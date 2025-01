Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive

Schon seit November 2020 ist RTL+ ein fester Bestandteil von Magenta TV. Während du den Streaming-Dienst üblicherweise für Preise zwischen 5,99 Euro und 12,99 Euro monatlich abonnieren musst, ist er bei Magenta TV bereits inklusive. So zahlst du für das Premium-Paket bei RTL+ direkt 8,99 Euro, bei Magenta TV hingegen ist er ab 10 Euro monatlich im TV-Angebot der Telekom enthalten. Für Telekom und RTL ist das eine Win-Win-Situation. Sie geht jetzt in die Verlängerung. Du kannst davon ausgehen, dass du RTL+ über das Telekom-TV-Angebot bis 2030 ohne Aufpreis sehen kannst.

RTL+ bis 2030 kostenlos bei Magenta TV

Die langfristige Fortführung der Partnerschaft im Wachstumsmarkt Streaming garantiert Magenta-TV-Kunden uneingeschränkten Zugriff unter anderem auf die UEFA Europa League und die NFL. Dabei bekommst du nicht nur jene Spiele, die RTL im Free-TV zeigt, sondern über das Streaming-Signal noch weitaus mehr. Auch die TV-Inhalte der gesamten RTL-Gruppe kannst du dir ohne Werbeunterbrechung auf Abruf anschauen. 55.000 Programmstunden seien es, die du hier sehen kannst. Zusätzlicher Mehrwert: Die vier Pay-TV-Sender RTL Crime HD, RTL Living HD, RTL Passion HD und GEO Television HD sind ebenfalls für die Zuschauer zu sehen. Willst du hingegen das all-inclusive-Abo RTL+ MAX, das auch Musik und Hörbücher umfasst, kannst du dieses optional bei der Telekom gegen Aufpreis hinzubuchen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden RTL+ weiterhin als attraktiven Bestandteil vieler Magenta TV-Tarife anbieten können“, sagt Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze. Für RTL ist die Partnerschaft ein wesentlicher Bestandteil, um die Reichweite zu erhöhen. Rund die Hälfte aller RTL+-Abos kommen aus dieser Partnerschaft, sagte RTL-Chef Stephan Schmitter unlängst im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.

Magenta TV bietet 180 TV-Sender, davon 160 in HD per Stream. Zu sehen sind die Sender dann per Stream, entweder über die Hardware der Telekom, die du per HDMI an deinen Fernseher anschließen kannst, oder über eine App auf deinem Smart TV. Auch unterwegs kannst du Magenta TV per Smartphone oder Tablet nutzen. RTL+ ist in allen Tarifen außer dem Flex-Tarif enthalten. Ein Internetanschluss der Telekom ist nicht notwendig, du kannst jeden beliebigen Anbieter nutzen.

