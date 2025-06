E-Auto günstiger laden: Jetzt winkt ein satter Rabatt

Frohe Kunde für Fahrer eines E-Autos: In den kommenden Wochen sinken die Preise an den rund 5.000 europaweit nutzbaren Ladesäulen des niederländischen Anbieters Allego. Und zwar genau dann, wenn man sich für den „Summer Pass 2025“ entscheidet. Zwar wird bei einer Buchung bis zum 30. September 2025 eine monatlich zu zahlende Grundgebühr in Höhe von 11,99 Euro fällig, dafür winkt aber ein Rabatt in Höhe von 30 Prozent auf die sonst üblichen Ladepreise.

Allego senkt Ladepreis fürs E-Auto an Schnellladesäulen auf 51 Cent

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: An allen Ladesäulen mit maximal 50 kW Ladeleistung sinkt der Preis pro geladener Kilowattstunde (kWh) von 63 auf 44 Cent. Wer eine Schnellladesäule von Allego ansteuert, die in der Spitze eine Ladeleistung von 400 kW bietet, muss nur 51 statt 73 Cent pro kWh bezahlen. Achtung: Ab der 46. Minute kommt noch eine Blockiergebühr in Höhe von knapp 25 Cent pro Minute hinzu. Fair: Das Sommer-Pass-Abo endet automatisch am 30. September 2025.

Für die Anmeldung hat Allego für E-Auto-Fahrer ein eigenes Portal eingerichtet. Hier lässt sich nach einer Anmeldung in jedem Browser auf einem Smartphone auch der Ladevorgang starten. Eine spezielle App ist nicht notwendig. Der versprochene Rabatt wird bei jedem Ladevorgang automatisch berücksichtigt. Auch „ausgewählte Partner“ machen bei der Sonderaktion mit. Unter anderem 175 von Allego betriebene Carrefour-Ladestationen in Frankreich werden über die jetzt gestartete Sonderaktion berücksichtigt.

Auch andere Anbieter gewähren Rabatt gegen Zahlung einer Grundgebühr

Dass der Summer Pass von Allego kurz vor den Sommerferien startet, ist keine Überraschung. Allein ist der Anbieter mit seinem jetzt im Rahmen der Sonderaktion gewährten Rabatt aber nicht. Auch andere Autostrom-Anbieter wie EnBW oder IONITY bieten gegen eine monatliche Grundgebühr einen Rabatt auf den sonst üblichen Preis pro geladener kWh an. Über unseren umfangreichen und laufend aktualisierten Ladestrom-Ratgeber findest du die besten Anbieter auf einen Blick.