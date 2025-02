Thorsten Neuhetzki

Thorsten ist seit 2018 als Redakteur bei inside digital an Bord. Als "alter Hase" in der Branche schreibt Thorsten als Experte am liebsten über alles, was mit Medien, Breitband, Netzen und Tarifen zu tun hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Super Vectoring, Glasfaser, DOCSIS 3.1 oder 5G geht - schnelles Internet ist für Thorsten und seine Berichterstattung das A und O. Abseits des Newsdesks ist Thorsten mit großer Begeisterung auf seinem Tourenrad unterwegs und liebt es, in der Mittagspause einfach mal eine Runde laufen zu gehen.

Thorsten kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smart Home, Internetinfrastruktur, Versandinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Dienste & Services, Telefon-Tarife, Internet- & Energietarife und Mobilität.