los: Einer der heftigsten Horrorfilme startet als Serie

Was für eine Nachricht: Der Horror-Kultfilm überhaupt, „ES“, wird im Herbst in Form einer topaktuellen Serie in Deutschland, Österreich und der Schweiz fortgesetzt. Denn dann startet hierzulande beim Pay-TV-Sender Sky und beim zugehörigen Streamingdienst Wow die Dramaserie „ES: Welcome to Derry“. Schon im Jahr 2023 war bekannt geworden, dass eine solche Serie in nicht allzu ferner Zukunft starten soll. Jetzt ist der Startschuss für den deutschsprachigen Raum offiziell.

„ES: Welcome to Derry“ kommt im Oktober zu Sky und Wow

Frei nach dem Motto „Willkommen in Derry, willkommen zurück, wo ES begonnen hat“, darfst du dich ab Oktober 2025 bei Sky und Wow auf die neue HBO-Serie aus Stephen Kings „ES“-Universum freuen. Entwickelt wurden die neuen Episoden von Andy und Barbara Muschietti, die beide auch für die Filme „ES“ und „ES: Kapitel 2“ verantwortlich waren. Ihnen steht Jason Fuchs zur Seite, der in der Vergangenheit ebenfalls unter anderem beim zweiten Film-Teil mitwirkte.

Zum Inhalt der neuen Serie ist bisher nicht viel bekannt. Die Macher hüllen bewusst noch einen Mantel des Schweigens über die neuen Episoden. Klar ist nur, dass die Serie auf Stephen Kings Roman basiert und jene Vision erweitert, die in der Adaption von Filmemacher Andy Muschietti in den Filmen „ES“ und „ES: Kapitel 2“ Millionen von Zuschauer in ihren Bann zog. Muschietti führte übrigens in einigen Episoden der neuen Serie selbst Regie.

Der Schrecken kehrt zurück: „ES: Welcome to Derry“ startet im Herbst bei Sky und Wow.

Teaser zur SDCC angeküdigt

Alle Fans sollten sich übrigens auch die diesjährige San Diego Comic Con (SDCC) rot im Kalender anstreichen. Denn „ES: Welcome to Derry“ wird auch dort mit von der Partie sein. Für alle, die live vor Ort sind: Am Freitag, 25. Juli 2025, bieten von Pennywise inspirierte Pedicaps kostenlose Fahrten rund ums San Diego Convention Center, dem Gaslamp Quarter und im Hafengebiet an. Am Samstag (26. Juli 2025), können sich Fans auf einen exklusiven Sneak Peak der Dramaserie freuen. Der dürfte recht schnell dann auch in Deutschland zum Beispiel über YouTube abrufbar sein.