Netflix Kosten 2023: Preise und alle Infos zum Streaming-Abo

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt. Aber wie teuer ist Netflix überhaupt? Und welche Inhalte kann ich mit welchem Abo sehen? Wir verraten dir alles zu den Netflix Kosten und den Inhalten, die du abrufen kannst.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 5 Euro pro Monat. Wer sich für ein Abo interessiert, hat die Wahl zwischen vier Modellen, die aktuell zwischen knapp 5 und knapp 18 Euro im Monat kosten. Seit November 2022 ist neu das Netflix Basis-Abo mit Werbung erhältlich, das knapp 5 Euro kostet, bei dem aber auch Werbeclips vor und während des Streamings akzeptiert werden müssen. Das klassische Basis-Abo ohne Werbung kostet 7,99 Euro. Gegen Aufpreis bekommst du höhere Auflösungen und weitere Extras. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuellen Netflix Kosten:

Netflix Basis-Abo mit Werbung Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 4,99 Euro 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte ja

(HD / 720p) ja

(HD / 720p)

(ab 3. November 2022) ja

(Full HD / 1.080p) ja

(Full HD / 1.080p) Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Netflix Kosten: Höchster Preis nur für 4K-Fans und Familien sinnvoll

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Serien und Filme zugreifen sollen. Die Netflix Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vorwiegend für alle Nicht-Single-Haushalte.

Netflix App jetzt downloaden

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen. Das Abo mit Werbung ist davon allerdings ausgeschlossen.

Für alle drei werbefreien Abos gilt: Es ist nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Inhalte des Streamingdienstes offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden.

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von seinen HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Informationen zu neuen Serien, die im Laufe der kommenden Wochen bei Netflix starten, kannst du auch der folgenden Tabelle entnehmen:

Serie Staffel verfügbar ab Princess Power 1 30. Januar 2023 Cunk On Earth 1 31. Januar 2023 Gunthers Millionen 1 1. Februar 2023 Detective Conan: The Culprit Hanzawa 1 1. Februar 2023 MAKE MY DAY 1 2. Februar 2023 Freeridge 1 2. Februar 2023 Class 1 3. Februar 2023 Der Handel 1 8. Februar 2023 You - Du wirst mich lieben 4 9. Februar 2023 My Dad the Bounty Hunter 1 9. Februar 2023 VINLAND SAGA 2 9. Februar 2023 Love to Hate You 1 10. Februar 2023 Love is Blind: After the Altar 3 10. Februar 2023 Jedes Mal, wenn wir uns verliebten 1 14. Februar 2023 Perfect Match 1 14. Februar 2023 Sem Filtro 1 15. Februar 2023 Das Gesetz nach Lidia Poët 1 15. Februar 2023 Red Rose 1 15. Februar 2023 La Primera Mujer 1 15. Februar 2023 Full Swing 1 15. Februar 2023 African Queens: Nijnga 1 15. Februar 2023 The Upshaw 3 16. Februar 2023 Aggretsuko 5 16. Februar 2023 Im Auge des Wolfes 2 17. Februar 2023 Devisión Palermo 1 17. Februar 2023 Ein Mädchen und ein Kosmonaut 1 17. Februar 2023 Drei Leben 1 22. Februar 2023 Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 22. Februar 2023 Ein Mädchen namens Lay Lay 2 23. Februar 2023 Outer Banks 3 23. Februar 2023 Vor wem laufen wir eigentlich davon? 1 24. Februar 2023 Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max 1 24. Februar 2023 Formula 1: Drive to Survive 5 24. Februar 2023 Too Hot To Handle 1 28. Februar 2023

Neue Filme bei Netflix

Oder darf es in der kalten Winterzeit ein herzerwärmender Film sein? Alle Film-Highlights, die in den kommenden Wochen anlaufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle – Netflix Original Produktionen inklusive.

Titel Verfügbar ab Pamela: Eine Liebesgeschichte 31. Januar 2023 Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück 1. Februar 2023 A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe 1. Februar 2023 True Spirit 3. Februar 2023 Stromboli 3. Februar 2023 Viking Wolf 3. Februar 2023 Infiesto 3. Februar 2023 Bill Russell: Legend 8. Februar 2023 Dear David 9. Februar 2023 Your Place Or Mine 10. Februar 2023 10 Tage eines guten Mannes 10. Februar 2023 Nochmal Liebe² 13. Februar 2023 A todas partes 14. Februar 2023 A Sunday Affair 14. Februar 2023 re:member 14. Februar 2023 Jim Jefferies: High n' Dry 14. Februar 2023 The Boss Baby 16. Februar 2023 Bushwick 16. Februar 2023 The Womb 16. Februar 2023 Unlocked 17. Februar 2023 Wonder Woman 1984 18. Februar 2023 Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt 19. Februar 2023 The Strays 22. Februar 2023 Call Me Chihiro 23. Februar 2023 We Have A Ghost 24. Februar 2023 A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 28. Februar 2023

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist bei Altkunden das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Bei neuen Sky-Abos ist Netflix in den meisten Fällen immer inklusive. Als Kunde von Sky hast du also nicht nur Zugriff auf die Inhalte des Pay-TV-Senders, sondern auch auf die Inhalte von Netflix. Grundlage ist das Standard Paket des Streamingdienstes. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Der Anbieter verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix Kosten mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.