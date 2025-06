Hol dir eine Schüssel Popcorn und mach es dir auf dem Sofa gemütlich – denn dieses Streaming-Bundle bestehend aus gleich zwei Anbietern hat es echt in sich. Die Abos versorgen dich mit dem Besten, was das deutsche Fernsehen sowie internationale Top-Produktionen so zu bieten haben. Freu dich auf deine Lieblingsserien, brandneue Blockbuster oder die aktuellsten Nachrichten aus dem Live-TV. Aber Achtung: Das Angebot ist zeitlich begrenzt und läuft nur bis zum 30. Juni! Was genau drinsteckt und wie du drankommst? Das zeigen wir jetzt.

Zwei Streaming-Abos für nur 5,99 Euro

Einen der beiden Streaming-Anbieter haben wir ja bereits erwähnt: WOW, also die Streaming-Variante von Sky, gilt neben Netflix und Amazon Prime wohl als eines der absoluten Must-haves. Viele Produktionen von HBO, Warner TV und Sky Originals kannst du exklusiv nur hier anschauen. Hier bekommst du das „Filme & Serien“ Abo von WOW. Game of Thrones, The Last of Us, Dune oder Inglourious Basterds sind nur wenige der Höhepunkte, auf die du dadurch Zugriff erhältst.

In Kombination dazu bekommst du waipu.tv – einen der, wenn nicht sogar DER TV-Streaming-Anbieter schlechthin. Im Perfect Plus Paket bietet dir waipu.tv über 300 Sender, davon 290 in HD-Qualität. Hierzu zählen nicht nur ProSieben, ARD und Co. sondern auch zahlreiche Pay-TV-Programme. Außerdem liefert die waiputhek über 40.000 Filme und Serien auf Abruf. Praktisch ist zudem, dass du während des Live-Programms auch pausieren oder Sendungen neu starten kannst. Und wenn du mal nicht zu Hause bist, kannst du Filme und Co. auch einfach aufnehmen. Der Anbieter könnte damit eine echte Alternative zu herkömmlichem Fernsehen über Kabel und Satellit sein.

Im Bundle mit WOW zahlst du jetzt tatsächlich für beides zusammen nur lächerlich günstige 5,99 Euro im Monat.

So rechnet sich der Deal

Dank der aktuellen Aktion, die noch bis zum 30. Juni läuft, zahlst du für die Kombi aus WOW und waipu.tv nur 5,99 Euro im Monat. Und damit sicherst du dir ein echt faires Angebot, denn normalerweise müsstest du alleine schon für das Perfect Plus Abo von waipu.tv bereits 14,99 Euro zahlen. Im Klartext heißt das: Du zahlst weniger – bekommst mit einem zusätzlichen WOW-Abo aber einiges mehr für dein Geld.

waipu.tv mit WOW-Abo

WOW selbst würde dich je nach gewählter Abo-Form zwischen 4,98 Euro (Jahresabo) und 9,98 Euro (Monatsabo) kosten. Anders betrachtet zahlst du für den TV-Streaming-Dienst waipu.tv also nur rund einen Euro Aufpreis zum Sky-Abo – und das ist mit Blick auf das hier gebotene ein echtes Schnäppchen!

Der Aktionspreis gilt übrigens für 12 Monate. Danach erhöhen sich die Kosten auf 23,99 Euro im Monat – denk also gegebenenfalls an eine rechtzeitige Kündigung.

