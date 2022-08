Was ist Magenta TV? Fernsehen über das Internet erklärt

Um fernsehen zu können, benötigt man entweder einen Kabelanschluss, eine Satellitenschüssel oder eine Hausantenne per DVB-T. So die landläufige Meinung. Doch es geht auch anders. Selbst ein Internetanschluss kann ausreichen, um in den heimischen vier Wänden fernsehen zu können. IPTV lautet das Zauberwort. Und einen solchen IPTV-Dienst bietet mit Magenta TV auch die Deutsche Telekom an. Wahlweise in Kombination mit einem Internet- und Telefon-Anschluss oder als Stand-alone-Produkt. Letztgenanntes ist für all diejenigen interessant, die ihren Breitband-Anschluss bei einem anderen Anbieter wie Vodafone oder O2 nutzen.

Was ist Magenta TV?

Magenta TV bündelt klassisches Fernsehen etablierter Programme wie ARD, ZDF, ProSieben, RTL oder Sat.1, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste auf einer Plattform. Insgesamt stehen in Verbindung mit einem DSL– oder Glasfaser Anschluss der Telekom bis zu rund 180 TV-Sender zur Verfügung, davon je nach Tarif 20 bis 100 in HD. Nutzt du einen anderen Internet-Anbieter, hast du Zugriff auf maximal rund 100 HD-Sender.

Per Pay-TV erhöht sich das Angebot an TV-Sendern noch einmal deutlich. Mit der Option Big TV bekommst du beispielsweise für 18 Euro monatlich Zugriff auf 50 zusätzliche Sender – rund 40 in HD. Auch spezielle TV-Pakete für Film- und Doku-Fans stehen zur Verfügung. Ebenso ein Paket mit ausgewählten Inhalten für Kinder.

Magenta Sport zeigt Fußballspiele der 3. Liga, Eishockey (DEL) und Basketball (BBL [nur noch Saison 2022/2023]) für knapp 5 Euro Aufpreis pro Monat. Wer auch die Fußball Bundesliga sehen möchte, kann sich alle Spiele über die MegaSport-Option sichern. Für 39 Euro pro Monat während der ersten zwölf Monate und 48 Euro ab dem 13. Monat.

Für 7 Euro monatlich steht Disney+ als Option zur Verfügung. Die ersten zwölf Monate ist Disney+ bei der Telekom für je 5 Euro zu haben – oder bereits inklusive, wenn du dich für den Tarif MagentaTV Entertain entscheidest.

Für Komfort beim täglichen TV-Konsum sorgen Extra-Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay, die über den leihweise zur Verfügung gestellten Media Receiver oder die passende App auf TV-Stick oder Smart-TV angeboten werden. Abgesehen vom günstigen Basic-Tarif hast du zudem die Möglichkeit, auf bis zu 50 Stunden Aufnahmespeicher für deine Lieblings-TV-Inhalte zuzugreifen.

Video-on-Demand: TV-Inhalte auf Abruf

Auf Abruf (Video-on-Demand) stehen bei Magenta TV nach Angaben der Telekom Tausende Filme und Serien in der sogenannten Megathek zur Verfügung. Dabei wird nicht nur auf eine eigene Mediathek zugegriffen, sondern auch auf die Mediatheken zahlreicher anderer TV-Sender wie jene von ARD, ZDF und ProSiebenSat.1. Auch RTL+, das Video-on-Demand-Angebot der RTL Gruppe, ist in einigen Tarifen inklusive.

Je nach von dir gewähltem Tarif kannst du Magenta TV auf bis zu drei Geräten parallel nutzen. Maximal fünf mobile Geräte (Smartphone und Tablet per App, Notebook und PC per Browser) kannst du für eine Nutzung registrieren. Wenn du einen MagentaTV-Receiver von der Telekom nutzt, ist ein zusätzliches Streaming auch auf diesem Gerät möglich.

Magenta TV Tarife – Was kostet IPTV bei der Telekom?

Die Telekom bietet Magenta TV in zwei Varianten an. Als klassisches IPTV-Produkt über DSL oder VDSL oder losgelöst von einem Telefon- und Internetanschluss. Wenn du dich für das Stand-alone-Produkt entscheidest, zahlst du deutlich weniger und hast teils die Wahl zwischen zwei Jahren oder nur einem Monat Vertragslaufzeit. Ohne Festnetz-Anschluss der Telekom kannst du Magenta TV zum Beispiel auch mit dem FireTV Stick von Amazon der den Google Chromecast nutzen.

In Kombination mit einem DSL-Anschluss von der Telekom lässt sich die Downstream-Geschwindigkeit, mit der du im Internet surfen kannst, noch erhöhen. Und zwar je nach örtlicher Verfügbarkeit auf bis zu 300 Mbit/s. Dafür musst du nur die Option namens Hybrid LTE zubuchen. Sie kostet monatlich 4,95 Euro extra, kann aktionsbedingt aber auch entfallen.

Egal für welchen Tarif von Magenta TV mit DSL man sich entscheidet, eine Telefon- und DSL-Flatrate ist grundsätzlich inklusive. Die Höhe der monatlichen Grundgebühr ist abhängig von der Surfgeschwindigkeit, die am heimischen Anschluss nutzbar sein soll.

Rabatt bei der Online-Bestellung

Wer seinen Magenta-TV-Tarif online bei der Telekom bestellt, kann in aller Regel von einer Gutschrift profitieren. Die höchsten Rabatte winken in den höherpreisigen Tarifen

Magenta TV Basic Magenta TV Smart Magenta TV Entertain Magenta TV Netflix S

(bis zu 16 Mbit/s down / 2,4 Mbit/s up) 39,95 Euro 44,95 Euro 49,95 Euro 54,95 Euro M

(bis zu 50 Mbit/s down / 10 Mbit/s up) 44,95 Euro 49,95 Euro 54,95 Euro 59,95 Euro L

(bis zu 100 Mbit/s down / 40 Mbit/s up) 49,95 Euro 54,95 Euro 59,95 Euro 64,95 Euro XL

(bis zu 250 Mbit/s down / 50 Mbit/s up) 59,95 Euro 64,95 Euro 69,95 Euro 74,95 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate TV-Sender mehr als 100

20 in HD mehr als 180

100 in HD mehr als 180

100 in HD mehr als 180

100 in HD Video on Demand inklusive --- TV Now Premium TV Now Premium

Disney+ TV Now Premium

Netflix Standard Abo TV-Nutzung über Receiver am Fernseher nutzbar über Receiver oder Stick am Fernseher nutzbar über Receiver oder Stick am Fernseher nutzbar über Receiver oder Stick am Fernseher nutzbar parallele Nutzung --- 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams

(zwei parallele Streams bei Netflix) jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wie erwähnt: MagentaTV steht auch ohne Telefon- und Internetanschluss von der Deutschen Telekom zur Verfügung. Also zum Beispiel auch dann, wenn du deinen Internetanschluss bei 1&1, Vodafone oder O2 gebucht hast. Auch dieses Angebot kannst du sowohl auf dem Fernseher (über Stick auf allen Fernsehern mit HDMI-Anschluss oder per App auf ausgewählten Smart TVs) oder auf mobilen Endgeräten nutzen. Allerdings stehen weniger TV-Sender zur Auswahl.

Magenta TV Flex Magenta TV Smart Magenta TV Entertain Magenta TV Netflix Grundgebühr 10,00 Euro 10,00 Euro 15,00 Euro 20,00 Euro Vertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat oder 24 Monate 24 Monate 24 Monate TV-Sender rund 90 in HD rund 100 in HD rund 100 in HD rund 100 in HD Video on Demand inklusive --- TV Now Premium TV Now Premium

Disney+ TV Now Premium

Netflix Standard parallele Nutzung 5 Geräte und bis zu 2 parallele Streams 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams 5 Geräte und bis zu 3 parallele Streams jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Welche Vertragslaufzeit hat Magenta TV?

Die Vertragslaufzeit aller Pakete in Kombination mit einem DSL-Anschluss liegt beim Telekom Fernsehen bei zwei Jahren. Nur bei den Stand-alone-Produkten ohne Telefon- und Internetanschluss sind auch Flex-Varianten mit nur einem Monat Laufzeit verfügbar. Kunden haben die Möglichkeit, ihre genaue Vertragslaufzeit über das Kundencenter unter „Mein Tarif“ herauszufinden. Oder sie nutzen die MeinMagenta App.

Kann ich Telekom Magenta TV nutzen?

Um Magenta TV nutzen zu können, ist abgesehen von den oben genannten Stand-alone-Produkten ein DSL-Anschluss der Deutschen Telekom mit mindestens 16 Mbit/s im Downstream notwendig. Haushalte, in denen unter Umständen mehrere bandbreitenhungrige Internetdienste parallel genutzt werden, sollten sich für einen Tarif mit mindestens 50 Mbit/s entscheiden. Das ergibt zum Beispiel dann Sinn, wenn nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder parallel ein Video streamen möchten. Über die Homepage der Telekom ist es möglich, die Verfügbarkeit von Magenta TV zu überprüfen.

Weitere Voraussetzung für die IPTV-Nutzung an einem DSL-Anschluss der Telekom ist entweder ein Streaming-Stick oder für noch mehr Komfort ein Media Receiver. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Empfangsgerät, sondern auch um einen digitalen Recorder, mit dem du deine Lieblingsinhalte direkt aufnehmen kannst. Der Media Receiver wird per LAN-Kabel mit dem persönlich genutzten Router sowie per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden.

Die passende Hardware

Für Magenta TV als klassisches IPTV-Angebot steht der Telekom Media Receiver 401 zur Verfügung. Wenn du einen Satelliten-Anschluss nutzen möchtest, kannst du dich für den Telekom Media Receiver 601 Sat entscheiden. Beide Geräte können UHD-Inhalte anzeigen und sind mit 500 GB Speicherplatz ausgestattet. Monatlich wird eine Mietgebühr in Höhe von knapp 5 Euro fällig. Oder du kaufst die Hardware für 149 Euro. Für den Empfang von MagentaTV auf einem zweiten Fernseher bietet die Telekom den Media Receiver 201 an. Kostenpunkt: knapp 4 Euro monatlich oder 119 Euro einmalig. Vorteil der Miet-Lösung: Bei einem Defekt bekommst du von der Telekom kostenlosen Ersatz.

Alternative: die MagentaTV Box mit integrierter Mesh-WLAN-Technologie. Sie erweitert das bestehende WLAN-Netz, wo es gebraucht wird. Gleichzeitig ist die kleine Box aber auch ein UHD-Receiver mit 500 GB Wechselfestplatte. Kostenpunkt: einmalig 159 Euro oder 6 Euro pro Monat als Miet-Variante. Als neuen Zweitreceiver bietet die Telekom ergänzend zur Box die MagentaTV Box Play an – für einmalig 129 Euro oder 5 Euro pro Monat. Eine weitere Premium-TV-Box ist MagentaTV One für 1 Euro monatlich oder 169 Euro einmalig – LAN- und WLAN-Anschluss inklusive.

Kann ich Sky über Telekom Magenta TV empfangen?

Auf Wunsch steht in deinem MagentaTV Abo auch das Programmangebot von Sky zur Verfügung. Ebenso kannst du die Video-on-Demand-Pakete von Sky (Wow) zubuchen. Alle erhältlichen Sky Pakete lassen sich individuell nach den eigenen Wünschen bestellen.

Magenta TV Stick – IPTV per WLAN am Fernseher

Du möchtest Magenta TV gerne ohne Telekom-Anschluss oder an einem Fernseher im Schlafzimmer nutzen? Dann kann der Magenta TV Stick eine sinnvolle Alternative für dich sein. Wir haben ihn bereits ausführlich getestet. Er kostet einmalig 59 Euro, wird in einen freien HDMI-Port an deinem Fernseher gesteckt und erlaubt das IPTV-Streaming per WLAN-Verbindung. Alternativ kannst du den Stick auch für 3 Euro monatlich mieten.

Zunehmend geht die Telekom übrigens ähnlich wie Netflix, Sky oder Amazon dazu über, ausgewählte Serien in Deutschland exklusiv anzubieten. Einen Überblick dazu, welche Serien Magenta-TV-Kunden aktuell und im Laufe der kommenden Monate sehen können, liefert die folgende Tabelle:

Serientitel Staffel Start Crime 1 26. Mai 2022 Meine geniale Freundin 3 9. Juni 2022 The Thief, His Wife and the Canoe 1 25. August 2022 Herr Raue reist! So schmeckt die Welt 2 8. September 2022 Marriage 1 22. September 2022 The Handmaid‘s Tale 5 November 2022 Oh Hell 2 2023

Wie kann ich Magenta TV kündigen?

Eine Kündigung des Telekom-Fernsehens greift frühestens nach zwei Jahren. Dabei ist es wichtig, die Kündigungsfrist von einem Monat zu beachten. Besser ist es jedoch, spätestens drei Monate vor Vertragsende zu kündigen. Wird nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich der Vertrag nämlich automatisch auf unbestimmte Zeit.

Das Kündigungsschreiben müssen Kunden an die folgende Adresse senden:

Telekom Deutschland GmbH

Kundenservice

53171 Bonn

Alternativ ist es bei der Deutschen Telekom auch möglich, einen Vertrag online zu kündigen.

Ausblick: UEFA EM 2024 live bei Magenta TV

Fußball-Fans können sich unterdessen schon jetzt darauf freuen, dass die UEFA Europameisterschaft im Jahr 2024 zu einem großen Teil exklusiv bei Magenta TV zu sehen sein wird. Denn die Telekom hat mit der UEFA einen entsprechenden Rechte-Deal geschlossen. Alle 51 Spiele sind bei der Deutschen Telekom zu sehen. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden aber auf jeden Fall im Free-TV übertragen. Auch die EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst Mitte 2021 ausgetragen wurde, war zum Teil exklusiv bei Magenta TV zu sehen.