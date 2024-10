Aldi startet neuen Service für alle Kunden

Dass es bei Aldi bald keine wöchentlichen Werbeprospekte mehr geben könnte, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Da ist es umso schöner, wenn neue Dienste in den Filialen des wohl bekanntesten deutschen Lebensmittel-Discounters nutzbar werden. Und Aldi Nord führt jetzt ein solches neues Angebot ein – in allen 2.200 Märkten in West-, Nord- und Ostdeutschland. Es betrifft alle Kunden, die weiterhin gerne auf Bargeld setzen.

Aldi Nord: Bargeldabhebungen ab sofort in allen Filialen möglich

Fortan ist es in den Aldi-Filialen nämlich möglich, an der Kasse ohne Umwege Bargeld abzuheben. Ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu Bargeld vorwiegend in unterversorgten Gegenden zu erleichtern, wie Aldi selbst mitteilt. Damit spielt der Discounter auf ein Problem an, das in immer mehr Regionen Deutschlands zu beobachten ist. Durch den Wegfall von mehr und mehr Geldautomaten wird es für Menschen regional immer schwieriger, sich selbst mit frischem Bargeld zu versorgen.

Laut Aldi ist die Nachfrage nach Bargeldabhebungen beim Einkaufen groß. Deswegen ermöglicht Aldi Nord seinen Kunden jetzt, ab einem Einkaufswert von nur 1 Euro dringend benötigtes Bargeld direkt an der Kasse abzuheben. In 10-Euro-Schritten ist es möglich, bis zu 200 Euro an der Aldi-Kasse zu erhalten.

Kunden haben dafür die Möglichkeit, eine klassische Girocard (EC-Karte) zu nutzen oder alternativ auf eine Debit- oder Kreditkarte auszuweichen. Auch kontaktlose Auszahlungen, beispielsweise mit dem Smartphone, sind möglich, sofern das Handy für das mobile Bezahlen konfiguriert ist.

An den Kassen von Aldi Nord wird mit Aufklebern auf den neuen Service der Bargeldabhebung hingewiesen.

Beta-Test verlief im Vorfeld erfolgreich

Vor der jetzt erfolgten Regeleinführung wurde der Service in den Märkten von Aldi Nord bei den Regionalgesellschaften Herten, Radevormwald und Sievershausen getestet. Die positiven Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiter belegten dabei den Mehrwert des neuen Angebots.