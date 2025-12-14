MTV schaltet TV-Sender ab: Dieser Nachfolger steht in den Startlöchern

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Zum Jahresende verschwinden gleich mehrere MTV-Spartensender vom Bildschirm. Parallel taucht aber ein bekannter anderer Name auf, der die Lücke scheinbar füllen will. Jetzt stellt sich die Frage: Füllen die neuen Kanäle wirklich die Lücke, die MTV hinterlässt?
Neuer Free-TV-Sender vor dem Start
Neuer Free-TV-Sender vor dem StartBildquelle: Pixabay/tookapic
  • Teilen

Paramount zieht zum 31. Dezember den Stecker bei mehreren linearen MTV-Spartensendern in Europa, darunter MTV 80s, MTV 90s und MTV 00s. Für viele Pay-TV-Plattformen reißt das ein Loch im Musikangebot, vor allem für Fans klar sortierter Retro-Kanäle. Wer gezielt Musik aus bestimmten Jahrzehnten sehen wollte, steht erst einmal ohne lineare Alternative da. Genau in diesem Moment tritt Music Box auf den Plan. Die tschechische Medienbehörde RRTV hat vier neue TV-Sender-Lizenzen für Music Box Television s.r.o. vergeben, die thematisch fast deckungsgleich mit den eingestellten MTV-Sendern sind. Die Lizenzen laufen über zwölf Jahre und werden für mehrere europäische Länder vergeben – darunter ausdrücklich auch Deutschland.

Music Box setzt auf Retro-Dekaden und einen Dance-Ableger

Konkret plant Music Box vier neue Programme: Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s und Music Box Sexy. Drei davon drehen sich klar um einzelne Musikjahrzehnte. Music Box 80s fokussiert sich rund um die Uhr auf Songs aus den 1980er-Jahren. Das gleiche Prinzip übernimmt Music Box 90s für die 1990er. Music Box 00s deckt die Zeit von 2000 bis 2010 ab – also genau jene Phase, die bisher von MTV 00s bedient wurde. Dazu kommt mit Music Box Sexy ein zusätzlicher TV-Sender, der sich auf elektronische Musik, Dance-Pop und R’n’B konzentriert.

Alle vier Programme sollen 24 Stunden am Tag senden und nutzen laut Lizenz Englisch als Hauptsprache. Inhaltlich orientiert sich Music Box damit klar an einem internationalen Publikum, ähnlich wie es MTV mit seinen Spartenkanälen getan hat.

Verbreitung nur über IP – klassische Kapazitäten sind überflüssig

Die neuen Sender sollen ausschließlich über IP-basierte Verbreitungswege laufen. Dazu zählen Internetstreams, OTT-Plattformen, Set-Top-Boxen und die eigene Website musicboxtv.pl. Klassische Satelliten- oder Kabelkapazitäten werden für den Start also nicht zwingend benötigt, was einerseits die vertraglichen Verhandlungen erleichtert, aber auch Geld spart. Gerade Dienste wie Waipu.tv oder Zattoo, die ihre Infrastruktur ohnehin komplett IP-basiert betreiben, könnten die Programme ohne großen technischen Aufwand integrieren.

Music Box inszeniert sich als Veteran des Musikfernsehens

Music Box bezeichnet sich selbst als ältesten Musikfernsehsender Europas und verweist auf einen Start im Jahr 1984 in Großbritannien – also noch vor MTV Europe (1987), MCM in Frankreich (1989), VIVA in Deutschland (1993) und VH1 UK (1994). Heute arbeitet die MUSIC BOX GROUP mit Niederlassungen in Warschau und Prag.

Auffällig ist, dass die vier neuen TV-Sender ausdrücklich für Deutschland lizenziert sind. Damit ist der Weg prinzipiell frei, die Programme hierzulande in Pay-TV- oder OTT-Pakete zu integrieren. Garantiert ist damit aber noch nichts: Eine Lizenz heißt nur, dass eine Ausstrahlung zulässig ist – nicht, dass Plattformen sie auch tatsächlich einspeisen. Ein Fingerzeig ist der bereits erfolgte Start von Music Box Classic bei Waipu.tv im Juli.

Zwei Jungs sehen sich Cartoons im Fernsehen an
Jetzt weiterlesen
TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Eine Familie sitzt vor einem Fernseher auf dem das Menü von Magenta TV zu sehen ist
IPTV
MagentaTV: 40 neue TV-Sender vor dem Start
Logos von ARD und ZDF auf einem Monitor in einem TV-Studio.
Finanzen und Versicherungen
GEZ-Gebühr: Mit dieser Überraschung hat niemand gerechnet
Thomas Gottschalk
Filmtipp
Trash, Kult, Kindheitserinnerung: Diese Filme mit Thomas Gottschalk musst du noch einmal sehen
Filmtipp
Kevin – Allein zu Haus im TV: Hier läuft der Weihnachtsfilm 2025
Radio und Musikstreaming
Beschlossen: Diese ARD-Sender werden abgeschaltet
Serientipp
Fesselnd, zutiefst bewegend und niederschmetternd: Diese Serie ist ein Meisterwerk
TV-Sender
TV-Empfang ohne Satellit, Kabel & Internet: Diese Methode ist überraschend beliebt
TV-Sender
Champions League, Bundesliga & Co.: Jetzt droht komplettes Abo-Chaos
Deutsche Telekom
Telekom: Flatrate-Tarifhammer bei MagentaMobil