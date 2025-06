Brandneu: Dieses E-Auto setzt das Tesla Model Y unter Druck

Mit einem neuen SUV-Modell greift Xiaomi auf dem Markt für E-Autos an. Und das ungewohnt offensiv. Denn Xiaomi-Gründer Lei Juan stellte den YU7 bei der Vorstellung in Peking ganz unverfroren in direkten Wettbewerb zum Tesla Model Y. Nicht ohne Grund: Das Topmodell soll eine gemittelte Reichweite von 760 Kilometern nach chinesischem CLTC-Standard schaffen und von 0 auf 100 km/h in rund 3,2 Sekunden sprinten. Mehr noch: Das neue SUV-Modell ist mit moderner 800-Volt-Technik ausgestattet, was kurze Standzeiten an Schnellladesäulen verspricht. Eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent soll unter optimalen Bedingungen in nur zwölf Minuten erledigt sein.

Xiaomi YU7: Nach dem Pre-Launch folgt offizielle Vorstellung

Offiziell hatte Xiaomi seinen knapp fünf Meter langen YU7 schon vor einigen Wochen bei einem Pre-Launch vorgestellt. Jetzt folgte die offizielle Präsentation des E-Crossovers, bei der auch die Preise verraten wurden (siehe unten). Bei einem Leergewicht von bis zu 2.460 Kilogramm bringt es das neue SUV-Modell auf einen Radstand von drei Metern. Das verspricht auch im Innenraum ein geräumiges Platzangebot; gerade auch in der zweiten Sitzreihe.

Auch im Fond verspricht der Xiaomi YU7 viel Platz.

Und natürlich darf es auch an Leistung nicht fehlen. Sie liegt abhängig von der gewählten Modellvariante zwischen 235 und 508 kW. Umgerechnet entspricht das zwischen 320 und 691 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei den beiden Basismodellen bei 240 km/h, das Topmodell schafft sogar 253 km/h. Die in dem E-Auto verbaute Batterie kommt auf eine Kapazität von 96,3 kWh. Bei der teuersten Variante ist der Energiespeicher sogar 101,7 kWh groß.

Im Innenraum setzt der Hersteller auf eine eher schlicht gehaltene Verarbeitung, die durch ein mächtiges Center-Display dominiert wird. Der Touchscreen ist nicht weniger als 16,1 Zoll groß. Zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe findet sich ein weiteres Highlight. Über eine Breite von 1,1 Metern verläuft hier ein weiteres, schmales Info-Display, das individuell anpassbare Informationen zu Geschwindigkeit, Navigation und anderen Daten anzeigen kann. Ein Panoramaglasdach ist wie bei vielen E-Autos aus China serienmäßig verbaut.

Blick in das schlichte, aber sehr moderne Cockpit des Xiaomi YU7.

Was kostet der Xiaomi YU7?

Angeboten wird der Xiaomi YU7 zum Start in drei Varianten. Die Standard-Ausführung mit Heckantrieb kostet in China umgerechnet mindestens rund 30.150 Euro. Die Pro-Variante mit Allradantrieb steht ab knapp 33.300 Euro zur Verfügung. Und die Performance-Variante Max mit besonders viel Leistung kostet umgerechnet mindestens 39.200 Euro. Preise, von denen man bei einer möglichen Einführung in Europa nur träumen dürfte. Deutliche Aufschläge sind bei einem Export von E-Autos aus China schließlich die Regel. Allerdings ist noch offen, ob und falls ja wann der Xiaomi YU7 in der jetzt präsentierten Form überhaupt auch hierzulande zu haben sein wird.

Crossover-Gene auf den ersten Blick: der Xiaomi YU7.

Ein Erfolg scheint das neue SUV-Modell, das in neun Lackierungen parallel zum bereits länger erhältlichen Limousinen-Modell SU7 (Hands-on) vermarktet wird, aber in jedem Fall zu werden. Denn nachdem Xiaomi die Bestellseite für das neue E-Auto freigeschaltet hat, gingen laut übereinstimmenden Medienberichten rund 289.000 Bestellungen ein. Diese Euphorie beförderte den Aktienkurs des Herstellers auf ein neues Allzeithoch. Schon in den kommenden Tagen sollen erste Fahrzeuge ausgeliefert werden.