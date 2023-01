Letzte Chance bei Netflix: Starbesetzter und düsterer Verschwörungs-Thriller verschwindet

Es ist ein Mysterium, was der kleinen Heather vor 40 Jahren zustieß. Sie verschwand von einer Insel und ward nie wieder gesehen. Das Ereignis hängt wie ein Schatten über der Familie Vanger sowie der schwedischen Insel, auf der sie leben. Was geschah wirklich in „Verblendung“?

Daniel Craig als Journalist und Detektiv

Das soll sich der erfolgreiche Wirtschaftsjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) näher anschauen. Doch der Reihe nach. Genau jener erlebt in Stockholm eine alptraumhafte Zeit, als er bei einer Enthüllungsstory auf gefälschte Dokumente eines kriminellen Unternehmers hereinfällt und in einen handfesten Skandal gerät. Der einst gefeierte Blomkvist wird aus seiner Redaktion entlassen und taucht unter.

Das Angebot von Henrik Vanger (Christopher Plummer), der seit 40 Jahren dem vermuteten Verbrechen an seiner Großnichte Harriet (Moa Garpendal) auf den Spuren ist, kommt da gerade recht. Er lädt Blomkvist auf die Familieninsel ein, um den Fall genauer zu untersuchen und Harriet zu finden. Tatverdächtige Nummer Eins: die eigene Familie.

Doch je weiter sich Blomkvist in die Familiengeschichte begibt und Harriet auf die Schliche kommt, desto mehr seltsame Ereignisse tragen sich zu. Für seine Recherchen bekommt er Hilfe von der gewieften Hackerin Lisbeth Sander (Rooney Mara), mit der er immer tiefer in den Schlamassel rückt. Denn nichts ist, wie es scheint – allen voran die Familienmitglieder Hendriks nicht.

„Verblendung“: So lange ist der Thriller noch bei Netflix

„Verblendung“ basiert auf dem gleichnamigen Roman des schwedischen Autors Stieg Larsson, der der erste Teil seiner „Millennium“-Trilogie ist. 2009 erschien bereits eine skandinavische Verfilmung mit Michael Nyqvist in der Hauptrolle. 2011 nahm sich David Fincher („Gone Girl“) dem Thriller erneut an und erklärte, die zweite – seine – Verfilmung sei eine andere Interpretation des Buches. Die schwedische Version sei nicht der Film gewesen, den er im Kopf hatte, als er Stieg Larssons Buch las, zitierte ihn die Berliner Morgenpost seinerzeit.

Übrigens: Sowohl der deutsche als auch der englische Titel („Verblendung“ beziehungsweise „The Girl with the Dragon Tattoo“) kommen der Thematik des Films nicht sonderlich nahe. Viele Hinweise gibt hingegen der schwedische Originaltitel: „Män som hatar kvinnor“, was frei übersetzt „Männer, die Frauen hassen“ bedeutet.

„Verblendung“ mit Daniel Craig und Rooney Mara in den Hauptrollen kannst du jetzt noch bei Netflix streamen. Aber nicht mehr lange: Schon nach dem 31. Januar fliegt der Thriller aus dem Sortiment des Streaming-Anbieters raus. Bei einem anderen Streaming-Anbieter gibt es „Verblendung“ derzeit nicht.