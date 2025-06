Schlechte Nachrichten: Zelda-Fans können den 26. März vergessen

Es gibt wohl kaum einen Gamer, der „The Legend of Zelda“ nicht kennt. Das Spiel aus dem Hause Nintendo kam erstmals 1986 in Japan auf den Markt und eroberte diesen sowie die ganze Welt im Sturm. Mittlerweile ist das Abenteuerspiel Kult. Und was macht man 2025 mit Kultspielen? Genau, verfilmen! Oftmals steckt Fans noch der Grauen alter Spiele-Verfilmungen in den Knochen. Doch in den vergangenen Jahren gelang es den Verantwortlichen, wahre Perlen auf die Kinoleinwand zu zaubern. Dazu zählen etwa die „Fallout“-Fernsehserie, allerdings auch der 2023 erschienene „Super Mario Bros.“-Animationsfilm. Und daher freuen sich viele Fans tatsächlich auf die angekündigte Zelda-Verfilmung – zumal es sich diesmal nicht um einen Animationsfilm, sondern um eine Live-Action-Adaption handeln soll. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: Fans werden noch länger auf den Film warten müssen als sowieso schon.

Nintendo verschiebt Zelda-Kinostart

Ursprünglich sollte „The Legend of Zelda“ am 26. März in den Kinos durchstarten. Doch dieser Termin gehört bereits jetzt der Vergangenheit an. Und dafür könnte es unterschiedliche Gründe geben. Shigeru Miyamoto, der Kopf hinter Zelda und Super Mario sowie Produzent des neuen Films, verkündete auf X (ehemals Twitter), dass der Film „aus Produktionsgründen“ um sechs Wochen auf den 7. Mai 2027 geschoben wurde. Man würde die zusätzliche Zeit dazu nutzen, um den Film so gut zu machen, wie er nur sein kann.

Eine andere Erklärung liefert das Portal Variety. Demnach könnte es sein, dass man sich den neuen Zeitslot geschnappt hat, nachdem Disney “Avengers: Secret Wars” auf den 17. Dezember 2027 schob. Ursprünglich sollte dieser genau am 7. Mai 2027 in den Kinos durchstarten.

Zum Film ist kaum etwas bekannt

Über die kommende Realverfilmung selbst ist bisher kaum etwas bekannt. Lediglich den verantwortlichen Regisseur hat man mittlerweile enthüllt: Wes Ball. Dieser ist in erster Linie durch die Verfilmung der Maze-Runner-Trilogie bekannt, stand jedoch auch für „Planet der Affen: New Kingdom“ hinter dem Regiepult.

Da sich die Handlung am Klassiker „The Legend of Zelda“ orientieren soll, dürfte der Fokus auf dem Kampf gegen Ganon, den Fürsten der Dunkelheit, liegen. Dieser raubt nicht nur das Triforce-Fragment der Kraft, sondern entführt auch die Prinzessin. Nun muss der junge Zelda (oder war es der junge Link?), die acht Teile des Triforce-Fragments der Weisheit finden, um Ganon zu bezwingen und die Prinzessin zu befreien. Allerdings dürfte es unwahrscheinlich sein, dass die kommende Live-Action-Adaption den ursprünglichen Plot ohne größere Anpassungen übernimmt.