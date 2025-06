Von wegen Philips Hue: Die beliebtesten smarten Lichter bei Amazon sind lächerlich günstig

Mit der passenden Beleuchtung wird nicht nur die Brotzeit nach Feierabend zum romantischen Candle-Light-Dinner. Auch deine abendliche Verabredung mit Sofa und Fernseher verwandelst du damit in einen Kinobesuch der Extraklasse. Mit smarten Lichtern kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und Lichtfarben, Effekte und Helligkeit ganz nach deinen Wünschen einstellen. Bei Amazon holst du dir den Spaß jetzt für richtig kleines Geld vom Hersteller Govee. Die Produkte funktionieren im Grunde wie die von Philips Hue – nur eben in günstig.

Smart Home für Einsteiger: Wieso dieser Deal so genial ist

Smarte Lichter für zu Hause sind eine interessante Spielerei. Allerdings ist die Hürde, die ganze Technik erst mal auszuprobieren bei Marken wie Philips Hue doch ziemlich hoch. Zum Vergleich: Ein Doppelpack E27-LEDs des beliebten Herstellers würde dich bei Amazon aktuell 66,11 Euro (UVP: 99,99 Euro) kosten. Für zwei der Govee-Lampen musst du hingegen nur 12,98 Euro (UVP: 19,99 Euro) auf den Tisch legen. Wenn du die smarten Lichter schon länger mal ausprobieren, aber nicht so viel Geld in den Sand setzen wolltest, könnte dies das passende Angebot für dich sein.

Trotz des geringen Preises muss sich das Govee-Schnäppchen nicht verstecken. „Amazons Tipp“ ist im letzten Monat über 1.000-mal verkauft worden und hat sich deshalb das „Bestseller“-Badge verdient. Auch die Bewertungen, über 2.500 Rezensionen und 4,5/5 Sterne, lassen auf durchwegs zufriedene Käuferinnen und Käufer schließen. Zeit also, dass wir uns die Leuchten mal genauer ansehen.

Nur 12,98 Euro bei Amazon: Das bekommst du für dein Geld

Die Lampen von Govee kommen mit einer E27-Fassung daher. Du schraubst sie einfach in ein passendes Gestell und schon kann es losgehen. Zur Auswahl stehen dir über 16 Millionen Farben, die du über die App, Amazon Alexa oder Google Assistant einstellen kannst.

Das Licht kannst du ebenso mit Musik von deinem Smartphone synchronisieren. Insgesamt stehen dir 54 verschiedene Szenenmodi zur Verfügung. Wenn du mal keine Lust auf Party hast, kannst du die Lampen auch einfach in warmen oder kalten Weißtönen erstrahlen lassen. Auf Wunsch schaltet sich die Leuchte automatisch ein- und aus, sodass du sie auch als Wecker benutzen könntest.

Du kannst sogar eigene Szenen erstellen

Wie oben erwähnt, bekommst du einen Doppelpack für 12,98 Euro. Es gibt die Lampen auch noch in größeren Packungen, beim Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot bist du mit dem Doppelpack aber am günstigsten beraten. Wenn du mehr Lampen möchtest, solltest du diesen also einfach öfter kaufen.

