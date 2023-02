Netflix noch schlechter: Nützliche Funktion nur noch im Premium-Abo verfügbar

Zahlreiche eingestellte Serien, teurere Abonnements und Maßnahmen gegen Account-Sharing – Netflix wandert von einer negativen Schlagzeile zur nächsten. Jetzt wird Netflix noch schlechter für viele seiner Nutzer. Erst im vergangenen Sommer hatte der Streaming-Anbieter eine neue Funktion eingeführt. Ebendiese soll ab sofort nur noch für Premium-Abonnenten verfügbar sein.

Netflix noch schlechter: 3D-Sound muss weichen

Erst im vergangenen Sommer hatte Netflix mit der 3D-Soundoption eine neue Funktion in seinen Streamingdienst eingeführt. Dank 3D-Audio konnten auch Nutzer mit Stereo-Lautsprechern oder Kopfhörern in den Genuss von simuliertem Raumklang bei Filmen und Serien kommen. Interessant ist das Feature dabei vor allem für Nutzer, die keine eigene Surround-Anlage besitzen oder gern von mobilen Geräten aus auf Inhalte zugreifen. Möglich war das an ausgewählten Geräten etwa wie dem Fernseher im Wohnzimmer oder sogar dem eigenen Smartphone, sodass praktisch überall und zu jeder Zeit Surround-Sound für dich möglich war. Damit ist jetzt für viele Anwender Schluss. Ab sofort dürfen nur noch Abonnenten des Premium-Abos die Funktion auskosten.

Ebenso ärgerlich daran ist die Art, wie sich die Veränderung bemerkbar macht. Man hat keineswegs die Nutzer darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Funktion nicht mehr länger auf niedrigeren Abo-Modellen verfügbar ist. Stattdessen haben sich lediglich einige Informationsseiten bei Netflix geändert und das als vermeintliches Upgrade des Premium-Abos beworben. Die deutsche Infoseite zu Preisen und Abo-Modellen listet 3D-Audio nun nur noch bei Premium-Abonnenten. Ebenso weist die Hilfeseite zum 3D-Audio Nutzer darauf hin, dass Premium-Abonnenten auf mehr Titel mit 3D-Audio-Unterstützung zugreifen können. Eine Verschlechterung damit zu begründen, dass mehr Optionen für die Premium-Kundschaft zur Verfügung steht, ist ein fragwürdiger Ansatz. Was hätte das Unternehmen schließlich daran gehindert, die Option auf Titeln für andere Abonnenten überall dort zu lassen, wo sie bereits integriert war?

Nur wenige 3D-Titel für Premium-Abonnenten verfügbar

Von einer großzügigen Auswahl an Titeln für Premium-Abonnenten lässt sich zudem kaum sprechen. Insgesamt listet Netflix im deutschen Abonnement lediglich 51 Titel mit der Funktion, wenn du bewusst nach 3D-Audio oder Spatial Audio suchst. Einige dieser Titel werden jedoch doppelt aufgeführt, sodass schlussendlich lediglich 42 Filme und Serien mit der Unterstützung für das Feature verbleiben. Netflix selbst hingegen spricht von mehr als 700 Titeln, die verfügbar sein sollen.

Hier ist nicht klar ersichtlich, ob der deutsche Nutzer lediglich das Pech hat, dass ein großer Teil der Titel in englischen Versionen verfügbar sind oder unterschiedliche Sprachausführungen der gleichen Titel ebenso in die Gesamtsumme zählen. Zwar verweist der Anbieter darauf, dass weitere 3D-Audio-Titel im Sortiment aufgenommen werden sollen, nähere Informationen sind dazu bisher jedoch nicht bekannt. Möchtest du dir selbst einen Eindruck des Features verleihen, kannst du dies mit dem Demo-Video von Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Insgesamt scheint Netflix zu beabsichtigen, das Premium-Abo für Nutzer so attraktiv wie möglich zu gestalten. Denn neben dem Wegfall des 3D-Audios für andere Abonnenten, zeichnet sich sogleich eine kommende Änderung in den Downloads für Premium-Nutzern ab. Bisher konnten Daten auf offline lediglich bis zu vier Geräten heruntergeladen werden. Künftig soll das auf bis zu sechs Geräten möglich sein. Das Premium-Abo ist allein deshalb bereits für Besitzer von 4K-Geräten spannend, da es Inhalte in 4K-Auflösung bietet, die du auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen kannst. Mit einem Monatspreis von 17,99 Euro musst du dafür jedoch auch tiefer in die Tasche greifen. Das Basis- oder Standard-Abo sind mit 7,99 beziehungsweise 12,99 Euro deutlich erschwinglicher.