Der lange geplante Abschied von Thomas Gottschalk aus der Unterhaltung hat in dieser Woche eine dramatische Wendung genommen. Der Showmaster ist an Krebs erkrankt – an einer besonders aggressiven Form. Trotzdem zeigt RTL am Samstag, 6.12.2025, um 20.15 Uhr „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Für Gottschalk soll es auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow sein. Es ist ein Wunsch, den er schon im Frühjahr äußerte und der nun in einem anderen Licht erscheint. RTL hat sich dazu entschieden, die Sendung nicht mehr live zu produzieren, sondern zeitversetzt am Samstag aufzuzeichnen und auszustrahlen.

Die Supernasen-Phase: Klamauk, Roadtrips und Piratensender

Doch Gottschalk ist und war mehr als ein Moderator. Denn was viele, vor allem Jüngere, nicht wissen: In den 1980er-Jahren eroberte er das Kino. Herausgekommen sind Filme, die heute wohl niemand mehr so drehen würde – die aber trotzdem Kultcharakter haben. Was kannst du heute noch legal streamen, wenn du seine Film- und Blödelphase nachholen willst?

Bevor Gottschalk zur festen TV-Marke wurde, hat er mit Mike Krüger eine Reihe von Klamaukfilmen geprägt. Inhaltlich sind die oft dünn, aber sie zeigen ziemlich genau den Humor, der ihn damals groß gemacht hat – und viele davon kannst du heute noch recht einfach streamen.

Piratensender Powerplay

„Piratensender Powerplay“ (1982) ist der Auftakt der Supernasen-Ära. Tommy (Gottschalk) und Mike (Krüger) betreiben heimlich einen Piratensender aus einem umgebauten Wohnmobil. Während das Publikum die lockere Art der beiden feiert, ist der staatliche Rundfunk entsetzt – allen voran die pedantische Beamtin Irmgard Wachtel (Evelyn Hamann) und Einsatzleiter Pluderer (Rainer Basedow), die mit Peilwagen und Polizeibegleitung Jagd auf den illegalen Sender machen. Die beiden Hobby-DJs wechseln ständig den Standort, tarnen sich und treiben die Behörden mit ihrer fahrbaren Radiostation in den Wahnsinn. Inhaltlich ist das Ganze eine Mischung aus milder Mediensatire und Klamauk, gespickt mit Anspielungen auf Gottschalks echte Radiokarriere.

Die Supernasen

In „Die Supernasen“ (1983) ist Tommy (Thomas Gottschalk) arbeitsloser Maskenbildner, Mike (Mike Krüger) ewiger Student – beide chronisch pleite. Aus einer Schnapsidee heraus gründen sie die Detektei „Columbo“ und wollen fortan als Privatdetektive Karriere machen. Ihr erster Auftrag kommt vom Möbelhändler Sasse (Gert Haucke), der wissen will, ob seine Frau Gabi (Liane Hielscher) ihn betrügt. Die Spur führt in einen Kurort, wo das Duo in immer neue Rollen schlüpft – vom arabischen Prinzen-Double bis zum verkleideten Sicherheitsmann. Neben der Ehekiste ihres Auftraggebers stolpern sie in ein Attentatskomplott auf einen Scheich und müssen plötzlich tatsächlich Leben retten, statt nur herumzublödeln. Die Handlung ist im Kern eine lose Aneinanderreihung von Sketchen, trägt aber klar das Konzept: zwei Typen, die alles kaum im Griff haben, aber am Ende mit viel Zufall doch als „Helden“ dastehen.

Zwei Nasen tanken Super

„Zwei Nasen tanken Super“ (1984): Im zweiten „Nasen“-Film setzen Gottschalk und Krüger ihr Erfolgsrezept fort. Wieder heißen sie Tommy und Mike und geraten durch ein Autogewinnspiel in eine Mischung aus Roadmovie und Gaunerkomödie. Eigentlich wollen sie nur mit einem alten Gefährt und wenig Geld Urlaub machen, doch ein Luxuswagen, ein Koffer und ein paar wenig zimperliche Kriminelle sorgen dafür, dass sie quer durch Deutschland und Österreich gejagt werden. Mit an Bord sind Birgit (Simone Brahmann) und Farah (Sonja Tuchmann), die für etwas Romantik und zusätzliche Verwicklungen sorgen. Dazu kommen prominente Comedy-Gesichter in Nebenrollen, etwa Jürgen von der Lippe als Restaurantleiter.

Alle drei Filme sind Bestandteil des Angebots von Amazon Prime und im Rahmen der Flatrate abrufbar. Alternativ sind sie für 2,99 Euro (SD) oder 3,99 Euro (HD) zu leihen oder für knapp 8 bis 10 Euro zu kaufen. Für die beiden erstgenannten Filme geht das alternativ auch bei Videobuster.

Sister Act 2, Minions und der Rest – was fehlt in der Übersicht

Gottschalk war nicht nur in deutschen Klamaukfilmen aktiv. Er hatte auch Auftritte in internationalen Produktionen wie „Sister Act 2“ (Disney+) und war als Synchronsprecher unter anderem bei „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (derzeit nur als VoD bei verschiedenen Portalen) und Garfield (Disney+) zu hören. Auch weitere Unterhaltungsfilme der 1980er Jahre (u.a. Zärtliche Chaoten, Trabbi goes to Hollywood) bieten dir in diesem Winter noch viele Möglichkeiten, der längst vergangenen Gottschalk-Ära Revue passieren zu lassen.

