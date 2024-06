Giga TV Home Sound im Test: Was taugt das neue Fernsehen von Vodafone?

Vodafone hat uns den neuen Giga TV Home Sound zum Testen zur Verfügung gestellt. Obwohl in unserer Testwohnung ein Kabelanschluss von Vodafone liegt, entschieden wir uns beim Test für die die Internet-Variante von GigaTV. Als regulärer Kunde hast du diese Möglichkeit nicht. Buchst du GigaTV und Vodafone versorgt deine Wohnung mit Kabel-TV, so wird dir Vodafone die Kabelvariante einbuchen. Der Nachteil: Du musst dann den Basis-TV-Vertrag TV Connect Start zusätzlich zu Giga TV zahlen. Damit ist die Kabel-Variante also die reine Streaming-Version. Der Aufpreis liegt, je nach Rahmenvertrag für dein Wohnobjekt, zwischen etwa 8 und 13 Euro monatlich.

Kabel oder Streaming – die Geräte sind identisch, die Tarife nicht

Die Geräte sind für beide Empfangswege identisch. Im Vodafone-System ist aber hinterlegt, für welchen Empfangsweg es im Kundeneinsatz gedacht ist. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn es nur um einen Tag oder ein Wochenende geht. Einen Umzug würde Vodafone dir aber entsprechend hinterlegen können. Das Gerät selbst kommt in einer reinen Pappverpackung. Tatsächlich haben wir im Verpackungsmaterial nicht ein einziges Stück Plastik gefunden – nicht einmal bei der Verpackung für die Fernbedienungs-Batterien, die bei anderen Herstellern oftmals noch immer in Plastik eingeschweißt sind. Das einzige Plastik findet sich am Gerät selbst. Doch das Gehäuse besteht weitgehend aus recyceltem Plastik.

Die Anschlüsse des Giga TV Home Sound

Das Anschließen des neuen TV-Empfängers könnte kaum einfacher sein. Nach der Verbindung mit dem HDMI- und Stromkabel startet das Gerät. Wer die Möglichkeit hat, sollte die Set-Top-Box per Netzwerkkabel mit dem Router verbinden. Andernfalls nutzt der Empfänger dein WLAN. Alle notwendigen Kabel liegen dem Paket bei. Während das Anschließen binnen zwei Minuten erledigt ist, dauert die Erstinbetriebnahme fast zehn Minuten. Dazu trägt auch ein Update bei, dessen Installation schlichtweg Zeit kostet. Aber auch die Eingabe von Google-Konto sowie zahlreiche Bestätigungen zum Datenschutz, der Freigabe des Mikrofons und vielem mehr dauert.

Da Vodafone deinen Empfänger schon bei der Bestellung mit deinem Kundenkonto verknüpfst, musst du keine Kundendaten eingeben, um Giga TV nutzen zu können. Allerdings solltest du ein Google-Konto nutzen und eingeben. Denn die Box basiert auf Android-TV. Hinterlegst du kein Konto, kannst du keine Apps für weitere Streamingdienste installieren. Auch die Sprachsteuerung der Box ist dann nicht möglich. Wer also mit Google auf Kriegsfuß steht, sollte die Finger von Vodafones Giga TV lassen.

Entspanntes Fernsehen

Zum TV-Signal: Das Bild ist klar und scharf, die Umschaltzeiten auch in der Streaming-Variante auf einem akzeptablen Niveau. Etwa zwei Sekunden dauert das Umschalten zwischen zwei Sendern. Im Vergleich zu anderen Diensten haben wir vereinzelt schon schnelleres Zapping gesehen – aber auch schon langsameres. Zapping ist problemlos möglich, wenn du etwas Geduld hast. UHD-Sender gibt es nicht in der Streaming-Variante.

Laufende Sendungen kannst du per Klick über den EPG neu starten. Angenehm beim EPG: Das zuletzt eingeschaltete Programm läuft im Hintergrund weiter. Das schafft nicht jeder Streaming-Dienst. Leider gibt es für den Restart keine festgelegte Taste auf der Fernbedienung. Allerdings kannst du, wenn die Sender es zulassen, Sendungen vor- und zurückspulen, während sie noch laufen.

Grundsätzlich kannst du mit dem GigaTV Gerät alle Apps nutzen, die du auf jedem Android-TV-Gerät einsetzen kannst. Sei es Netflix, Disney+, Wow TV oder ein anderer TV-Streaming-Dienst. Was das Gerät aber ausmacht, sind die eingebauten Lautsprecher von Bang & Olufsen. Giga TV will damit ein Kinosound-Erlebnis mit Giga TV in dein Wohnzimmer liefern, selbst, wenn du noch kein Heimkino im Sinne einer Soundanlage hast. Gelingt das? Ja, wenn dein Raum nicht zu groß ist. Wir haben Giga TV Home Sound in einem etwa 15 Quadratmeter großen Raum getestet und wirklich einen deutlich besseren Klang wahrgenommen, als beim zum Vergleich genutzten Samung TV. Insbesondere, wer Dolby-Tonspuren abspielt, wird einen deutlichen Unterschied zum TV-Ton wahrnehmen.

Wie gut ist der Sound beim Giga TV Home Sound?

Kann Giga TV Home Sound eine große Soundbar wie die Sonos Arc ersetzen? Sicherlich nicht. Schon gar nicht, wenn du diese mit einem Subwoofer oder Surround-Lautsprechern ergänzt. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch des Giga TV Home Sound, der dir einfach nur einen besseren Sound ohne viel Aufwand liefern soll. Und das schafft er mit Bravour. Höhen kommen klar heraus, der Bass weiß zu gefallen, ohne zu stören. Und sogar leichte Surroundeffekte und Dynamiken lassen sich raushören, während der Fernseher im Vergleich ein plattes, eindimensionales Klang“erlebnis“ abliefert. Allerdings steht und fällt diese Wahrnehmung natürlich mit dem Standort des Empfängers. Idealerweise steht er mittig unter dem Fernseher. Das wird oft nicht funktionieren. Steht er zu weit rechts oder links, macht sich das leider bei der Hörwahrnehmung bemerkbar.

Apropos Hörwahrnehmung: Du kannst durch langes Drücken auf die Stumm-Taste unterschiedliche Soundprofile auswählen. So kannst du bei Filmen ein auf Filme abgestimmtes Profil nutzen und bei Musik verschiedene Musik-Einstellungen. Was nicht möglich ist, ist weitere Geräte anzuschließen, um deren Sound auf dem Giga TV Home Sound abzuspielen. Auch ein Abspielen des Tons über externe Geräte ist nicht möglich. Der Stromverbrauch liegt bei moderaten 6 Watt im Betrieb.

Was kostet das alles?

Giga TV Home kostet dich monatlich 14,99 Euro. Das beinhaltet den Dienst und die TV-Box in der Standardversion. Willst du die Sound-Version, so zahlst du 5 Euro extra, also 19,99 Euro monatlich. Hinzu kommen ggf. die Kabel-TV-Kosten. Sind die 5 Euro Aufpreis gerechtfertigt? Ja! Denn einfacher und günstiger kommst du nicht zu einem vernünftigen TV-Sound.

Allerdings ist der Gesamtpreis, wenn du auch noch Kabelfernsehen bezahlen musst, mit 27,98 Euro bis 32,98 Euro am Ende doch etwas happig. Hier könnte schlussendlich eine kleine Soundbar zum Kaufen in Kombination mit einem beliebigen TV-Streaming-Dienst doch günstiger sein. Die Sonos Ray beispielsweise kostet im freien Handel etwa 250 Euro. Auf zwei Jahre gerechnet also monatlich etwa 10,50 Euro. Zusammen mit einem Streaming-Dienst für 10 Euro bist du so günstiger unterwegs. Hast du allerdings keinen Vodafone-Zwangskabel-Anschluss und kannst die Streaming-Variante nutzen, ist das ein durchaus attraktiver Deal.