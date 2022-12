Magenta Eins bei der Telekom: Das sind die Vorteile und Nachteile

Was ist Magenta Eins?

Magenta Eins ist der Name für das Kundenbindungsprogramm der Telekom. Teilweise wird als Name auch MagentaEins oder Magenta 1 verwendet. Der Anbieter will seinen Kunden mit dem Programm einen Mehrwert bieten. So konnten Magenta-Eins-Kunden schon kostenlos innerhalb der EU telefonieren und surfen, als die Roaming-Verordnung noch gar nicht gültig war. Parallel dazu hat die Telekom nun Magenta Eins Unlimited eingeführt, was eigentlich ein zusätzlicher Tarif für Festnetz und Mobilfunk gleichermaßen ist und weniger ein Treuebonus. Dazu kommen wir aber später in diesem Artikel noch ausführlich.

Wie funktioniert Magenta Eins?

Das Prinzip ist einfach: Buche Festnetz und Mobilfunk bei der Telekom und die Telekom gewährt dir Rabatte und Vorteile. Doch so schnell, wie manche Magenta-Eins-Vorteile eingeführt wurden, sind sie zum Teil aber auch wieder weggefallen oder waren ohnehin nur befristet. Auf der Streichliste der MagentaEins-Vorteile finden sich unter anderem die Family Card Start, Konzert Prio Tickets, HD-Streaming bei StreamOn, das kostenlose EU-Roaming, Magenta Mobil Free, Magenta Mobil Happy und Entertain TV mobil.

Grundsätzlich kannst du das Angebot nur nutzen, wenn du sowohl einen aktuellen Telekom-Mobilfunk-Tarif nutzt als auch Festnetz-Kunde der Telekom bist. Dabei werden Einsteigertarife, Rahmenverträge oder auch Prepaid-Karten ausgenommen. Einzige Ausnahme für Prepaid-Kunden: Kunden ab Magenta Mobil Prepaid M und höher bekommen monatlich 1 GB zusätzliches Datenvolumen, wenn sie auch einen Festnetzanschluss bei der Telekom haben.

Für Magenta Eins entstehen keine zusätzlichen Kosten – eher lässt sich für Telekom-Kunden MagentaEins nutzen, eine Ersparnis zu erzielen. Allerdings bindest du dich mit Festnetz und Mobilfunk an die Telekom – diese Verträge musst du natürlich bezahlen.

Wie viel spare ich mit Magenta Eins?

Magenta Eins bietet dir nicht nur Extra-Features, sondern auch einen finanziellen Vorteil. Denn wenn du sowohl deinen Festnetzanschluss (Telekom Magenta Zuhause) als auch den Mobilfunkanschluss (Telekom Magenta Mobil) bei den Bonnern gebucht hast, bekommst du einen Rabatt auf den Handyvertrag. Dieser beträgt 5 Euro monatlich. Diesen Telekom-Rabatt gibt es als monatliche Gutschrift auf der Mobilfunk-Rechnung.

Ob sich dieser finanzielle Vorteil dann gegenüber Tarifen anderer Anbieter lohnt, muss eine individuelle Betrachtung des persönlichen Bedarfes ergeben. Aber angesichts der Preise, die viele Wettbewerber bieten ist auch klar: Nur wegen Magenta Eins zur Telekom zu wechseln, lohnt sich rein finanziell nicht.

Stand: 01.07.2022 Magenta Mobil XS Magenta Mobil S Magenta Mobil M Magenta Mobil L Monatliche Grundkosten

Mobilfunk 29,95 Euro 34,95 Euro 44,95 Euro 54,95 Euro Monatliche Grundkosten

Festnetz 34,95 Euro (16 Mbit/s)

39,95 Euro (50 Mbit/s)

44,95 Euro (100 Mbit/s)

54,95 Euro (250 Mbit/s)

59,95 Euro (500 Mbit/s

79,95 Euro (1.000 Mbit/s) Monatliche Gesamtkosten 64,90 Euro (16 Mbit/s)

69,90 Euro (50 Mbit/s)

74,90 Euro (100 Mbit/s)

84,90 Euro (250 Mbit/s)

89,90 Euro (500 Mbit/s

109,90 Euro (1.000 Mbit/s) 69,90 Euro (16 Mbit/s)

74,90 Euro (50 Mbit/s)

79,90 Euro (100 Mbit/s)

89,90 Euro (250 Mbit/s)

94,90 Euro (500 Mbit/s

114,90 Euro (1.000 Mbit/s) 79,90 Euro (16 Mbit/s)

84,90 Euro (50 Mbit/s)

89,90 Euro (100 Mbit/s)

99,90 Euro (250 Mbit/s)

104,90 Euro (500 Mbit/s

124,90 Euro (1.000 Mbit/s) 89,90 Euro (16 Mbit/s)

94,90 Euro (50 Mbit/s)

99,90 Euro (100 Mbit/s)

109,90 Euro (250 Mbit/s)

114,90 Euro (500 Mbit/s

134,90 Euro (1.000 Mbit/s) Datenvolumen 10 GB 20 GB 40 Flatrate Telefonie/SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Roaming-Datenvolumen wie Deutschland wie Deutschland wie Deutschland Fair Use Regelung Sonstiges Flatrate Festnetz zu Handy enthalten



Neukunden-Promos nicht in Tabelle Flatrate Festnetz zu Handy enthalten



Neukunden-Promos nicht in Tabelle Flatrate Festnetz zu Handy enthalten



Neukunden-Promos nicht in Tabelle Flatrate Festnetz zu Handy enthalten



Neukunden-Promos nicht in Tabelle hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen

Welche Vorteile gibt es mit Magenta Eins?

Kunden, die das Telekom-Bonusprogramm nutzen, bekommen mit Magenta Mobil doppelt so viel Datenvolumen. Dadurch bekommen beispielsweise Kunden mit Telekom Magenta Mobil S 20 GB monatliches Datenvolumen statt 5 GB, im Tarif MagentaMobil M sind es 40 statt 20 GB. Bemerkenswert ist das Upgrade bei Magenta Mobil L: hier bekommst du statt 40 GB monatlich eine Datenflatrate.

Rabatte für Family Cards

Bis zum Sommer 2022 hat die Telekom mit speziellen Family Cars für Magenta Eins Kunden gelockt. Diese gibt es nicht mehr. Denn in den neuen Magenta Mobil-Tarifen gibt es nun sogenannte Plus-Karten, bei denen Familie und Kinder (sowie auf Wunsch auch Freunde) deutlich rabattierte Mobilfunkverträge bekommen.

Flatrate zu deutschen Handys aus dem Festnetz

Wenn du an dem Programm teilnimmst, profitierst du von einem weiteren preislichen Vorteil. Telefonate vom Festnetz zu allen deutschen Handynummern sind kostenlos. Die im Festnetz gebuchte Gesprächsflatrate wird in diesem Fall erweitert. Üblich sind sonst nur Gespräche zu anderen Festnetzleitungen in den Flatrate-Kosten inkludiert.

Hat Magenta Eins Nachteile?

Natürlich lassen sich an einem Produkt oder Marketinginstrument auch immer negative Punkte finden. Und so gibt es auch hier diverse Nachteile. Wie schwerwiegend diese sind, ist abhängig von deinen eigenen Bedürfnissen.

Wer noch einen alten Telekom-Mobilfunk- oder Festnetzanschluss nutzt, kann das Kundenbindungsprogramm erst nutzen, wenn er diesen Tarif aufgibt und auf einen aktuellen umsteigt. Denn alte Tarife sind für das All-in-One-Produkt nicht berechtigt. Das kann je nach Tarif mit Nachteilen verbunden sein – etwa, weil die Grundkosten inzwischen gestiegen sind oder Leistungen wegfallen. Gerade, wer spezielle Anforderungen an seinen Anschluss hat, sollte sich unbedingt vor der Umstellung versichern, dass es die gewünschte Funktion noch gibt.

Auch die günstigen Einsteigertarife sind nicht berechtigt. Damit musst du unter Umständen deutlich mehr Geld monatlich in die Hand nehmen und größere Tarife buchen, die du unter Umständen gar nicht benötigen. Hier wird der Spareffekt schnell zunichtegemacht. Bedenken solltest du auch, dass die Vertragslaufzeit bei der Telekom im Festnetz als auch im Mobilfunk generell zwei Jahre beträgt. Eine Änderung der Tarife in dieser Zeit kann kostenpflichtig sein.

Wie kann ich Magenta Eins buchen?

Voraussetzung für die Buchung von Magenta Eins ist, dass der Kunde einen Festnetzanschluss aus der Tarifserie MagentaZuhause und einen Mobilfunk-Tarif der Tarifserie MagentaMobil nutzt. Für bestimmte Features wie das doppelte Datenvolumen im Mobilfunk sind aktuelle Tarife notwendig. Wer bisher nur einen Festnetzanschluss bei der Telekom gebucht hat und mit seinem Handy zur Telekom wechselt, kann bei der Bestellung des Vertrages direkt die Daten des Festnetzanschlusses angeben und der Magenta-Eins-Vorteil wird gebucht. Das funktioniert nach Angaben der Telekom übrigens auch, wenn der Vertragspartner des Festnetzanschlusses der Partner ist.

Entscheidend ist, dass die Kunden im identischen Haushalt leben. Außerdem muss es sich um originale Telekom-Verträge handeln. Wer einen Telekom-Vertrag von einem Provider wie freenet nutzt, ist indes nicht für Magenta Eins berechtigt. Auch congstar-Verträge werden nicht berücksichtigt. Wer sich mit einer Online-Buchung nicht wohlfühlt, kann übrigens auch an der Telekom-Hotline oder im Telekom-Shop den Magenta-Eins-Bonus einfordern. Die Umsetzung erfolgt anschließend in einem manuellen Prozess. Daher ist die Buchung auch nicht direkt in allen Online-Systemen zu sehen.