Squid Game: Jetzt steht fest, wann Staffel 3 erscheint - und wann die Serie endet

Wir Menschen sind besessen vom Tod und allem, was damit zu tun hat. Kein Wunder, dass Serien und Filme seit Jahren boomen, in denen Mörder, Verbrechen und Co. zum Thema gemacht werden. Die Frage danach, ob die Figuren es schaffen und dem Tod von der Schippe springen können, lässt vor Aufregung einen Schauder über den Rücken laufen. Genauso ist das Gefühl, wenn man „Squid Game“ schaut, zu der es jetzt neue Informationen gibt.

Netflix’ Erfolgsserie geht in die nächste Runde

Schrieb der Filmregisseur Hwang Dong-hyuk an der ersten Staffel von „Squid Game“ über viele Jahre, wurden die darauffolgenden Staffeln der Erfolgsserie beinahe schon im Schnelldurchlauf geschrieben, produziert und veröffentlicht. Mehrere Staffeln? Ja, denn nun steht fest, wann die dritte Staffel von „Squid Game“ erscheint. Am 27. Juni ist es so weit – Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis die Folgen bei Netflix verfügbar sind.

Doch das sind nicht die einzigen Neuigkeiten: Fest steht, dass die dritte Staffel von „Squid Game“ auch die letzte sein wird. Fans können sich somit auf ein spannungsgeladenes Serienfinale vorbereiten, bevor sie sich von Seong Gi-hun, Hwang Jun-ho und Co. Abschied nehmen müssen.

„Squid Game“ ist bis hierhin eine der erfolgreichsten Serien von Netflix weltweit. Regelmäßig stand sie an der Spitze der meistgesehenen Serien beim Streaming-Dienst. Wie gut die nun neuen Folgen angenommen werden, wird sich zeigen.

Squid Game: Darum geht es in Staffel 3

Staffel 2 forderte alle Spieler von „Squid Game“ nicht nur psychisch, sondern auch körperlich stark heraus. Achtung, Spoiler: Die letzte Folge der zweiten Staffel endete im Chaos, als man ein Sonderspiel ankündigte, das einen Kampf provoziert und letztlich mehrere Spieler in den Tod reißt.

Gi-hun (Lee Jung-jae) überlebte den Kampf, verlor aber einige seiner engsten Verbündeten. Dennoch steht Gi-hun auch in Staffel 3 der koreanischen Serie erneut im Mittelpunkt. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, den Spielen ein Ende zu bereiten. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn seiner Gruppe steht ein Frontmann vor, der Zug um Zug weiterspielt und nicht nur Gi-hun, sondern auch die verbleibenden Spieler in Gefahr bringt. Ob es Gi-hun gelingen wird, dem mörderischen Spiel „Squid Game“ ein Ende zu bereiten?