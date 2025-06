Aldi Talk ist einer der bekanntesten Mobilfunkdiscounter in Deutschland. Vor allem mit einer Aktion macht man in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen: den Aldi Talk Jahres-Paketen. Hierbei handelt es sich um Prepaid-Tarife, die nicht wie üblich alle vier Wochen, sondern nur einmal pro Jahr abgerechnet werden. So gilt das Datenvolumen für das komplette Jahr. Besonders praktisch, wenn du im Alltag nur wenig Datenvolumen benötigst und dir so mehr für Reisen und Ähnliches aufsparen kannst. Doch auch andere Tarife bekommen mehr Datenvolumen.

Bis zu 100 Gigabyte mehr

Im Gegensatz zu seinen regulären Tarifen bietet Aldi Talk die Jahres-Pakete nicht dauerhaft an. Nur jetzt vor der Urlaubs-Saison und rund um den Black Friday und Weihnachten hat man diese im Angebot. Doch einmal gebucht, kannst du den Tarif jedes Jahr verlängern, auch wenn das Angebot für Neukunden gerade nicht verfügbar ist. Jetzt ist es mal wieder so weit und man nimmt die Tarife wieder ins Angebot. Bis zum 6. Juli kannst du als bestehender Aldi-Talk-Kunde in einen der Jahrestarife wechseln, oder dir als Neukunde ein reduziertes Starter-Set mit SIM-Karte für 2,99 Euro im Online-Shop sichern.

Dieses Mal erhöht man das Datenvolumen in den Jahrestarifen zudem ordentlich. Der S-Tarif bekommt 50 Gigabyte mehr und im L-Tarif stehen dir ganze 100 Gigabyte mehr zur Verfügung. Die Preise bleiben identisch. Folgende Tarife bietet Aldi an:

Jahres-Paket XS mit 40 GB inkl. 5G für 69,99 Euro pro Jahr

Jahres-Paket S mit 200 statt 150 GB inkl. 5G für 99,99 Euro pro Jahr

Jahres-Paket L mit 350 statt 250 GB inkl. 5G für 149,00 Euro pro Jahr

Von der Erhöhung des Datenvolumens profitieren jedoch nicht nur Neukunden. Auch wenn du bereits einen der Tarife gebucht hast, bekommst du bei deiner nächsten automatischen Verlängerung das Datenvolumen erhöht.

Nicht nur die Jahres-Pakete bekommen mehr Datenvolumen. Auch zwei weitere Tarife können sich über die wohl größte Erhöhung ihres Datenvolumens aller Zeiten freuen.

Das Musik-Paket M bietet ab sofort 10 GB statt bisher 2 GB für 9,99 Euro und das L-Paket bietet für 14,99 Euro nun 25 GB statt zuvor 5 GB. Auch hier bleiben die Preise identisch. Bestandskunden bekommen das erhöhte Datenvolumen mit der nächsten Verlängerung, also spätestens in 4 Wochen. Die Besonderheit bei den Musik-Tarifen ist, dass neben Daten- und Allnet-Flat auch ein Napster-Zugang zum Musikstreaming inklusive ist.

