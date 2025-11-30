Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+, wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios. Darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Im Oktober erhöhte Disney+ auch die Preise. Jetzt musst du für das kleinste Disney+-Abo, das Standardpaket mit Werbung, 6,99 Euro zahlen – bisher waren es 5,99 Euro. Der Aufschlag ist hier mit fast 17 Prozent am höchsten. Aber auch bei den anderen Paketen sind die Steigerungen zweistellig. Wer auf das Einspielen von Werbung verzichten will, muss einen Aufschlag von etwas mehr als zehn Prozent hinnehmen. Dieses Paket verteuert sich ebenfalls um einen Euro – von aktuell 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Der Preis für das Premium-Abo, das vor allem mit dem gleichzeitigen Streamen auf vier Endgeräten bei Familien beliebt ist, steigt von 13,99 Euro auf 15,99 Euro, was einer Steigerung von mehr als 14 Prozent entspricht. Außerdem gibt es Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig. Bestandskunden müssen den Änderungen bis 19. Dezember zustimmen.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Filme und Serien im Dezember 2025: Das ist neu bei Disney+

Im Dezember bietet Disney+ vor allem für Fußballfans Neues: Der fünfte und sechste Spieltag der UEFA Women’s Champions League 2025/26 wird live gestreamt, inklusive Vorberichterstattung und Highlight-Momenten.

Dazu kommen mehrere Premieren: Ab 12. Dezember sind die Dokuserie „The End of an Era“ und der Konzertfilm „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ verfügbar. Außerdem neu: Searchlight Pictures „Die Rosenschlacht“ und „Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s!“. Bei den Serien geht es weiter mit der zweiten Staffel von „Percy Jackson – Die Serie“, in der Percy zum Meer der Ungeheuer aufbricht, sowie der dritten Staffel von „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“.

Für die Feiertage bleiben Klassiker wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Die Eiskönigin“ und „Stirb langsam“ sowie weihnachtliche Folgen von „Grey’s Anatomy“, „New Girl“, „9-1-1“ und „Die Simpsons“ im Programm.

Alle Neustarts bei Disney+ im Dezember im Überblick

1. Dezember

Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft – Teil II

Zurück in die Zukunft – Teil III

Shrek – Der tollkühne Held

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück

Shrek der Dritte

Searchlight Pictures „Die Rosenschlacht“

3. Dezember

Der Name der Rose – Staffel 1

Micky und Minnies Weihnachtslieder (Shorts) – Staffel 1 (Disney)

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (Batch 1) (Disney)

Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

9-1-1: Nashville

Are you sure?! – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)

5. Dezember

Mickys tägliche Weihnacht (Disney)

„Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s!“

8. Dezember

Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3

10. Dezember

Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3

Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch

Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht

SOKO Köln – Staffel 19

SOKO Köln – Staffel 21

SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16

Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)

„Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 18

12. Dezember

„Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“

„The End of an Era” – Staffel 1

17. Dezember

Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Short) (Disney)

Atze Schröder live „Schmerzfrei“

Charlotte Link – Ohne Schuld

Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1

Die Notärztin – Staffel 1

Olaf Schubert – So!

Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe

WaPo Berlin – Staffel 1-3

WaPo Bodensee – Staffel 1-5

WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2

WaPo Elbe – Staffel 1 & 2

Watzmann ermittelt – Staffel 2-4

Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne

Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja

Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales

Tracker – Staffel 3 (Hulu)

23. Dezember

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 4 (Batch 2) (Marvel)

24. Dezember

Bare für Rares – Staffel 1

Made in Korea (Hulu)

26. Dezember

FXs „The Lowdown” (Hulu) – Altersfreigabe 16+

31. Dezember

National Geographics „Schmugglern auf der Spur“ – Staffel 8 (National Geographic)

Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 14-17

Little Angel – Staffel 8

