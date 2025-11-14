Fast der beste Saugroboter: Mova Z60 Ultra Roller Complete im Test

Profilbild von Thomas Kern Thomas Kern
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Mit dem Z60 Ultra Roller Complete greift Mova erneut die Saugroboter-Elite an. Das neue Top-Modell überzeugt mit vielen technischen Finessen und einem überraschenden Preisschild. Wir haben den Saug- und Wischroboter getestet.
Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller CompleteBildquelle: inside digital / Thomas Kern
  • Teilen

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete ist ein wirklich einzigartiger Saugroboter – könnte man im ersten Moment meinen. Bis man auf den zweiten Blick erkennt, dass es auffällig viele Gemeinsamkeiten mit dem aktuellen Saugroboter-Testsieger gibt. Neben einer Rollwalze als Wischfunktion, sind es vor allem kleine technische Details, die diesen Saugroboter besonders machen. Wie der Gesamteindruck ausfällt, verrät der Test.

Ausstattung des Mova Z60 Ultra Roller Complete

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete ist zweifelsohne einer der modernsten Saugroboter, den du aktuell auf dem Markt finden wirst. Er ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Mova verbaut einen mobilen Navigationsturm. Bedeutet: Er kann ihn intuitiv absenken und seine Gesamthöhe auf 9,6 cm minimieren. Diesbezüglich gibt es an Roborock weiterhin kein Vorbeikommen: Der Saros Z70 mit Greifarm (Test) misst fast schon lächerliche 7,98 cm.

Abseits davon fehlt es dem Mova-Roboter an nichts. Der Hersteller verbaut eine ausfahrbare Seitenbürste und eine Wischwalze, die nach außen fährt, um Ecken gründlich zu putzen. Die Station des Z60 Ultra Roller Complete misst 54,5 × 39 × 46,3 cm und umfasst zwei Tanks – einen für sauberes Wasser und einen für Dreckwasser. Hinzu kommen zwei weitere Mini-Behälter mit Putzmitteln. Das Ganze wird durch eine Absaugfunktion sowie der Walzenwäsche- und -trocknung komplettiert.

Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete

Zusätzlich gibt es eine Box mit vielen verschiedenen Ersatzteilen. Die Steuerung gelingt via Movahome-App. Im Praxistest haben wir die iOS-App genutzt.

Funktionen der Movahome-App

Die Movahome-App hat weiterhin das gleiche Layout, wie die Dreame-Home-App. Du wählst zwischen 5 Saug- und 3 Wasserdurchflussstufen. Abseits davon gibt es gewohnte Anpassungsmöglichkeiten für die Wartungsfunktionen und die Navigation.

Besonders gut sind die Teppicheinstellungen. Hier kannst du festlegen, wie der Saugroboter mit Teppichen umgehen soll oder ob er diese meiden soll. Einzigartig ist der Haustier-Modus. Somit kann der Roboter das Chaos deines Haustiers bereinigen oder du verschaffst dir einen Überblick, welche Vase deine Katze als Nächstes umwerfen möchte.

So gut saugt und wischt der Mova Z60 Ultra Roller Complete

Im Mova Z60 Ultra Roller Complete steckt eine Saugkraft von 28.000 Pa. Das erklärt, warum der Roboter in der Praxis bestens mit Tier- und Menschenhaaren zurechtkommt. Ein weiterer Grund ist die verbaute Doppelbürste, die dafür sorgt, dass du dich nie ums Entwirren kümmern müsst. Wie bereits beschrieben, fährt die Seitenbürste in Ecken nach außen aus.

Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete

Die Wischwalze hinterlässt bei der Nassreinigung einen guten Eindruck. Die Besonderheit der Wischfunktion ist, dass sie laufend mit frischem Wasser befeuchtet wird. Somit wird immer mit sauberer Ausrüstung gewischt. Im Alltag schrubbt der Roboter Flecken aller Art weg. Überraschenderweise benötigt er für eingetrocknete Flecken trotz der Walze mehrere Durchgänge. Wie beim Saugroboter-Testsieger, gibt es eine Abdeckung, die die Wischwalze von Teppichen fernhält.

Die gute Saug- und Wischleistung hilft kaum, wenn die Navigation und Hinderniserkennung nicht ebenfalls auf Top-Niveau sind. Beim Mova-Modell ist das aber der Fall. Selbst die typischen Erzfeinde in Form von Tisch- und Stuhlbeinen sowie Kabeln lassen den Mova-Saugroboter nicht verzweifeln.

Auch bezüglich der Akkulaufzeit des Saugroboters gibt es nichts zu meckern. Deswegen schafft der Saugroboter auch problemlos 100-m-Wohnungen. Abschließend übernimmt die Station die Wartung der Putzhilfe.

Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete

Lohnt sich der Kauf des Mova Z60 Ultra Roller Complete?

Ja, das tut er, weil er im Prinzip so ist wie unser aktueller Saugroboter-Testsieger. Mova beweist mit dem Z60 Ultra Roller Complete einmal mehr, dass Roborock und Dreame einen harten Konkurrenten im Nacken haben. Die Reinigungsleistung ist auf erstklassigem Niveau. Prinzipiell gibt es nur einen Kritikpunkt. Mova ist die Schwestermarke von Dreame – und das merkt man zu sehr. Denn man bekommt zu schnell den Eindruck, dass es sich beim Z60 Ultra Roller Complete um eine weitere Dreame-Kopie handelt. Auch die Apps sehen sich absurd ähnlich.

Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete

Gleichwohl muss Mova für das Gesamtpaket gelobt werden. Denn das Modell kostet 100 Euro weniger als vergleichbare Saugroboter von Roborock oder Dreame. Bei Amazon kostet der Saug- und Wischroboter nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.399 Euro*.

Testsiegel Mova Z60 Ultra Roller Complete

Vorteile:

  • Grandiose Saugleistung
  • Makelloses Wischergebnis
  • Fehlerfreie Navigation
  • Funktionsreiche Station für die Wartung
  • Viele Ersatzteile im Lieferumfang

Nachteile:

  • Hoher Roboter
  • Kein Matter-Support
  • Wirkt zu sehr wie eine Dreame-Kopie
Die besten Saugroboter in 2025
Jetzt weiterlesen
Top 3: Das sind die besten Saugroboter in 2025

Bildquellen

  • mova-z60-ultra-roller-complete-station: inside digital / Thomas Kern
  • mova-z60-ultra-roller-complete-seitenansicht: inside digital / Thomas Kern
  • mova-z60-ultra-roller-complete-rueckseite: inside digital / Thomas Kern
  • mova-z60-ultra-roller-complete-nahansicht-station: inside digital / Thomas Kern
  • mova-z60-roller-complete-pro-ul-inside-digital-testsiegel-web: inside digital
  • mova-z60-ultra-roller-complete-front: inside digital / Thomas Kern
1 0

Jetzt weiterlesen

SMART HOME
Trotz Nest-Rückzugs: So kannst du die Thermostate weiter nutzen
Ein smartes Thermostat an einem Heizkörper
Es riecht nach geplanter Obsolenszenz: Obwohl die Nest-Thermostate der ersten Generation noch problemlos funktionieren, wird der Support eingestellt. Ein Open-Source-Projekt will das nicht hinnehmen und präsentiert eine Lösung.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VOR KURZEM GETESTET

Xiaomi 15T Pro
Preiswertes Top-Smartphone: Xiaomi 15T Pro im Test
Skoda Enyaq 85 (2025)
Skoda Enyaq (2025) im Test: E-SUV fast in Perfektion
Apple Watch Series 11 (Aluminium 42 mm)
Apple Watch Series 11: 3 Vorteile und 2 Schwächen im Überblick
Citroen AMI Buggy in der Seitenansicht.
Citroen AMI Buggy

Der Citroën Ami Buggy liefert Fahrspaß pur. Komfort-Extras gibt es aber nicht!
citroen-ec5-aircross-seitlich-vorn-pre-shot
Citroen e-C5 Aircross Komfort Range

Konkurrenz für den Opel Grandland mit Fokus auf Komfort.
apple-iphone-17-pro-max-rueckseite-weiss
Apple iPhone 17 Pro Max

Das Apple iPhone 17 Pro ist ein zuverlässiger Begleiter auch für professionelle Anwendungzwecke.
roborock-qrevo-curv-2-pro-in-station
Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Einen Navigationsclou, wie ihn der Roborock Qrevo Curv 2 Pro hat, hat sonst kein anderer Saugroboter.
avm-fritzbox-5690-seitlich-vorn
Fritz! FritzBox 5690

Solider Glasfaser-Router mit moderner Technik und guter Ausstattung – ideal für GPON-Anschlüsse, aber kein High-End-Modell für höchste Ansprüche.
huawei-watch-6-gt-pro-front-gold
Huawei Watch GT 6 Pro

Die Huawei Watch GT 6 Pro bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit und nützliche Outdoor-Funktionen, doch Lücken bei App-Unterstützung, LTE und Transparenz beim Datenschutz werfen Fragen auf. Für manche ein K.-o.-Kriterium – wer jedoch bereits im Huawei-Ökosystem unterwegs ist, könnte trotzdem gut damit zurechtkommen.