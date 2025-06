Kurios: Deutsche Bahn startet ICE-Flatrate zum Kracherpreis

Konkret geht es um eine ICE-Flatrate, die bei der Deutschen Bahn an allen Wochenenden im Juli 2025 gültig ist. Reisende bis 26 Jahre können in den Sommermonaten mit dem 44-Stunden-Ticket Young an allen Wochenenden im Juli für 44 Euro in der Zeit von Freitag um 18 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr unbegrenzt innerhalb Deutschlands mit ICE- und Intercity-Zügen fahren. Einen zusätzlichen BahnCard-Rabatt gibt es nicht, ein City-Ticket für die Nutzung des Nahverkehrs am Zielort ist nicht inklusive.

44-Stunden-Ticket Young: ICE-Flatrate für 44 Euro im Juli

Das 44-Stunden-Ticket Young ist ab kommenden Montag und bis einschließlich 27. Juli entweder in der DB Navigator-App oder auf bahn.de verfügbar. Es gilt für alle Juli-Wochenenden und ist nur in der 2. Klasse gültig. Eine Vorab-Reservierung der für die Nutzung vorgesehenen Züge ist nicht notwendig. Möchtest du dir einen Sitzplatz für den von dir vorgesehenen Zug sichern, ist eine entsprechende Reservierung über die App DB Navigator jederzeit auch kurzfristig noch möglich – sofern noch freie Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Stefanie Berk, die für Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr zuständig ist, lässt in einer Bahn-Mitteilung in perfektem Marketing-Deutsch wissen: „Junge Menschen nutzen gerne die umweltfreundliche Bahn, auch für längere Strecken. Deshalb haben wir ein besonders attraktives Angebot: das 44-Stunden-Ticket. Damit können junge Reisende an jedem Juli-Wochenende so viel fahren, wie sie möchten, und den Sommer spontan, flexibel und im ganzen Land genießen.“

Nicht nur im ICE und IC gültig

Wichtig: Jede Reise, die mit der ICE-Flatrate angetreten wird, muss jeweils bis Sonntag um 14 Uhr beendet sein. Du kannst also nicht zum Beispiel um 13:45 Uhr in den Zug steigen und bis in die Abendstunden hinein unterwegs sein. Gültig ist das Ticket in allen Zügen des Fernverkehrs innerhalb Deutschlands. Du kannst also neben ICE- und IC-Verbindungen auch die Zuggattungen EC, RJ, RJX, TGV und ECE nutzen. Die Nutzung des Tickets auf RE- und RB-Linien ist hingegen ausgeschlossen. Auch eine kostenfreie Mitnahme von Kindern ist bei diesem Angebot nicht möglich. Eine Stornierung des 44-Stunden-Ticket Young ist maximal drei Stunden (180 Minuten) nach der Buchung vorgesehen. Nur dann wird der komplette Zahlungsbetrag zurückerstattet.