Guten Morgen-Grüße für WhatsApp: Die besten & lustigsten Sprüche 2022

Folgendes Szenario: Du bist gerade erst aufgewacht, liegst noch im Bett, greifst zum Smartphone und entdeckst Guten Morgen-Grüße, die dir dein Partner, ein Freund oder ein Familienmitglied geschickt hat. Und schon scheint die Sonne etwas heller – selbst dann, wenn der Himmel bewölkt ist. So zumindest die Theorie. In der Praxis können solche Guten Morgen-Grüße per WhatsApp, genauso wie die üblichen Schönen-Tag-Wünsche auf Dauer recht eintönig und offen gesagt langweilig ausfallen. Aus ebendiesem Grund haben wir das Internet durchforstet und die schönsten, inspirierendsten und lustigsten Guten Morgen-Grüße für WhatsApp herausgesucht. Darüber hinaus findest du in unserer Liste auch zahlreiche witzige Guten Morgen-Sprüche für Morgenmuffel sowie einige sich reimende Guten Morgen-Grüße.

Kurzum: Mit den unten aufgeführten Guten Morgen-Grüßen für WhatsApp dürftest du eine ganze Weile lang mehr als genug Auswahlmöglichkeiten haben, um deinen Liebsten aus der Ferne ein verschlafenes Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.

Weitere WhatsApp-Sprüche für jede Gelegenheit:

Lustige Guten Morgen-Sprüche für WhatsApp:

Manchmal möchte ich nicht aufstehen. Doch dann fällt mir ein, dass es Leute gibt, die ich nerven muss, wie zum Beispiel dich! Guten Morgen.

Guten Morgen! Und jetzt aufstehen, der Tag versaut sich nicht von allein.

Guten Morgen, hier spricht der fröhliche Weckdienst! Wollte nur mal fragen, ob du auch nicht mehr schlafen kannst?!

Guten Morgen. Schlüpfer an und auf zur Arbeit!

Guten Morgen, liebe Welt. Hier kommt ein kleiner Strahl sarkastischen Sonnenscheins!

Im Namen des Weckers, des Frühstücks und des heiligen Kaffees wünsche ich dir einen guten Morgen.

Guten Morgen, fühlst du diese überschwappende Energie? Ich auch nicht, trotzdem einen schönen Tag!

Wer morgens zerknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Guten Morgen!

Gähnen ist ein stummer Schrei nach Kaffee.

Es ist Montagmorgen – die Woche will einfach kein Ende nehmen. Trotzdem raus aus den Federn!

Aufstehen, ein neuer, stressiger Tag wartet.

Möge dein Kaffee stark und der Montag kurz sein.

Guten Morgen, der Tag hat bereits begonnen. Zeit, um eine Scheißegal-Haltung einzunehmen.

Hallo, ich wollte dir nur schnell einen schönen Tag wünschen, bevor es zu spät ist.

Aufstehen! Der Tag wartet nicht, bis du ausgeschlafen hast.

Heute ist so ein Tag, an dem selbst mein Kaffee einen Kaffee benötigt.

Dein Montag soll so gut werden wie ein Freitagnachmittag.

Inspirierende Guten Morgen-Grüße für WhatsApp

Jedes frühe Aufstehen ist ein Sieg über den inneren Schweinehund. Ich wünsche dir einen schönen Tag!

Beginne jeden Tag mit einem positiven Gedanken und deine Welt verändert sich.

Wer den Tag mit dem Herzen begrüßt, macht ihn zu seinem Freund.

Vor dir liegen 24 Stunden voller Möglichkeiten. Nutze Sie.

Gut geschlafen? Rein in den Tag und los geht’s! Habe einen schönen Tag!

Montag ist der erste Schritt in Richtung Wochenende.

Denk immer daran: An jedem Morgen hast du die Chance, deinen Zielen einen Schritt näherzukommen.

Aufstehen, an etwas Schönes denken, lächeln, glücklich sein.

Guten Morgen! Dein Leben ist jetzt, nutze es und mache es erstaunlich.

Heute wird dein Tag. Du rockst ihn!

Liebevolle Morgengrüße

Du bist das Einzige, was mich jeden Tag weitermachen lässt.

Du bist mein wildester, süßester und glücklichster wahr gewordener Traum. Habe einen schönen Tag, mein Schatz.

Das Beste am Morgen: zu wissen, dass ich dich am Abend wiedersehe! Stehe auf, du Schlafmütze!

Meine Träume waren fantastisch, weil du in ihnen warst. Habe einen schönen Tag!

Die Sterne am Himmel, so hell und so klar, die Nacht mit dir war einfach wunderbar!

Heut‘ Morgen mal ein Kuss für dich, du bist der/die Einzige/r für mich.

Neben meinem Kaffee bist du das Wichtigste, was ich an diesem Morgen brauche.

Guten Morgen-Sprüche für Morgenmuffel

Ich mag Ironie. Aber Menschen, die schon am Morgen lächeln, übertreiben es.

Kennst du dieses Gefühl, ausgeschlafen mit dem ersten Klingeln des Weckers aufzustehen und sich auf den Tag zu freuen? Ich auch nicht.

Erstmal einen Kaffee lesen und die Zeitung trinken, dann bin ich ansprechbar.

Ich könnte ein Morgenmensch sein, wenn dieses Morgen mittags wäre.

Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt: 1. Morgenmenschen 2. Menschen, die Morgenmenschen gerne eine Kugel geben würden.

Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung.

Ich bin wach, erwarte bitte nicht noch mehr.

Wusstest du, dass es nur „guten Morgen“ heißt, weil „halt die Fresse“ gesellschaftlich nicht akzeptiert ist? PS.: Guten Morgen.

Der Wecker und ich liefern uns morgens ein Duell, das ich noch nie gewonnen habe.

Mein Körper und meine Aufstehzeit sind nicht kompatibel.

Mein Wecker ist offensichtlich neidisch auf meine erstaunliche Beziehung zu meinem Bett.

„Guten Morgen“ ist ein Widerspruch der Begriffe.

Der frühe Vogel steht auch nur auf, weil er keine weichen Daunenkissen hat.

Aufstehen, die Sonne scheint und der Kaffee wartet.

Sich reimende Guten Morgen-Grüße für WhatsApp

Du bist aus tiefem Schlaf erwacht, viel zu kurz war diese Nacht! Nun vergiss erstmal die Sorgen, ich wünsche dir einen schönen Morgen!

Mit vielen kleinen Sonnengrüßen will ich dir deinen Tag versüßen!

Neuer Morgen, neues Glück, blick nach vorne und nicht zurück. Ich sitz hier auf einem Sonnenstrahl, den schick ich dir und grüß dich mal!

Die Sonne lacht, du bist erwacht, und ich habe an dich gedacht.

Der Tag beginnt, die Sonne scheint, und wenn auch mal der Himmel weint, dann denk an mich und glaube mir, ich schicke die Sonne schnell zu dir.

Hallo meine kleine Maus, bist du aus den Federn raus? Ich wünsch dir einen guten Morgen, verleb den Tag ganz ohne Sorgen!

Guten Morgen faules Wesen, gestern ist es spät gewesen. Langsam sollte es wieder gehen, aus dem Bettchen aufzustehen.

Zu früher Stund‘, möchte ich nicht stören. Freut’s dich dennoch, von mir zu hören? Ich möchte bloß kurz etwas wagen, und dir guten Morgen sagen.

Öffne die Augen, erlebe die Zeit, ein schöner Morgen steht für dich bereit. Und jemand, der dich ganz besonders mag, wünscht dir einen schönen Tag!

Ich wünsche dir einen guten Tag, dass keiner dich heut‘ ärgern mag. Es soll dir alles heut‘ gelingen, und dir eine Menge Freude bringen.