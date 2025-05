Satte 19 Tore in vier Spielen: Wer am vergangenen Wochenende bei Sky die Spiele der Fußball-Bundesliga verfolgt hat, kam voll auf seine Kosten. Da verwundert es wenig, dass einer der Kommentatoren, Frank Buschmann, im Anschluss seiner Begeisterung freien Lauf ließ. „Konferenz, du geiles Stück“, schrieb „Buschi“ bei Instagram. Und mit emotionalen Worten legte er mit einem Video in Hinblick auf die kommende Saison nach; und den Finger tief in die offenbar noch immer blutende Wunde. Denn es wird nur noch zwei Konferenzschaltungen bei Sky geben. Ab der kommenden Saison wechselt das beliebte Pay-TV-Produkt zum Wettbewerber DAZN.

Sky bringt „Multiview“-Erlebnis auf den Fernseher

„Gebt euch bloß Mühe, verhunzt das Baby nicht“, so Buschmann in Richtung der DAZN-Macher, die im kommenden Sommer nach 25 Jahren ein Stück TV-Geschichte von Sky übernehmen. Wehmütig blickt „Buschi“ schon jetzt zurück auf ein Produkt, das im Sky-Team mit viel Herzblut produziert worden sei. Ganz lässt sich sein Sender die Butter aber nicht vom Brot nehmen. Statt der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag hat sich der Sender nämlich schon etwas ganz Neues einfallen lassen. Künftig wird es bei Sky an Bundesliga-Spieltagen am Samstag den interaktiven Service „My Matchday“ mit den Extras „Multiview“ und „Match-Alarm“ geben.

In einer Mitteilung kündigt der Sender an, ein vollkommen neues Bundesliga-Erlebnis schaffen zu wollen. Dabei gestattet „Multiview“ das Verfolgen aller parallel stattfindenden Samstagsspiele auf einen Blick in einer Mehrfachbildansicht. Das erlaube es, jedes Tor live zu sehen. Zu hören ist aber nur der Einzelspiel-Kommentar eines redaktionell festgelegten Topspiels am Samstagnachmittag. Für Kunden mit Sky Stream (Test) oder einem mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver bietet „Multiview“ weitere interaktive Möglichkeiten. So können sie etwa die Tonspur des Einzelspiels in der Mehrfachbildansicht individuell auswählen und per Knopfdruck von dieser direkt in die Vollbildansicht wechseln und auf Wunsch auch wieder zurückkehren.

Sky Match-Alarm: Individuell informiert bleiben

Parallel dazu geht bei Sky Stream und über einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver der „Match-Alarm“ an den Start. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung für alle jene, die sich für das Live-Erlebnis eines Einzelspiels entscheiden, aber dennoch immer über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert bleiben möchten. Sie verfolgen ihr Einzelspiel und erhalten währenddessen auf dem Bildschirm Benachrichtigungen über alle wichtigen Ereignisse bei den Parallelspielen. Ob Tor, Elfmeter oder Platzverweis: auf Knopfdruck können sie sich die Szene im Vollbild umgehend anschauen – oder sich dafür entscheiden, bei ihrem Spiel zu bleiben.

Sky schaltet künftig schon ab 15 Uhr in die Stadien

Die Vorberichterstattung zu allen Spielen am Samstagnachmittag, die Sky weiter alle in voller Länge zeigt, startet wie gewohnt um 14 Uhr. Zu den individuellen Vorläufen in die Stadien schaltet der Pay-TV-Sender künftig aber schon ab 15 Uhr. Auch das Freitagsspiel ist künftig live bei Sky zu sehen, Begegnungen am Sonntag bleiben bei DAZN im Live-Programm. Sky zeigt aber alle Sonntagspartien direkt nach Abpfiff im sogenannten „Re-Live“ in voller Länge.