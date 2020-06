Bahncard kündigen: Darauf musst du bei der Kündigung achten

Wenn du nicht mehr oder nur noch wenig Bahn fährst, lohnt sich die Bahncard für dich vermutlich nicht mehr. Dann wird es Zeit, die Bahncard der Deutschen Bahn zu kündigen. Wie du das ganz einfach online per Internet machst, zeigen wird dir.

Wichtig ist, dass dein Bahncard-Vertrag noch mindestens 6 Wochen gültig ist. Denn das ist die Kündigungsfrist der Bahncard. Endet die Bahncard also schon in den nächsten drei oder vier Wochen, bist zu du spät dran. Dann wird die Bahncard ein weiteres Jahr gültig sein. Das gilt übrigens auch für die my Bahncard und die Jugend Bahncard.

Einzig die Bahncard 100, die jährlich bezahlt wird, verlängert sich in der Regel nicht automatisch. Ausnahmen von diesen sechs Wochen Kündigungsfrist kann es für Bahncards geben, die du im Rahmen von Sonderaktionen erworben hast. Beispiele wären die Jubiläums-Bahncard.

Obacht übrigens auch bei der Probe Bahncard 25, Probe Bahncard 50 und Probe Bahncard 100. Hier bekommst du genau so den Rabatt auf dein Bahn-Ticket von 25, 50 oder gar 100 Prozent – allerdings nur für drei Monate. Um so wichtiger ist es auf die Gültigkeit zu achten. Denn auch hier gilt, dass der Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt sein muss. Geschieht das nicht, kommt automatisch eine neue Karte des Bahncard-Abonnements mit einem Jahr Laufzeit.

Bahncard-Kündigung online möglich

Die Bahncard kannst du inzwischen auch bequem online kündigen. Die Bahn hat dafür ein Kontaktformular eingerichtet. Du findest es beim Bahncard Service.

Ruf die Webseite vom Bahncard Service auf

Wähle als Betreff „Kündigung Ihrer Bahncard 25/50“

Schreibe der Bahn eine kurze Mitteilung.

Beispiel: „Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meine Bahncard fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung der Kündigung. Mit freundlichen Grüßen“

Fülle deine persönlichen Daten aus

Ganz wichtig: Gib deine Bahncard-Nummer an

Klicke auf „Absenden“ unten rechts

Du wirst dann einige Tage oder Wochen später von der Deutschen Bahn eine E-Mail bekommen, in der dir die Kündigung bestätigt wird.

Bahncard-Kündigung per Post oder Fax

Alternativ kannst du natürlich auch per Post kündigen. In diesem all schickst du einen Brief mit deinen Daten und der Bahncard-Nummer an den Bahncardservice. Die Adresse des Bahncard-Service:

Deutsche Bahn AG

Bahncard-Service

60643 Frankfurt am Main

Auch eine Kündigung per Fax ist möglich. Die Fax-Nummer hier: 01805-12998 (14 Cent pro Minute)

Hier ist eine Kündigungsvorlage für die Bahncard-Kündigung

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meine Bahncard mit der Nummer #Deine Bahncard Nummer#. Ich bitte um Zusendung einer Bestätigung des Zugangs dieser Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen

#Dein Name#“

Dieses Kündigungsschreiben kannst du übrigens auch per E-Mail an die Deutsche Bahn schicken, um dein Abonnement zu beenden und eine automatische Verlängerung zu verhindern. Das Bahncard-Kündigungsschreiben per E-Mail schickt du an bahncard-service@bahn.de.

