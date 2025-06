Kassenschlager des Jahres: Dieser Kinohit bekommt eine Fortsetzung

„Lilo und Stitch“ kennt mit Sicherheit jeder Mensch, der in den Anfängen der 2000er aufgewachsen ist. Und nun auch die heutige, junge Generation: Denn Disney hat den Zeichentrickklassiker als Live-Action-Film im Mai dieses Jahres noch einmal zurückgebracht. Und die Geschichte um das kleine Mädchen aus Hawaii und den blauen Außerirdischen schlug ein. So gut, dass jetzt Teil 2 folgen soll.

Kinohit des Jahres?

Könnte das Remake von „Lilo und Stitch“ schon jetzt der Kinohit des Jahres 2025 werden? Mitte Mai kam der Film in die Kinos und spielte bis hierhin mehr als 900 Millionen US-Dollar Einnahmen weltweit ein. Erfolgreicher waren laut dem Portal Inside Kino nur „Ne Zha 2“ aus China und „Ein Minecraft Film“.

Wenig verwunderlich ist es somit, dass Disney schon kurz nach dem Kinostart den zweiten Teil von „Lilo und Stitch“ ankündigt. Das Maushaus kündigt die Fortsetzung mit einem Video an, in dem eine Puppe von Stitch zu sehen ist. Sie fährt mit einem kleinen Auto samt dem Nummernschild „2 fast“ (deutsch: „zu schnell“) auf dem Gelände des Studios herum und sorgt mit quietschenden Autoreifen dafür, dass auf dem Asphalt letztlich „Lilo & Stitch 2“ geschrieben steht.

Darüber hinaus gibt Disney jedoch keine weiteren Informationen zum zweiten Teil des Kinohits preis. Fest steht damit nur, dass eine Fortsetzung kommt und sich in der frühen Produktionsphase befindet. Wann „Lilo und Stitch 2“ in die Kinos kommt und welche Stars zum Cast gehören werden, muss man vorerst abwarten.

Lilo und Stitch 2: Darum könnte es in der Fortsetzung gehen

Auch Anfang der 2000er spendierte Disney dem Zeichentrickoriginal „Lilo und Stitch“ eine Fortsetzung. In „Lilo und Stitch 2 – Völlig abgedreht“ geht es um die dunkle Seite von Stitch, wenn man so will, die wieder die Überhand gewinnt. Der kleine Außerirdische weist erneut zerstörerische Verhaltensweisen auf und muss letztlich zurück zu Jambo, seinem Erschaffer. Damit Stitch gerettet werden kann, muss Jambo ihn umprogrammieren.

Ob Disney sich in der Realverfilmung an dieser Handlung bedient oder eine neue Geschichte ins Spiel bringt, liegt derzeit ebenfalls noch im Dunkeln.