Kevin – Allein zu Haus im Free TV: Hier läuft der Weihnachtsfilm 2025

Weihnachtsfilme gibt es viele. Von „Aschenbrödel“ bis „Stirb Langsam“ laufen auf vielen Fernsehgeräten Jahr für Jahr die gleichen Filme. Auch „Kevin – Allein zu Haus“ gehört dazu. Die Geschichte von Kevin McCallister, der von seiner Familie zu Hause vergessen wird, während sie in Paris Weihnachten feiert, ist längst Kult. Seit 1990 gehört der Weihnachtsfilm zu den beliebtesten an den Festtagen. Auch dieses Jahr läuft der Film im Free-TV.

Kevin – Allein zu Haus: Hier siehst du den Weihnachtsfilm kostenlos

Jedes Jahr zu Weihnachten fragen sich Millionen Menschen in Deutschland: Wann läuft „Kevin – Allein zu Haus“ im Fernsehen? Die Antwort: sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Bereits seit 13 Jahren zeigt Sat.1 den Film jedes Jahr zu Weihnachten. Auch 2025 läuft „Kevin – Allein zu Haus“ im Free-TV. Wer den Weihnachtsfilm am 24. Dezember sehen will, schaltet um 20:15 Uhr Sat.1 an. Wer sich zu diesem Zeitpunkt aber gerade beim Weihnachtsessen befindet, oder Geschenke auspackt, kann die Wiederholung am 25. Dezember sehen. Sat.1 strahlt den Film am Nachmittag noch einmal aus.

Wer nicht nur „Kevin – Allein zu Haus“ sehen will, sondern auch den zweiten Teil, „Kevin – Allein in New York“, hat an Weihnachten ebenfalls die Möglichkeit dazu. Auch diesen Weihnachtsklassiker zeigt Sat.1 im Free-TV. Am 25. Dezember 2025 läuft der Film um 20:15 Uhr im Fernsehen. Die Wiederholung zeigt der Sender am 2. Weihnachtsfeiertag.

Kevin im Stream bei Disney+ und Co.

Wer den Film nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, kann ihn entweder aufnehmen oder „Kevin – Allein zu Haus“ einfach bei seinem Streaming-Dienst-Anbieter. Während Netflix-Kunden leer ausgehen und den Film nicht sehen können, ist Kevin auf Disney+ im Abo enthalten und ohne weitere Kosten zu sehen. Bei Amazon Prime Video muss man knapp 4 Euro bezahlen, um den Weihnachtsfilm sehen zu können. Ebenso wie im Sky Store und bei Apple TV.

Das wissen nur wenige über den Film

„Kevin – Allein zu Haus“ spielte bei Kosten von 18 Millionen US-Dollar weltweit rund 476,7 Millionen US-Dollar ein. Bis heute gilt er damit als eine der erfolgreichsten Komödien aller Zeiten. In einer Szene krabbelt eine Vogelspinne über das Gesicht von Marv, einem der beiden Einbrecher. Sowohl der Schauspieler Daniel Stern als auch der Regisseur Chris Columbus erfuhren aber erst nach Ende des Filmdrehs, dass die Vogelspinne nicht – wie vereinbart – entgiftet worden war, sondern noch ihr ganzes Gift in sich trug.

In dieser Szene zog sich Joe Pesci ernsthafte Verbrennungen zu

In einem Interview sagt Joe Pesci, der den anderen Einbrecher Harry spielt, dass er sich während der Szene, in der die Mütze auf seinem Kopf brennt, ernsthafte Verbrennungen am Kopf zugezogen habe. Übrigens: Das Haus, in dem sich im Film alles zutrug, wurde Jahrzehnte später zu einer Touristenattraktion.