Die Drachen kommen: Fulminante Neuigkeiten bei Sky und Wow

Viele neue Serien und eine ganze Reihe an Film-Blockbustern. Der August hat es im Jahr 2022 im Programm von Sky und beim zugehörigen Streamingdienst Wow wahrlich in sich. Unter anderem sind gleich fünf Serien-Neustarts angekündigt. Und hinsichtlich der Film-Premieren darfst du dich unter anderem auf Roland Emmerichs Science-Fiction-Katastrophenfilm „Moonfall“ freuen. Aber der Reihe nach.

Sky / Wow: Das sind die Serien-Neustarts im August 2022

Für alle Serien-Fans muss man natürlich den 22. August 2022 hervorheben. Dann startet bei Wow und Sky Atlantic parallel zur US-Ausstrahlung nach langer Wartezeit endlich „House of the Dragon“. Zehn Episoden wird die erste Staffel umfassen, die 200 Jahre vor dem Tod von König Robert Baratheon spielt. Im Mittelpunkt steht der gütige König Viserys Targaryen, der über sieben Königreiche herrscht. Er erklärt seine Tochter Rhaenyra zur Thronfolgerin, obwohl noch nie eine Frau auf dem Eisernen Thron saß und er mit seiner zweiten Frau Alicent Hightower auch noch Vater mehrerer Söhne ist.

Nicht nur Alicents Vater Otto, als „Hand des Königs“ Viserys engster Berater, hält seinen Enkel Aegon für den würdigen künftigen König. Konflikte sind da vorprogrammiert. Die Folge: Nach Viserys Tod werden Rhaenyra und Alicent schnell zu erbitterten Gegnerinnen. Und dann wäre da auch noch Viserys undurchsichtiger jüngerer Bruder Daemon, der eine ganz eigene Agenda zu verfolgen scheint. Mit einem Bürgerkrieg als unmittelbare Folge – dem „Tanz der Drachen“. Er wird den Niedergang des Hauses Targaryen und seinen Drachen einläuten.

Die erste Staffel von „House of the Dragon“ in Deutschland exklusiv bei Sky und Wow.

Außerdem neu im Programm von Sky und Wow: das italienische Sky-Original „Blocco 181“. Darin kämpft ab dem 11. August 2022 in einem Vorort von Mailand die junge Latina Bea mit ihren Freunden Ludo und Mahdi um ihre Unabhängigkeit und ihre Liebe. Dabei legen sie sich mit rivalisierenden Drogenbanden an. Noch mehr Drama erlebst du ab dem 24. August in „DMZ“. Basierend auf dem gleichnamigen DC Comic, spielt die vierteilige Miniserie während eines zweiten amerikanischen Bürgerkrieges, wo eine Sanitäterin nach ihrem verschollenen Sohn sucht.

Zwei namhafte Serienfortsetzungen

In die bereits vierte Staffel startet ab dem 9. August 2022 die Motorradgang-Serie „Mayans: M.C.“. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber der Bandenkrieg mit den „Sons of Anarchy“ scheint unausweichlich. In die dritte Staffel schickt Sky ab dem 16. August die Comedy-Serie „Breeders“. Nach einer Auseinandersetzung mit seinem Sohn Luke wohnt Familienvater Paul nun im Haus von Schwiegermutter Leah. Doch zu seiner Überraschung macht es Paul gar nicht so viel aus, dort zu wohnen. Er fragt sich sogar, ob er überhaupt wieder zurück möchte.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Raised by Wolves 2 4. August 2022 Warner TV Serie Gentleman Jack 2 5. August 2022 Sky Atlantic Ghosts 1 9. August 2022 Sky Comedy Mayans: M.C. 4 9. August 2022 Sky Atlantic Blocco 181 1 11. August 2022 Sky Atlantic Die Ipcress-Datei 1 14. August 2022 Sky One Breeders 3 16. August 2022 Sky Comedy House of the Dragon 1 22. August 2022 Sky Atlantic DMZ 1 24. August 2022 Sky Atlantic The Undeclared War 1 2. September 2022 Peacock Munich Games 1 4. September 2022 Sky One Irma Vep 1 16. September 2022 Sky Atlantic Kung Fu 1 25. September 2022 Sky One Babylon Berlin 4 Q4 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 2 2023 Sky His Dark Materials 3 2022 Sky The White Lotus 2 2022 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky Der Pass 3 Q2 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie

Neue Filme bei Sky und Wow im August

Oder darf es alternativ ein Film sein? Dann kannst du dich im August bei Sky und Wow unter anderem auf den Animationsfilm „Sing“ freuen. Außerdem wie eingangs erwähnt auf das Science-Fiction-Spektakel „Moonfall“, in dem der Mond auf die Erde zu stürzen droht – mit katastrophalen Folgen für die gesamte Menschheit.

The Tracker – Spuren der Rache (1. August 2022)

Respect (3. August 2022)

House of Gucci (5. August 2022)

Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip (6. August 2022)

Rogue Hostage (8. August 2022)

Moonfall (12. August 2022)

Generation Beziehungsunfähig (13. August 2022)

Fly – Der Tanzfilm (15. August 2022)

Honey Girls (17. August 2022)

Paws of Fury – Die Legende von Hank (19. August 2022)

Dangerous (20. August 2022)

Die Jönsson Bande (24. August 2022)

Sing – Die Show deines Lebens (26. August 2022)

Deadlock (27. August 2022)

Helden der Wahrscheinlichkeit – Riders of Justice (29. August 2022)