Gaming-Laptop mit RTX AI reduziert – das kann Nvidias "neue" KI wirklich

Möchtet du eine neue Grafikkarte kaufen, kommst du um Nvidia kaum herum. Der Konzern ist weltweiter Marktführer und belegte im vierten Quartal 2024 satte 82 Prozent Marktanteil. Mit RTX AI findet nun auch eine KI den Weg zu den bekannten GeForce RTX-Grafikkarten. Doch was hat es mit ChatRTX, Project G-Assist oder Project R2X überhaupt auf sich? Wir erklären dir die KI genauer und schauen uns dafür das Acer Predator Helios Neo 18 genauer an. Den Gaming-Laptop gibt es gerade nämlich günstiger bei MediaMarkt.

Acer Predator Helios Neo 18: Leistung im Überfluss

Schauen wir uns zuerst einmal an, was der Acer-Laptop auf dem Kasten hat. Das 18-Zoll-Mini-LED-Display wiederholt Bilder mit bis zu 165 Hz und unter der Haube verbirgt sich ein Intel Core i7-14650 HX-Prozessor. Dabei handelt es sich um eine High-End-CPU, die im Single Core auf bis zu 5,4 GHz takten kann – eine ganz schöne Leistung. Eine verbaute 1 TB SSD bietet zudem ausreichend Speicherplatz. Interessant ist also die GPU. Als Grafikeinheit findet sich nämlich eine Nvidia GeForce RTX 4060.

Das Modell erschien im Jahr 2023 und ist mit 8 GB GDDR6-Videospeicher ausgestattet. Das reicht auch noch in diesem Jahr für AAA-Titel. Doch genug von den Hardware-Spezifikationen. Das Acer-Gerät kann mit RTX AI aufwarten und bietet neben den bereits genannten Funktionen auch noch Raytracing der 4. Generation, was realistischere Lichtverhältnisse simuliert und kann von Nvidia Reflex 2 profitieren, was die Systemlatenz weiter reduziert. Für Gamer also ein richtig geniales Gerät.

Der Acer Predator Helios Neo 18 nutzt die RTX AI hervorragend.

Programme wie die Adobe Creative Cloud oder DaVinci-Resolve werden unterstützt, die ebenfalls von den RTX-AI-Funktionen profitieren. Abseits von RTX AI gibt es noch weitere KI-Tools. PurifiedView und -Voice von Acer ermöglichen etwa bessere Videoanrufe durch Bild- und Ton-Optimierungen. Bist du auf den Geschmack gekommen, kannst du dir das Gerät gerade bei MediaMarkt schnappen. Der Elektronikfachmarkt gerade nur noch 1.649 Euro, statt der UVP von 1.799 Euro. Außerdem bekommst du die beiden Games Dying Light: The Beast und Sid Meier’s Civilization VII gratis dazu. Auch weitere Intel-Laptops gibt es gerade günstiger. Schauen wir uns jetzt allerdings an, was es mit der Nvidia-KI auf sich hat.

Nvidia RTX AI: Was leistet die KI?

Immer mehr Geräte nutzen künstliche Intelligenz. Das bedeutet natürlich auch, dass die Hardware sich in eine entsprechende Richtung optimieren muss. Das gilt auch für Grafikkarten von Nvidia. Die GPUs, welche RTX AI unterstützen, nutzen aus diesem Grund spezialisierte Hardwarekomponenten, wie Tensor Cores, die für KI-Berechnungen optimiert sind. Dadurch soll die Anforderung geschaffen werden, selbst Ressourcenintensive Aufgaben zu erfüllen.

Nvidai und Intel arbeiten bei der RTX AI Hand-in-Hand.

KI in Grafikkarten ist tatsächlich nicht so neu, wie du vielleicht denkst. Eigentlich gab es bereits mit der RTX 40-Serie entsprechende Funktionen, allerdings waren diese noch nicht unter dem Dach „RTX AI“ zusammengefasst. Dies geschah dann im Januar 2024. Im Rahmen der CES in Las Vegas hat das Unternehmen in einer großen Ankündigung den Namen RTX AI fallen lassen und präsentierte im gleichen Zug auch ChatRTX, RTX Video HDR, DLSS 3.5 und das RTX AI Toolkit. Dieses Jahr kamen dann noch KI-Tools wie Project G-Assist und Project R2X dazu. Doch der Reihe nach.

Gucken wir erst einmal auf die einzelnen Funktionen von RTX AI. Den Anfang macht ChatRTX. Wer nun an ChatGPT denkt, liegt gar nicht so daneben. Auch hierbei handelt es sich um einen Chatbot, der auf einem großen Sprachmodell basiert. Der größte Unterschied ist, dass ChatRTX lokal läuft und mit den eigenen Daten und Dokumenten interagiert. Seit 2025 ist zudem Project G-Assist verfügbar. Dieses „Projekt“ ist vor allem für Zahlen-Fans richtig interessant. Denn der KI-Assistent optimiert nicht nur deine Spieleinstellungen automatisch, sondern gibt dir Leistungsstatistiken und lässt dich via Sprach- oder Texteingabe deine Maus- und Tastatur steuern. Mit Project R2X findet zudem ein digitaler KI-Avatar den Weg auf deinen Rechner, der Dateiscans, Spielmodding oder Anwendungshilfen durchführt.

Spiele- und Medienverbesserungen

Das wohl bekannteste Feature von RTX AI dürfte wohl DLSS 3.5 (Deep Learning Super Sample) sein. Diese Technologie verbessert die Bildqualität, ohne dabei die Leistung deines Rechners zu beeinflussen. Neural Rendering nutzt die KI zur Bildverarbeitung, was zu realistischeren Grafiken führen soll, während die RTX Video Super Resolution Videos mit der Unterstützung künstlicher Intelligenz hochskaliert. Etwas aus der Reihe fällt das Nvidia RTX AI Toolkit. Dieses richtet sich an Entwickler und bietet eine Sammlung von Tools und SDKs (Software Development Kits), um etwa KI-Modelle anzupassen.

Vorteile und Nachteile von RTX AI

Klare Vorteile der KI sind die lokale Ausführung von KI-Modellen, was nicht nur dem Datenschutz zugutekommt, sondern auch geringere Latenzzeit verspricht. Zusätzlich nutzen über 500 Anwendungen die Nvidia-KI bereits und RTX-GPUs liefern eine entsprechend hohe Rechenleistung für KI-Anwendungen. Doch genau diese sind auch ein großer Nachteil. Denn um RTX AI auszuführen sind hohe Hardwareanforderungen nötig. Zusätzlich handelt es sich um eine exklusive Technologie von Nvidia. Sie ist also nicht kompatibel mit AMD- oder Intel-Grafikeinheiten. Auch die Leistungsfähigkeit ist nicht unbedingt besser, als bei Cloud-basierten KI-Modellen. Mit dem bereits erwähnten Acer Predator Helios 18 Neo bekommt Ihr also alle Vorzüge von RTX AI und könnt die Nvidia-KI voll nutzen.

