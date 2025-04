BYD: Jetzt kommen die E-Autos mit Turbo-Ladung

Das lange Aufladen von E-Autos schreckt noch immer viele Menschen vom Kauf eines Stromes ab. Doch es könnte sich Grundlegendes tun. Erst vor wenigen Wochen hatte der chinesische Hersteller BYD eine neue Ladetechnologie vorgestellt, die Turbo-Aufladungen von E-Autos in Aussicht stellte. Jetzt kommen die ersten Stromer, die mit genau dieser Technik ausgestattet sind, in den Handel: der BYD Han L EV und das SUV BYD Tang L EV; zunächst aber erst einmal nur in China.

BYD startet das Megwatt-Laden

Für beide neuen Modelle verspricht der Hersteller: Aufladung von Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite in nur fünf Minuten. Realisiert wird diese Turbo-Aufladung durch ein 1.000-Volt-System und eine neue LFP-Batterie, die auf der neuen, sogenannten Super-E-Plattform aufbaut. Und das zu einem Bruchteil jener Preise, die man hierzulande erwarten würde. Die fünf Meter lange Limousine Han L EV bietet BYD am Heimatmarkt ab umgerechnet rund 26.000 Euro an, den SUV Tang L EV ab knapp 29.000 Euro.

Während man E-Autos in Europa in der Regel maximal mit 200 bis 300 kW aufladen kann, bieten die beiden BYD-Modelle deutlich mehr Ladepower. Sie schaffen eine Schnellladeleistung von bis zu einem Megawatt (1.000 kW); sofern die örtliche Ladeinfrastruktur ebenfalls schon entsprechend aufgerüstet wurde. Für den Hersteller soll die neue Akkugeneration auch dazu beitragen, die sogenannte „Reichweitenangst“ zu beseitigen. Denn wer schnell neue Energie nachladen kann, kommt auch auf der Langstrecke flotter zum Ziel.

Noch keine Pläne für einen Rollout in Europa

Pläne, die neuen E-Autos mit Turbo-Aufladung auch in Europa anzubieten, hat BYD bisher nicht kommuniziert. Das könnte auch daran liegen, dass die Stromnetze hierzulande zunächst auf Megawatt-Ladungen geprüft werden müssen. Auch Genehmigungen zur Errichtung entsprechender Ladesäulen könnten sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen. In China soll es unterdessen bereits 4.000 erste Turbo-Schnellladesäulen geben, die eine Ladeleistung von bis zu einem Megawatt bereitstellen können.