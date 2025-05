Vatertags-Sprüche für WhatsApp: Die besten & lustigsten Wünsche 2025

Heute rollen die Bollerwagen wieder über die Straßen. Gezogen von fröhlichen und leicht beschwipsten Männern. Denn der Vatertag 2025 ist da. Dieser wird in Deutschland während des christlich-religiösen Feiertags Christi Himmelfahrt gefeiert, wobei die genaue Bezeichnung je nach Region variieren kann. In Ostdeutschland spricht man eher vom „Herrentag“ oder „Männertag“. Doch die Gemeinsamkeiten überwiegen. So feiern Kinder an diesem Tag ihre Väter und diese sich gegenseitig. Dabei spielt das gepflegte Bier oftmals eine wichtige Rolle. Mittlerweile fast genauso wichtig: schöne Vatertags-Sprüche für WhatsApp.

Die besten WhatsApp-Sprüche zum Vatertag

Erwachsene Kinder können am Männertag ihren Vätern Gesellschaft leisten. Doch was, wenn Termine oder die Entfernung einen Strich durch die Rechnung ziehen? In solchen Fällen können WhatsApp-Wünsche zum Vatertag Abhilfe schaffen. Und auch sonst können Männertag-Grüße eine Bereicherung zu den üblichen Ritualen des Herrentags darstellen – indem sie Vätern eine zusätzliche Freude bereiten. Daher haben wir die besten WhatsApp-Sprüche zum Vatertag herausgesucht und in praktische Kategorien unterteilt.

WhatsApp-Sprüche für jede Gelegenheit:

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Vatertag

Alles, was du machst, hat Hand und Fuß. So wie ich!

Glückwunsch, Papa! Du hast mich überlebt.

An diesem besonderen Tag möchte ich dir zu deinem großartigen Sohn / Tochter gratulieren.

Väter sind wie Google. Nur mit mehr schlechten Witzen.

Heute ist Vatertag, also darfst du endlich alles machen, wozu du Lust hast – solange Mama es erlaubt.

Ein Mann, der alles kann – außer leise niesen.

Väter sind wie guter Wein: je älter, desto besser die Witze.

Vater sein ist wie ein Spaziergang im Park… Jurassic Park.

Vater sein ist einfach; wie Fahrradfahren. Nur, dass das Fahrrad in Flammen steht. Und man selbst auch.

Liebende Väter erkannt man daran, dass sie Fotos statt Geld im Portemonnaie tragen.

Glückwunsch zum Vatertag! Du bist nun ein Level höher im Dad-Jokes-Spiel.

Papas sind Helden ohne Umhang und mit Bierbauch.

Weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er den Vater.

Heute kann ich endlich sagen: Danke, dass du mir immer alles erlaubt hast, was Mama vorher verboten hat.

Väter: Die einzigen Helden, die Socken in Sandalen rocken.

Väter sind wie Mütter. Nur cooler und mit mehr Witzen.

Vatersein: Ein Mix aus Spaß und „Wo ist die Fernbedienung?“

Danksagungen zum Vatertag

Danke, Papa, dass du immer da bist, um meine technischen Probleme zu lösen.

Dank dir kann ich nachts gut schlafen, danke, dass du mich unterstützt.

Papa, danke, dass du mir beigebracht hast, wie man richtig flucht.

Es gibt so viele Väter auf dieser Welt und ausgerechnet ich habe den besten!

Jeder hat einen Vater. Aber so einen wie dich zu haben, ist das Schönste, was es überhaupt gibt!

Papa, danke, dass du mir beigebracht hast, wie man einen Grill nicht anzündet.

Papa, du bist mein Hafen, der mich vor dem Sturm beschützt. Danke dir!

Sich reimende Glückwünsche zum Herrentag

Zum Vatertag, gepackt die Sachen, lass uns einen Ausflug machen!

Ich wollte dir am Vatertag sagen, mit dir kann ich mich nicht beklagen!

Papa, du bist unser größter Schatz. Darum schenken dir deine Kinder einen dicken Schmatz.

Papa, ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heut‘ am Vatertag.

Du warst zu mir ganz wunderbar, das denk ich mir das ganze Jahr! Alles Liebe zum Vatertag!

Ich drücke dich heute zum Vatertag, weil ich dich richtig gerne mag!

Alles Liebe zum Vatertag. Fühl dich von mir gedrückt!

Dem besten Papa der Welt wünsche ich den tollsten Vatertag.

Papa, du bist mein Held. Ich hab dich so lieb! Happy Vatertag!

Am heutigen Vatertag stehst du im Mittelpunkt! Danke für alles!

Ich hoffe, du hast heute einen schönen Vatertag!

Heute möchte ich einfach Danke sagen. Alles Liebe zum Vatertag!

Ich hoffe, du hast heute einen schönen Vatertag!

Als Papa machst du einen tollen Job! Danke für alles!

Du bist immer da, wenn ich dich brauche. Danke, Papa!

Du bist der Co-Pilot in meinem Leben! Du lässt mich nicht alleine, wenn ich dich brauche.

Ob gute oder schlechte Entscheidung: Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann.

Ohne dich, hätte ich niemals werden können, wer ich heute bin. Ich verdanke dir so viel.

Papa, du bist wie ein Magier. Du kannst jedes Problem verschwinden lassen.

Ohne dich wäre ich nicht der Mensch geworden, der ich jetzt bin. Danke, Papa!

Es ist so einfach, ein toller Papa zu sein – zumindest sieht es bei dir so aus.

Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich den allerbesten Papa der Welt habe!

Du warst mein erster bester Freund, und das bist du bis heute geblieben. Alles Liebe zum Vatertag!