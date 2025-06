Nur diese Woche: Grandioses Spiel mit 9 von 10 Sternen kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, den du dir ebenfalls kostenlos erstellen kannst. Heute kannst du dir eine lustige Simulation herunterladen, die dir die Kontrolle über die Gesundheit einer ganzen Stadt gibt. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store: Two Point Hospital

Hast du früher Dr. House geschaut und schon immer davon geträumt, skurrile Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen? Nun ja, ganz so heroisch wie in der Serie wird das Ganze in „Two Point Hospital“ nicht aussehen, aber immerhin kannst du dir hier ein ganz eigenes Krankenhaus aufbauen und leiten. Ob es dir dabei um den Komfort deiner Patienten oder reine Effektivität geht, ist ganz dir überlassen.

Two Point Hospital bringt eine große Menge an Humor mit sich und sorgt ganz bestimmt für einige lustige Momente. Selbst wenn dich Blut anekelt, kannst du dieses Spiel problemlos installieren. Normalerweise kostet es dich 30 Euro im Epic Games Store. Diese Woche kannst du es dir allerdings eine Woche lang kostenlos herunterladen.

Auch ein Krankenhaus kann witzig sein!

Nächste Woche kostenlos: The Operator

Das Spiel, das du dir nächste Woche herunterladen kannst, steckt in einer komplizierten Situation. Aktuell ist das Spiel nicht in Deutschland verfügbar, weswegen du im Epic Games Store keinerlei Informationen zum Angebot finden kannst. Wir gehen davon aus, dass das Spiel dennoch ab nächster Woche auch hierzulande kostenfrei verfügbar ist.

„The Operator“ ist ein preisgekröntes Spiel, in dem du in die Welt des FDI eintauchst. Ermittle in spannenden Fällen und finde heraus, wer hinter den Straftaten steckt. Sei es Mord, eine Entführung oder ein Cyber-Angriff, dein Arbeitsalltag beim FDI wird nie langweilig. Hinter jedem Fall steckt eine packende Story, die es zu entwirren gilt. Bist du der Aufgabe gewachsen?

The Operator ist ein spannendes Rätsel-Spiel voller Action.