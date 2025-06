Keine 60 Euro mehr: Netto schmeißt Reisekoffer-Set zum halben Preis raus

Wer ein bis zweimal pro Jahr in den Urlaub fährt, braucht nicht unbedingt einen 150-Euro-Koffer von Samsonite. Dann reicht auch ein preiswerteres Modell locker aus. Und bei Netto bekommst du gerade sogar ein ganzes Set für unter 60 Euro, das neben einem richtigen Reisekoffer auch noch einen Businesskoffer, eine Umhängetasche sowie zwei Kosmetiktaschen umfasst. So bist du nicht nur für den Sommerurlaub, sondern auch den nächsten Business- oder Wochenend-Trip bestens vorbereitet.

Trolleys, Umhängetasche und Kosmetiktaschen: Das steckt drin

Bei dem Angebot von Netto handelt es sich um das Juskys Trolley Reisekoffer-Set „Athen“, das aus insgesamt fünf Gepäckstücken besteht. Ob Wochenend-Ausflug oder zweiwöchiger Sommerurlaub – hiermit bist du bestens ausgestattet. Im Set enthalten sind unter anderem zwei Trolleys mit leichtgängigen Rollen und 3-stufig verstellbarem Alu-Teleskopgriff. Einer bietet 60 Liter Volumen und einer 34 Liter Volumen. Je nach Reise hast du so das ideale Gepäckstück zu Hause parat. Die hochwertigen Reißverschlüsse schützen außerdem den Inhalt deiner Koffer, während die Gel-Einlagen der Griffe für entsprechenden Komfort sorgen.

Darüber hinaus bekommst du hier eine Umhängetasche, die 16 Liter fasst und perfekt für Kleinzeug oder einen Laptop geeignet ist. Und zwei Kosmetiktaschen sind auch noch Teil des Sets. Hier drin ist genug Platz für Zahnbürste, Sonnencreme, Schminke und Co. Absolut praktisch ist weiterhin: Alle Taschen haben eine wasserabweisende Beschichtung und halten deine Kleidung und Elektronik so selbst bei einem plötzlichen Regenguss trocken. Und wenn die Gepäckstücke nicht in Gebrauch sind, lassen sie sich einfach ineinander stapeln und in einem Schrank oder einer Abstellkammer platzsparend verstauen.

Juskys Reisekoffer-Set – das ist alles enthalten

Reisekoffer-Set für die Hälfte: So gut ist der Deal

Schauen wir abschließend noch einmal auf den Preis. Wie eingangs bereits versprochen, ist das Reisekoffer-Set bei Netto gerade satte 50 Prozent reduziert. Dadurch musst du nur noch 59,99 Euro statt rund 120 Euro dafür zahlen. Und das ist ein richtig guter Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich). Wichtig: Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten dazu. Aber auch dann ist es noch der aktuelle Bestpreis. Wie lange sich das Angebot noch hält, wissen wir allerdings nicht. Es könnte daher schnell vergriffen sein.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.