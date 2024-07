Aldi plant Revolution: Kunden müssen sich auf Änderung einstellen

Rewe hat es vorgemacht, jetzt zieht Aldi nach. Allerdings zunächst nur im Rahmen eines Tests. In mehreren Regionen wird es schon bald keine gedruckten Prospekte von Aldi Süd mehr geben. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Unter anderem im Raum Stuttgart und im hessischen Butzbach möchte der Lebensmittel-Discounter dem Vernehmen nach prüfen, wie sich der Verzicht auf die Handzettel auf das Kaufverhalten der Kunden auswirkt.

Aldi verzichtet auf Prospekte

Starten soll der Test demnach am 19. August 2024 und 90 Filialen umfassen. Sollten Kunden positiv auf den Verzicht der gedruckten Prospekte reagieren, dürfte das komplette Aus für die Werbung nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen. Denn Aldi hatte nach einem ähnlichen Test auch schon das Kundenmagazin „Aldi inspiriert“ eingestellt. Nicht zu vernachlässigen ist zudem, dass sich der Discounter durch den Verzicht auf Druck und Vertrieb der Prospekte viel Geld sparen und den eigenen Nachhaltigkeitsgedanken untermauern würde. Denn die Produktion der Prospekte verbraucht nicht nur viel Strom, sondern auch viel Wasser und viel Papier.

Gleichwohl ist klar: Komplett von der Bildfläche werden die Prospekte natürlich nicht verschwinden. Digital, zum Beispiel über die Homepage des Unternehmens, werden die Handzettel weiter nutzbar bleiben. Auch die hierzulande beliebten WhatsApp-Kanäle, in denen ebenfalls wöchentlich neue Angebote kommuniziert werden, bleiben geöffnet. Aldi Süd kommt bei WhatsApp aktuell auf 93.000 Abonnenten, den Kanal von Aldi Nord haben 29.000 Interessierte abonniert.

Weitere Änderung: Neues Bonusprogramm

Und vielleicht dürfen sich Kunden von Aldi schon bald über eine weitere Neuerung freuen: ein eigenes Bonusprogramm. Es soll in die Apps des beliebten Einzelhändlers integriert werden und ähnlich funktionieren wie Lidl Plus. In Belgien wird ein solches System von Aldi momentan schon getestet. Ob es zeitnah auch nach Deutschland kommt, steht aber bisher nicht fest. Jüngst hatte es Gerüchte gegeben, dass ein Bonussystem des Discounters zusammen mit einer umfangreich aktualisierten App hierzulande schon Mitte 2025 starten könnte.

