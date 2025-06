Einen 5G-Tarif im Netz der Telekom gibt's auch in richtig günstig!

Wenn du in einer Großstadt wohnst, sind Funklöcher vermutlich ein Fremdwort für dich. Für alle, die abseits von Städten wohnen, sind diese aber leider an der Tagesordnung. Um diesem Problem zu entgehen, musst du nicht gleich umziehen, sondern einfach in einen Tarif im Netz der Telekom wechseln. Das beste Netz in Deutschland fegt nämlich fast jedes Funkloch von der Karte. Und dank dieses aktuellen Angebots ist der Tarifwechsel auch noch erstaunlich günstig.

Klarmobil bringt dich günstig ins Telekom-Netz

Das Wichtigste zuerst: Du bekommst bei Klarmobil aktuell 30 GB für nur 9,99 Euro im Monat. Der Anbieter hat das Datenvolumen der Tarife nach oben hin angepasst und streicht auch den Anschlusspreis komplett. Unterwegs bist du mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, 5G ist beim Vertragsabschluss bis zum 30. Juni inklusive.

Zusätzlich kannst du unbegrenzt telefonieren und simsen, sowie die Flat auch im EU-Ausland nutzen. Du hast die Wahl zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten, zu den oben genannten Konditionen, oder du bleibst maximal flexibel und wählst die monatlich kündbare Option. Allerdings erhöhen sich die Fixkosten dann auf 14,99 Euro.

Bei der Telekom selbst würdest du für einen 30-GB-Tarif übrigens 39,95 Euro im Monat zahlen. Anlässlich des 30. Jubiläums schenkt dir der Anbieter zwar noch mal 240 Euro, günstiger als bei Klarmobil kommst du damit aber trotzdem nicht weg.

Falls dir 30 GB nicht genügen, hat Klarmobil noch zwei weitere Tarif-Angebote für dich auf Lager. Wie klingen 50 GB für 14,99 Euro oder 70 GB für 19,99 Euro für dich? Die Tarife haben ebenfalls eine Laufzeit von 24 Monaten, die monatlich kündbare Variante kostet dich fünf Euro pro Monat mehr.

