Fast der beste Saugroboter: Mova Z60 Ultra Roller Complete im Test

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete ist ein wirklich einzigartiger Saugroboter – könnte man im ersten Moment meinen. Bis man auf den zweiten Blick erkennt, dass es auffällig viele Gemeinsamkeiten mit dem aktuellen Saugroboter-Testsieger gibt. Neben einer Rollwalze als Wischfunktion, sind es vor allem kleine technische Details, die diesen Saugroboter besonders machen. Wie der Gesamteindruck ausfällt, verrät der Test.

Ausstattung des Mova Z60 Ultra Roller Complete

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete ist zweifelsohne einer der modernsten Saugroboter, den du aktuell auf dem Markt finden wirst. Er ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Mova verbaut einen mobilen Navigationsturm. Bedeutet: Er kann ihn intuitiv absenken und seine Gesamthöhe auf 9,6 cm minimieren. Diesbezüglich gibt es an Roborock weiterhin kein Vorbeikommen: Der Saros Z70 mit Greifarm (Test) misst fast schon lächerliche 7,98 cm.

Abseits davon fehlt es dem Mova-Roboter an nichts. Der Hersteller verbaut eine ausfahrbare Seitenbürste und eine Wischwalze, die nach außen fährt, um Ecken gründlich zu putzen. Die Station des Z60 Ultra Roller Complete misst 54,5 × 39 × 46,3 cm und umfasst zwei Tanks – einen für sauberes Wasser und einen für Dreckwasser. Hinzu kommen zwei weitere Mini-Behälter mit Putzmitteln. Das Ganze wird durch eine Absaugfunktion sowie der Walzenwäsche- und -trocknung komplettiert.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Zusätzlich gibt es eine Box mit vielen verschiedenen Ersatzteilen. Die Steuerung gelingt via Movahome-App. Im Praxistest haben wir die iOS-App genutzt.

Funktionen der Movahome-App

Die Movahome-App hat weiterhin das gleiche Layout, wie die Dreame-Home-App. Du wählst zwischen 5 Saug- und 3 Wasserdurchflussstufen. Abseits davon gibt es gewohnte Anpassungsmöglichkeiten für die Wartungsfunktionen und die Navigation.

Besonders gut sind die Teppicheinstellungen. Hier kannst du festlegen, wie der Saugroboter mit Teppichen umgehen soll oder ob er diese meiden soll. Einzigartig ist der Haustier-Modus. Somit kann der Roboter das Chaos deines Haustiers bereinigen oder du verschaffst dir einen Überblick, welche Vase deine Katze als Nächstes umwerfen möchte.

So gut saugt und wischt der Mova Z60 Ultra Roller Complete

Im Mova Z60 Ultra Roller Complete steckt eine Saugkraft von 28.000 Pa. Das erklärt, warum der Roboter in der Praxis bestens mit Tier- und Menschenhaaren zurechtkommt. Ein weiterer Grund ist die verbaute Doppelbürste, die dafür sorgt, dass du dich nie ums Entwirren kümmern müsst. Wie bereits beschrieben, fährt die Seitenbürste in Ecken nach außen aus.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Die Wischwalze hinterlässt bei der Nassreinigung einen guten Eindruck. Die Besonderheit der Wischfunktion ist, dass sie laufend mit frischem Wasser befeuchtet wird. Somit wird immer mit sauberer Ausrüstung gewischt. Im Alltag schrubbt der Roboter Flecken aller Art weg. Überraschenderweise benötigt er für eingetrocknete Flecken trotz der Walze mehrere Durchgänge. Wie beim Saugroboter-Testsieger, gibt es eine Abdeckung, die die Wischwalze von Teppichen fernhält.

Die gute Saug- und Wischleistung hilft kaum, wenn die Navigation und Hinderniserkennung nicht ebenfalls auf Top-Niveau sind. Beim Mova-Modell ist das aber der Fall. Selbst die typischen Erzfeinde in Form von Tisch- und Stuhlbeinen sowie Kabeln lassen den Mova-Saugroboter nicht verzweifeln.

Auch bezüglich der Akkulaufzeit des Saugroboters gibt es nichts zu meckern. Deswegen schafft der Saugroboter auch problemlos 100-m-Wohnungen. Abschließend übernimmt die Station die Wartung der Putzhilfe.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Lohnt sich der Kauf des Mova Z60 Ultra Roller Complete?

Ja, das tut er, weil er im Prinzip so ist wie unser aktueller Saugroboter-Testsieger. Mova beweist mit dem Z60 Ultra Roller Complete einmal mehr, dass Roborock und Dreame einen harten Konkurrenten im Nacken haben. Die Reinigungsleistung ist auf erstklassigem Niveau. Prinzipiell gibt es nur einen Kritikpunkt. Mova ist die Schwestermarke von Dreame – und das merkt man zu sehr. Denn man bekommt zu schnell den Eindruck, dass es sich beim Z60 Ultra Roller Complete um eine weitere Dreame-Kopie handelt. Auch die Apps sehen sich absurd ähnlich.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Gleichwohl muss Mova für das Gesamtpaket gelobt werden. Denn das Modell kostet 100 Euro weniger als vergleichbare Saugroboter von Roborock oder Dreame. Bei Amazon kostet der Saug- und Wischroboter nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.399 Euro*.

Vorteile:

Grandiose Saugleistung

Makelloses Wischergebnis

Fehlerfreie Navigation

Funktionsreiche Station für die Wartung

Viele Ersatzteile im Lieferumfang

Nachteile:

Hoher Roboter

Kein Matter-Support

Wirkt zu sehr wie eine Dreame-Kopie