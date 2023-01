Netflix Neuheiten im Februar 2023: Von Superhelden bis Romantik – das sind die Highlights

Der zweite Monat des noch jungen Jahres bricht an. Damit verlässt nicht nur ein Blockbuster mit Daniel Craig die Streaming-Plattform, sondern zahlreiche Neuheiten kommen ins Sortiment. Der Februar steht zwar meist klassisch im Zeichen des Valentinstags. Doch neben Romanzen hat Netflix einige Highlights mehr auf Lager.

Neue Serien bei Netflix im Februar 2023

Der Februar beginnt schon früh mit einem Serien-Highlight: Die vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ startet exklusiv bei Netflix. Mit Faszination und Abscheu verfolgten Fans die Geschichte von Joe Goldberg (Penn Badgley), der vom Stalker zum Mörder wird. Nun gerät er selbst ins Visier von zwielichtigen Personen. Staffelstart: 9. Februar.

Am 24. Februar folgt die dritte Staffel von „Outer Banks“, in der die Jagd nach dem Kreuz von Denmark Tanny und dem Gold der Royal Merchant weitergeht. Doch John B. (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Ki (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) und Cleo (Carlacia Grant) müssen sich dafür erst einmal auf der verlassenden Insel zurechtfinden, auf der sie in Staffel 2 strandeten.

Serie Staffel verfügbar ab Princess Power 1 30. Januar 2023 Cunk On Earth 1 31. Januar 2023 Gunthers Millionen 1 1. Februar 2023 Detective Conan: The Culprit Hanzawa 1 1. Februar 2023 MAKE MY DAY 1 2. Februar 2023 Freeridge 1 2. Februar 2023 Class 1 3. Februar 2023 Der Handel 1 8. Februar 2023 You - Du wirst mich lieben 4 9. Februar 2023 My Dad the Bounty Hunter 1 9. Februar 2023 VINLAND SAGA 2 9. Februar 2023 Love to Hate You 1 10. Februar 2023 Love is Blind: After the Altar 3 10. Februar 2023 Jedes Mal, wenn wir uns verliebten 1 14. Februar 2023 Perfect Match 1 14. Februar 2023 Sem Filtro 1 15. Februar 2023 Das Gesetz nach Lidia Poët 1 15. Februar 2023 Red Rose 1 15. Februar 2023 La Primera Mujer 1 15. Februar 2023 Full Swing 1 15. Februar 2023 African Queens: Nijnga 1 15. Februar 2023 The Upshaw 3 16. Februar 2023 Aggretsuko 5 16. Februar 2023 Im Auge des Wolfes 2 17. Februar 2023 Devisión Palermo 1 17. Februar 2023 Ein Mädchen und ein Kosmonaut 1 17. Februar 2023 Drei Leben 1 22. Februar 2023 Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 22. Februar 2023 Ein Mädchen namens Lay Lay 2 23. Februar 2023 Outer Banks 3 23. Februar 2023 Vor wem laufen wir eigentlich davon? 1 24. Februar 2023 Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max 1 24. Februar 2023 Formula 1: Drive to Survive 5 24. Februar 2023 Too Hot To Handle 1 28. Februar 2023

Ferner scheint Netflix den deutschen Privatsendern Konkurrenz machen zu wollen. Mit „Dating-Show Too Hot To Handle: Germany“ startet am 28. Februar eine neue Dating-Show beim Streaming-Dienst. Beim augenscheinlichen Partyurlaub in der Karibik geht es letztlich um ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro, das die Teilnehmer nur unter einer Voraussetzung bekommen: Sie dürfen körperliche Intimitäten mit anderen Teilnehmern nicht zulassen.

Netflix Film-Highlights im Februar 2023

Nicht genau zu Valentinstag, sondern schon einige Tage zuvor wird es romantisch. Mit „Your Place Or Mine“ kommen Ashton Kutcher als Peter und Reese Witherspoon als Debbie auf den Bildschirm zurück. Die nun guten Freunde landeten einst miteinander im Bett, werden jetzt aber nicht mehr voneinander angezogen – oder doch? Denn auch nach vielen Jahren lässt sie die gemeinsame Nacht nicht los und sie merken womöglich zu spät, was ihre platonische Freundschaft zu bedeuten hat. Start: 10. Februar.

In „The Boss Baby“ findet der 7-jährige Tim Templeton heraus, dass er einen kleinen Bruder bekommt. Das geht nicht, findet er – schließlich hat er bislang die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern bekommen. Nun stört diese Ruhe ein sonderbares Wesen – Baby -, das gleich in Anzug und mit Aktentasche daherkommt. Denn: Das Baby ist jetzt der Boss – und es ist auf geheimer Mission. Diese siehst du ab dem 16. Februar.

Titel Verfügbar ab Pamela: Eine Liebesgeschichte 31. Januar 2023 Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück 1. Februar 2023 A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe 1. Februar 2023 True Spirit 3. Februar 2023 Stromboli 3. Februar 2023 Viking Wolf 3. Februar 2023 Infiesto 3. Februar 2023 Bill Russell: Legend 8. Februar 2023 Dear David 9. Februar 2023 Your Place Or Mine 10. Februar 2023 10 Tage eines guten Mannes 10. Februar 2023 Nochmal Liebe² 13. Februar 2023 A todas partes 14. Februar 2023 A Sunday Affair 14. Februar 2023 re:member 14. Februar 2023 Jim Jefferies: High n' Dry 14. Februar 2023 The Boss Baby 16. Februar 2023 Bushwick 16. Februar 2023 The Womb 16. Februar 2023 Unlocked 17. Februar 2023 Wonder Woman 1984 18. Februar 2023 Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt 19. Februar 2023 The Strays 22. Februar 2023 Call Me Chihiro 23. Februar 2023 We Have A Ghost 24. Februar 2023 A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 28. Februar 2023

Bei Disney+ läuft hauptsächlich Marvel, nun kommt die andere Superheldenwelt zu Netflix: DC. Am 18. Februar kommen Superhelden-Fans in den Genuss von „Wonder Woman 1984“, wo Wonder Woman (Gal Gadot) Washington D.C. und die generelle Menschheit vor Bedrohung schützt – allerdings geheim. Eines Tages vereitelt sie allerdings einen Überfall, der Konsequenzen hat. Denn der Überfall fördert einen antiken Stein zutage, der Wünsche erfüllt – und der darf nicht in falsche Hände geraten.