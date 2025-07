E-Auto: Neuer Triumph lässt den Verbrenner alt aussehen

Der Lucid Air Grand Touring hat einen neuen Meilenstein in der Elektromobilität gesetzt. Die E-Limousine des US-amerikanischen Herstellers Lucid Motors legte auf einer Fahrt von St. Moritz in der Schweiz bis nach München in Deutschland eine Strecke von 1.205 Kilometern zurück. Und das ohne ein einziges Mal nachzuladen. Damit stellte das Fahrzeug einen neuen offiziellen Guinness-Weltrekord für die längste zurückgelegte Distanz eines serienmäßigen Elektroautos mit nur einer Akkuladung auf. Und übertraf den erst vor wenigen Wochen aufgestellten Rekord von Mercedes deutlich. Der lag nämlich bei 1.045 Kilometern.

Das Rekordfahrzeug bewältigte eine anspruchsvolle Route, die durch Alpenpässe, über Autobahnen und Landstraßen führte. Die Strecke wurde gemeinsam mit dem Londoner Unternehmer und E-Mobilitäts-Enthusiasten Umit Sabanci zurückgelegt. Mit ihm stellte Lucid Motors bereits einen Guinness-Rekord für die meisten durchquerten Länder mit einer einzigen Ladung auf. „Dieses neue Ergebnis geht weit darüber hinaus“, kommentierte Sabanci die Fahrt. Auch Lucid selbst betont die Bedeutung des neuen Rekords. Chef-Entwickler Eric Bach sagt: „Dieser Reichweitenrekord zeigt erneut, dass unsere Technologie nicht nur zukunftsweisend, sondern auch alltagstauglich ist.“

Der Erfolg basiert maßgeblich auf Lucids hauseigener Technologieplattform, die auf höchste Effizienz ausgelegt ist. Der Air Grand Touring erreicht eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 960 Kilometern. Und verbraucht im Durchschnitt nach Herstellerangaben 13,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Leistung von 831 PS (611 kW) sowie ein ultraschnelles Ladesystem auf Basis einer 900-Volt-Architektur machen das Modell sowohl leistungsstark als auch langstreckentauglich. Mit nur 16 Minuten Ladezeit kann unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern nachgeladen werden – ein weiteres starkes Argument für Vielfahrer.

Lucid hat Europa fest im Blick

Mit dem Air Grand Touring hat Lucid nun eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die sogenannten „Reichweitenängste“ bei E-Autos der Vergangenheit angehören können – zumindest im oberen Fahrzeugsegment. Der Rekord stellt somit nicht nur einen PR-Erfolg, sondern auch einen Beleg für die wachsende Reife der Elektromobilität dar. Nicht nur in den USA, sondern gerade auch in den USA möchte Lucid nach Möglichkeit mehr und mehr Käufer von den eigenen E-Autos überzeugen. Der Lucid Air kostet hierzulande mindestens 85.000 Euro. Es sind aber auch 250.000 Euro für das Spitzenmodell Air Sapphire möglich.