Aldi und Lidl zünden gewaltiges Preis-Feuerwerk

Haushalte, die bei Lidl und Aldi ihre Einkäufe erledigen, dürfen sich auf eine Entlastung bei den im örtlichen Einzelhandel zu zahlenden Preisen freuen. Und zwar auf breiter Front. Denn beide Lebensmittel-Discounter haben erhebliche Nachlässe angekündigt. Den Anfang machte am Samstag Lidl mit der Ankündigung, die größte Preissenkung seiner Geschichte durchführen zu wollen. Sechs Stunden später zog Aldi mit einer ähnlichen Ankündigung nach, um sich im Kampf um Kunden die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen.

Preise runter: Lidl legt vor, Aldi reagiert schnell

„Angesichts der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland setzt Lidl ein deutliches Zeichen für die Verbraucher“, heißt es in einer Mitteilung von Lidl. Mehr als 500 Einzelartikel quer durch das Sortiment in allen Warengruppen sollen dauerhaft im Preis gesenkt werden. Bei einzelnen Artikeln sei regional eine Ersparnis von bis zu 35 Prozent möglich. Es handele sich um eine Entscheidung mit langfristiger Wirkung und nicht um eine Werbeaktion. Lidl-Chef Friedrich Fuchs sagt: „Mit der größten Preissenkung aller Zeiten entlasten wir unsere Kunden spürbar und setzen ein klares Signal in der Branche.“

Ein Signal, das natürlich auch beim größten Wettbewerber, Aldi, offenbar sofort für hektische Betriebsamkeit und in deren Folge für eine unmittelbare Reaktion sorgte. „In den kommenden Wochen wird der Discounter über alle Warengruppen hinweg weitere hunderte Artikel – national sowie regional – dauerhaft im Preis reduzieren“, heißt es in einer Mitteilung. Einen kleinen Seitenhieb kann sich Aldi aber nicht verkneifen. Im bisherigen Jahresverlauf habe es nämlich bereits rund 1.000 dauerhaft reduzierte Artikel gegeben. Mit der neuen Preissenkungsoffensive stehe „der Erfinder des Discount-Prinzips an der Seite aller Kundinnen und Kunden.“

Wettbewerb auf Augenhöhe

Felix Rottmann, Deutschlandchef von Aldi Nord, lässt sich mit den Worten zitieren, dass Aldi seit jeher die Preise im Lebensmitteleinzelhandel setze. „Preisführerschaft ist für uns kein kurzfristiger Aktionsmodus, sondern ein Grundprinzip. Damit entlasten wir die Menschen in Deutschland in diesen herausfordernden Zeiten. Das ist unsere Aufgabe als Erfinder des Discounts und Preisführer.“ Swen Gallina, Sprecher des Verwaltungsrats bei Aldi Süd ergänzt: „Bei uns können sich alle Menschen einfach jederzeit auf den Original Aldi Preis verlassen. Das ist keine Werbung. Das ist unsere DNA. Es ist unser Unternehmenszweck.“

Die Mitteilungen der beiden größten Lebensmittel-Discounter klingen im Kern auffallend ähnlich. Allem Anschein nach reagierte das PR- und Marketing-Team von Aldi schnell. Unmittelbar nachdem Lidl am Samstagmorgen mit seiner Preisoffensive an die Öffentlichkeit ging. Das Ziel scheint klar: In der Außenwahrnehmung bloß nicht hinter den großen Konkurrenten zurückfallen. Die Kunden wird es freuen.