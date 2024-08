Ab sofort ist es möglich, das neue Streaming-Angebot von Sky, das sämtliche Pay-TV-Inhalte von Sky und weitere Inhalte über eine kleine Streaming-Box zu dir nach Hause auf den Fernseher holt, zu bestellen. Neben Inhalten von Sky selbst hast du auch Zugriff auf die Programme von anderen Plattformen wie Prime Video, Netflix oder DAZN. On top lassen sich Inhalte großer Mediatheken wie Joyn und RTL+ abrufen und sogar der Empfang von Free-TV-Sendern in HD-Qualität ist möglich. Alles über eine einzige Oberfläche, auf der die Inhalte von Sky aber klar im Fokus stehen. Damit bietet sich Sky Stream nach dem Aus des Nebenkostenprivilegs auch als klassische Alternative zum Kabel-TV-Anschluss an.

Sky Strem einrichten: kinderleicht

Alles, was du für die Einrichtung von Sky Stream benötigst, wird von Sky in einem kleinen Paket zur Verfügung gestellt und zu dir nach Hause geschickt. Die Streaming-Box selbst ist nicht viel größer als eine Handfläche und wird über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Zusätzlich ist über den Netzstecker die Verbindung mit einer Steckdose notwendig. Ohne Energie geht natürlich auch hier nichts. Die Verbindung zum Internet ist wahlweise per WLAN (auch per WPS) oder kabelgebunden über ein LAN-Kabel möglich.

Sobald über den Internetrouter eine Verbindung zum weltweiten Datennetz hergestellt ist, werden automatisch noch bereitliegende Firmware-Updates installiert; und die Box startet kurzerhand neu. Der Neustart ist mit etwas längeren Wartezeit verbunden, hier ist etwas Geduld gefragt. Anschließend musst du nur noch die Box per Bluetooth mit der mitgelieferten Fernbedienung verbinden, diverse Einstellungsmöglichkeiten des Umschalters festlegen (Lautstärke des Fernsehers steuern, Verbindung zu einer Soundbar etc.) und schon kann es mit Sky Stream losgehen.

Viele Anschlussmöglichkeiten gibt es bei der Sky Stream Box nicht.

In unserem Test dauerten Anschluss und Einrichtung rund 15 Minuten. Danach bestand Zugriff auf sechs Mediatheken (ARD, ZDF, RTL+, Joyn, Kika und Arte) sowie sieben Unterhaltungs-Apps (Netflix, Youtube, Prime Video, Paramount+, Disney+, Discovery+ und Apple TV+). Ferner ist gegenwärtig der Zugriff auf vier Sport-Apps möglich (DAZN, DYN, Magenta Sport und Motor Vision). Und wem das nicht reicht, der kann auch noch auf eine Wetter-App und nicht weniger als 45 Spiele-Apps zugreifen. So kommt vor dem Fernseher auch mit Freunden garantiert keine Langeweile auf. Schade: Jede App hat auf der Oberfläche ihren festen Platz. Ein Sortieren nach persönlichem Geschmack ist nicht möglich.

Sky Stream: Alles, was benötigt wird, ist im Lieferumfang inklusive. Nur der Fernseher fehlt.

Live-TV: Programmwechsel erlauben kein schnelles Zappen

Interessierst du dich für das Live-TV-Streaming in HD-Qualität, solltest du wissen, dass schnelles Zappen zwischen den Programmen nicht möglich ist. Ein Programmwechsel über die entsprechenden Tasten der Fernbedienung dauert etwa drei Sekunden. Schön wäre es gewesen, über einen Knopf auf der Fernbedienung direkt in das Live-TV-Programm wechseln zu können. Das geht bisher nicht. Stattdessen muss man über die Oberfläche von Sky Stream mit der Tastatur bis zum Live-TV-Bereich scrollen und diesen manuell aktivieren.

Gut gelöst hat Sky die Gestaltung der unterschiedlichen Programmlisten. Wie auf dem Sky Q Receiver gibt es neben einer Übersicht, die alle verfügbaren Sender auflistet, noch weitere Sortierungen. Du kannst nämlich einerseits eine persönliche Favoritenliste pflegen (maximal 99 Sender), aber auch auf acht vorgruppierte Senderlisten zurückgreifen:

Unterhaltung

Serien

Sport

Filme

Dokus

Kids

News

Regional

Das Live-TV kannst du über Senderlisten nach deinen persönlichen Vorlieben durchsuchen.

Viele attraktive Zusatzfunktionen

So gut Sky Stream mit dem auf einer Oberfläche zentralisierten Programm schon ist, so attraktiv sind auch die gebotenen Zusatzfunktionen. Die mitgelieferte Fernbedienung ist nicht nur beleuchtet, sondern auch mit einer Sprachsteuerung ausgestattet. Programmwechsel klappen ebenso fehlerfrei wie die Suche nach Inhalten. Langes Suchen in kläglich langen Programm- und Inhaltelisten fällt so weg. Die Sprachsuche unterstützt auch das Filtern der verfügbaren Inhalte nach Genres oder Schauspielern. Zudem ist das Öffnen von einzelnen Apps per Sprachbefehl möglich; sofern ein Zugang eingerichtet ist.

Praktisch ist zudem die Möglichkeit, über die Sky Stream Box eine Playlist mit den persönlichen Lieblingsinhalten zu pflegen. So lassen sich nicht nur Inhalte aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt übersichtlich sortiert nach dem persönlichen Bedarf konsumieren. Auch das Zufügen von Inhalten zur Playlist aus Mediatheken ist möglich. Aber nicht immer. Denn einige Inhalte, insbesondere von Apps, ließen sich im Test nicht den Playlisten hinzufügen. Nutzt du den elektronischen Programmführer (EPG) mit einer Woche Voraussicht, reicht es aus, einen gewünschten Inhalt über die Fernbedienung auszuwählen und einmal die rot umrandete Plus-Taste zu drücken. Schon ist der ausgewählte Inhalt der Playlist hinzugefügt.

Mit den Playlisten kannst du über Sky Stream nichts mehr verpassen.

Damit in einem Haushalt mit mehreren Personen nicht eine einzelne große Playlist für Chaos beim TV-Spaß sorgt, besteht zudem die Möglichkeit, bis zu fünf individualisierte Playlisten auf der Sky Stream Box einzurichten. Das beugt Streitigkeiten vor, wenn aus Versehen noch nicht von allen Familienmitgliedern gesehene Playlist-Inhalte gelöscht wurden.

Pause- und Time-Shift-Funktion verfügbar

Im Live-TV-Betrieb, der mit einem Top-Bild und sehr ordentlicher Audio-Qualität zu punkten weiß, besteht bei zahlreichen Programmen die Möglichkeit, das bereits laufende Programm von vorn zu starten. Auch das Pausieren von Live-TV-Inhalten für bis zu 25 Minuten ist möglich.

Der Zugriff auf die Inhalte aus den Mediatheken klappte im Test reibungslos. Du solltest dabei aber nicht vergessen, dass es gerade bei den Privatsendern der RTL Gruppe und von ProSiebenSat.1 viele Programmbestandteile nur dann zu sehen gibt, wenn du weitere Premium-Abos abgeschlossen hast. Zwar stellt Sky Stream den Zugang zu Plattformen wie RTL+ oder Joyn bereit, die Premium-Inhalte wie besonders aktuelle oder noch nicht im Free-TV gelaufene Serien- oder Show-Folgen kosten aber natürlich auch hier Extra-Geld.

Das Drücken der Home-Taste auf der Fernbedienung (rot umrandet) macht es möglich, jederzeit auf die Startseite der Oberfläche von Sky Stream zurückzukehren. Dass auf der Startseite auch Tipps zu Inhalten von Streaming-Diensten zu finden sind, die man gar nicht abonniert hat (in unserem Fall zum Beispiel Disney+) ist ein störender Begleiteffekt.

Über die Startseite von Sky Stream stehen (neue) Inhalte vom Sky im Fokus.

Was kostet Sky Stream?

Solltest du nach all den lobenden Worten nun gehofft haben, dass du Sky Stream für ’n Appel und ’n Ei buchen kannst, müssen wir dich enttäuschen. Denn die Preise für Sky Stream orientieren sich an den Preisen, die für ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky fällig werden. Aktuell stehen bei einem Jahr Mindestvertragslaufzeit vier Pakete zu Preisen zwischen 15 und 40 Euro pro Monat im Fokus der Vermarktung.

Ab dem 13. Monat erhöhen sich die monatlich zu zahlenden Kosten erheblich. Du musst dann zwischen 27,50 Euro und 58 Euro pro Monat für das von dir ausgewählte Sky-Paket bezahlen. Es sei denn, du entscheidest dich für ein weiteres Jahr Mindestvertragslaufzeit. Dann kannst du für weitere zwölf Monate vom Preisvorteil profitieren. Eine einmalige Anschlussgebühr (regulär 29 Euro) und auch eine Logistikpauschale (regulär 12,99 Euro) fallen derzeit nicht an. Die Sky Stream Box stellt Sky während der gesamten Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung.

Klein und schlicht: die Sky Stream Box im Einsatz.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, die oben genannten Pakete um Premium-Pakete zu erweitern. Zum Basis-Abo kannst du etwa das Sky Cinema-Paket für 10 Euro im Monat zubuchen. Oder dein Netflix-Basis-Abo auf ein Netflix-Standard- oder Netflix-Premium-Abo upgraden. Das Bundesliga-Paket für 30 Euro monatlich lässt sich unter anderem um ein DAZN-Abo erweitern. Sky Sport kostet hier 5 Euro monatlich extra.

Diese aufpreispflichtigen Optionen gibt es

Alle Inhalte stellt Sky über Sky Stream übrigens ohne Aufpreis in HD-Qualität zur Verfügung. Möchtest du entsprechend verfügbare Inhalte lieber in Ultra-HD-Qualität (4K) sehen, musst du dafür einen Aufpreis von 5 Euro pro Monat zahlen. Und natürlich auch einen 4K-fähigen Fernseher besitzen. Das Zubuchen einer zweiten und dritten Sky Stream Box zur Leihe kostet einmalig je 39 Euro. Zusätzlich musst du für die Multiscreen-Option für die Nutzung von Sky Stream in mehreren Räumen monatlich 15 Euro Aufpreis bezahlen. Praktisch: Sky Go für die Verwendung der Sky-Inhalte unterwegs auf dem Smartphone und Tablet PC ist ebenfalls inklusive.

Fazit zu Sky Stream: Pay-TV und mehr – über das Internet auf nur einer Oberfläche

Die Einführung von Sky Stream in Deutschland hat nach der Einführung in England lange auf sich warten lassen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Denn das Programmangebot von Sky über eine kleine Box per Internetstream in hochauflösender Bildqualität auf den Fernseher zu holen, bereitet viel Freude. Die einfache Sprachsteuerung tut ihr Übriges. Praktisch ist auch, dass es möglich ist, Free-TV-Sender, Apps und Mediatheken auf einer Oberfläche zu nutzen. Wer genervt davon ist, auf dem Smart-TV ständig (mit langen Ladezeiten) zwischen einzelnen Programm-Apps hin und her wechseln zu müssen, findet in Sky Stream ein fast schon perfektes Angebot.

Die kleine quadratische Sky Stream Box kommt in einer kleinen Papschachtel zu dir nach Hause.

Wichtig ist, dass du für die Nutzung von Sky Stream einen Breitbandanschluss benötigst. Empfehlenswert sind mindestens 16 Mbit/s. Insbesondere dann, wenn parallel noch andere Geräte für die Internetnutzung in Gebrauch sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass du bei Sky Stream mit einem Zeitversatz von rund 30 Sekunden gegenüber einem Kabel- oder Satellitenanschluss leben musst. Bei Filmen und Serien ist das weniger relevant, Tore bei Fußballübertragungen siehst du aber entsprechend später. Durchaus möglich also, dass dein Nachbar entsprechend vor dir jubelt.

Wie wichtig für Sky ein Erfolg von Sky Stream ist, wird auch auf der Homepage des Unternehmens deutlich. Dort ist die Vermarktung von Produkten, die mit dem Sky Q Receiver über einen Kabelanschluss oder per Satellit realisiert werden, in den Hintergrund gerückt. Bestandskunden von Sky sollen im Laufe der kommenden Wochen die Möglichkeit erhalten, zu Sky Stream zu wechseln.

Schon seit vielen Jahren bin ich Kunde von Sky. Primär, weil ich als Sport-Fan viele tolle Inhalte im Pay-TV genießen kann. Mit Sky Stream wird das TV-Erlebnis aber noch einmal auf ein neues Level gehoben. Inhalte von verschiedenen Anbietern und Mediatheken auf einer Plattform sehen zu können, ist ein echter Genuss. Gut gemacht, Sky, das macht Laune. Schade ist nur, dass die Preise für Sky Stream genauso hoch ausfallen wie für ein klassisches Pay-TV-Abo. Und gelernt habe ich auch: Wenn ich Fußball über Sky Stream schaue, schalte ich mein Handy aus. Den Toralarm zuerst auf dem Handy zu lesen, ehe der Treffer eine halbe Minute später auf dem Fernseher landet, ist etwas frustrierend.