Telekom Unlimited (MagentaMobil, 5G, 300 Mbit/s) für 25 Euro
Premium-Balkonkraftwerk für 269 Euro
Black Friday Ticker 2025
Black Friday Ticker 2025
PS5-Zubehör und Controller bei Amazon im Angebot
PS5 Slim für 329 Euro
Google Pixel 10, MediaMarkt
2 Pixel 10, 2 Tarife, ein Preis
Freenet-Tarif zum Black Friday 2025
Vodafone Unlimited Tarif für 15 Euro
MediaMarkt Lenovo Tablet Bestseller
Keine 150 Euro: Bestseller-Tablet bei MediaMarkt mit Black Friday Rabatt
Popcorn vor einem Monitor mit Paramount+ Logo.
Paramount+ zum halben Preis – jederzeit kündbar!
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer
Ninja CRISPi Flex-Airfryer für 117 Euro!
Netflix-Logo auf einem Smartphone, dahinter die Netflix-App auf einem TV Daneben der Hinweis mit der Frage, ob es Netflix jetzt 6 Monate gratis gibt
Black Week: 6 Monate Netflix gratis streamen
Black Deals bei MediaMarkt und Saturn
MediaMarkt Black Deals im Check
Ein TV mit einem Sky-Logo, im Vordergrund eine Fernbedienung
Mit Sky Sport: Jahresabo für 19,99 Euro/Monat
Serientipp Fesselnd, zutiefst bewegend und niederschmetternd: Diese Serie ist eine der besten, die ich je gesehen habe
Tarife Nur jetzt: Dieser monatlich kündbare Telekom-Tarif bleibt ewig günstig
Crossover Opel Mokka GSE im Test: Dieses E-Auto will süchtig machen!
DISNEY+
Disney+: Im Dezember kommt die Champions League
Disney+-Logo auf einem Laptop.
Disney+ bringt jeden Monat neue Filme und Serien auf sein Portal, die du zum Pauschalpreis sehen kannst. Wir zeigen dir, was sich jetzt ändert, was neu ist und wann die Filme und Serien zu dir kommen. Im Dezember kommt zudem die Champions League.
SMART HOME
Günstig heizen? Dieses Heizkörperthermostat zeigt im Test, wie es geht
Aqara W600
Wer Geld und Energie beim Heizen sparen möchte, sollte zu einem smarten Heizkörperthermostat greifen. Jedoch werden viele Kunden durch hohe Preise abgeschreckt. Genau das ist beim Aqara W600 nicht der Fall. Was es hierbei für den recht kleinen Preis bietet, zeigt unser Test.
SERIEN & FILME
Auch in Deutschland: Streaming-Kunden verlieren 98 Serien
Dieser Streaminganbieter muss sich von 98 Serien trennen
Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Serien und Filme von einem Anbietern zum nächsten wandern. Auslaufende Lizenzverträge, die hohe Konkurrenz unter den Streamingdiensten – alles Faktoren, die Inhalte stetig beeinflussen. Selten verlor ein Dienst jedoch so viele Serien auf einen Schlag.
KOMMENTAR
Saugroboter: Wie ein Hersteller etablierte Marken abhängt
Neuer Saugroboter-Marktführer
Die gestandenen Riesen Roborock und Dreame sind unschlagbar. Das zumindest glauben viele und ignorieren dabei viele Newcomer, die mit technischen Finessen für Aufruhr sorgen. Warum ein Hersteller bald die Marktführung übernehmen könnte.
E-MOBILITäT
Leapmotor B10 Test: Neuer E-Auto-Geheimtipp
Leapmotor B10 mit Hayo Lücke von inside digital.
Der Markt für kompakte Elektro-SUVs ist vielfältig. Einer der spannendsten neuen Player ist der Leapmotor B10. Ein Modell, das mit Kampfpreis, erstaunlich kompletter Ausstattung und viel Platz im Innenraum antritt. Genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick: Was kann dieses E-Auto wirklich?
MEDIA MARKT
Bestseller: MediaMarkt verkauft Ninja-Eismaschine mit heftigem Rabatt
Ninja Eismaschine bei MediaMarkt
Die Eismaschinen von Ninja ziehen einen regelrechten Hype hinter sich her. Kein Wunder, kann man damit ja auch das Eis wie aus dem Lieblingseiscafé in der heimischen Küche zubereiten. Ein Modell, die Ninja Creami Swirl, gibt’s bei MediaMarkt jetzt so günstig wie nie.
FINANZEN UND VERSICHERUNGEN
comdirect lockt mit 100-Euro-Bonus und Depot-Aktion
Ein Gebäude der comdirect
Möchtest du für das Alter vorsorgen oder dein Geld sinnvoll investieren, hast du sicher bereits mit dem Gedanken gespielt, dir ein Depot anzulegen. Die beliebte Direktbank comdirect lockt jetzt mit einer 100-Euro-Prämie und kostenloser Depotführung.
TESLA
TÜV: DAS E-Auto schlechthin ist in Wahrheit ein Reinfall
Das E-Auto ist eine Mogelpackung: Autoexperte rechnet mit dem Elektroauto ab
E-Autos werden tatsächlich immer beliebter. Auch in Deutschland. Ein Modell überzeugte deutsche Fahrer dabei besonders. Im Jahr 2024 wurden satte 30.000 Stück des Fahrzeugs zugelassen. Ein Top-E-Auto also? Mitnichten! Der TÜV fällt ein vernichtendes Urteil.
SMART GARDEN
Mähroboter im Winter: Vermeide unbedingt diese Fehler
Mähroboter im Winter
Der Winter ist da, die Temperaturen sinken – und während sich der Garten langsam zur Ruhe legt, rückt ein Thema in den Fokus, das Mähroboter-Besitzer jedes Jahr aufs Neue beschäftigt: Was passiert eigentlich jetzt mit dem Gartenroboter?
SCHNäPPCHEN
Gesundes Wasser auf Knopfdruck? Amazon haut unterschätztes Gadget zum Black Friday raus
Waterdrop WD-A2 auf einem Küchentisch.
Die Wasserqualität in ländlichen Gebieten Deutschlands lässt auch im Jahr 2025 teilweise zu Wünschen übrig. Mit einem Wasserfilter kannst du hier jedoch Abhilfe schaffen. Zum Black Friday reduziert Waterdrop Filter einige Premium-Lösungen. Vor allem ein flexibles Modell solltest du nicht verpassen.
BLACK FRIDAY
Darum empfiehlt Amazon am Black Friday Wochenende einen Wasserhahn
Amazon Paket vor einer Haustür. Daneben ein Produkt, das aussieht wie ein Wasserhahn plus der Hinweis, dass es sich um Amazons Tipp handelt
Der Black Friday ist voll mit starken Angeboten – insbesondere bei Amazon. Aber nicht jedes Produkt wird vom Versandhändler als Amazons Tipp gekennzeichnet. Warum also wird ein auf den ersten Blick öder Wasserhahn jetzt mit diesem Label ausgezeichnet?
LUFTFAHRT
Unglaublich: Kosmische Strahlung legt tausende Flugzeuge lahm
Airbus A320 beim Start.
Airbus muss weltweit hunderte A320‑Flugzeuge außer Betrieb nehmen – zumindest vorübergehend. Grund: Ein ernster Softwarefehler in der Flugsteuerung. Über 6.000 Maschinen der A320-Familie sind laut Herstellerangaben betroffen und müssen vor dem nächsten Start ein Notfall‑Update bekommen.
KüNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)
Halb Deutschland betroffen: So könnte dich KI viel Geld kosten
Über einer Silhouette einer Person steht
Künstliche Intelligenz soll fair, neutral und objektiv sein – zumindest in der Theorie. Doch eine aktuelle Studie zeigt: Einige Modelle bewerten Menschen aus Ostdeutschland systematisch schlechter. Und das ist kein theoretisches Problem, sondern eines mit echten Konsequenzen.
KOMMENTAR
Stranger Things: Alle Staffeln im ultimativen Ranking
Die Stranger-Things-Gang steht mit mir auf der Straße in Hawkins, im Hintergrund lauert ein Demogorgon.
Die 5. Staffel von Stranger Things startet nach schier endloser Wartezeit. Bevor du auf Netflix das Ende dieses modernen Märchens angehst, blicken wir zurück. Welche Staffel überzeugte mich am meisten und welche weniger? Mein persönliches Ranking liefert die perfekte Einstimmung aufs große Finale.
AUTOKAUF
Neue Regel: E-Autos werden günstiger – aber nicht für jeden!
Volkswagen ID.3 in einem Autohaus.
Jetzt wird’s spannend: Mit einer neuen Förderung für E-Autos und Hybride kannst du wohl schon bald endlich günstiger auf elektrische Mobilität umsteigen. Perfekt für alle, die sparen und gleichzeitig klimafreundlicher unterwegs sein wollen.
Weitere News

Vor Kurzem getestet

LEAPMOTOR B10 PRO MAX

„Einfach mehr Auto“. Mit diesem Slogan wird der Leapmotor B10 beworben. Und das ist nicht übertrieben. Denn das kompakte SUV hat wirklich einige Überraschungen zu bieten.
HUAWEI FREEBUDS 7I
OPEL MOKKA GSE
SKODA ENYAQ 85 (2025)
APPLE WATCH SERIES 11 (ALUMINIUM 42 MM)

Die beliebtesten Handys

Glossar

Baum im Gleis auf einer Bahnstrecke
„Bahn-Alternativen“
Keine Bahn wegen Streik oder Unwetter: Das sind die Alternativen
Vollmond
„Mond fotografieren“
Mond fotografieren mit dem Handy: So machst du das perfekte Foto
Apple Watch Batterie
„Apple Watch Tipps “
Apple Watch Akkulaufzeit verlängern: Diese Tipps und Tricks helfen
Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
„Prime Video“
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details
Das Netflix Logo in Los Gatos
„Netflix“
Netflix Kosten 2025: Preise und alle Infos zum Streaming-Abo
Sky abonnieren
„Sky Serien“
Sky im Jahr 2025: Aktuelle Filme und Serien im Überblick
Handy neu starten: Bringt das wirklich etwas?
„Handy neu starten“
Handy neu starten: Experte erklärt, was es wirklich bringt
Mann und Frau nutzen Magenta TV von der Telekom auf einem Sofa
„Magenta TV“
Was ist Magenta TV? So funktioniert das Internet-Fernsehen der Telekom
Ein WLAN-Repeater wird in eine Steckdose gesteckt
„WLAN-Repeater“
WLAN-Repeater: So wird dein Internet besser
Bauarbeiter errichten einen Kabelverzweiger für VDSL
„Internetanschluss“
DSL, VDSL, Glasfaser & Kabel: Diese Unterschiede solltest du kennen
Handy

Handy-Ratgeber in der Übersicht

Ein Adventskalender in rosa-weißem Papier.
Weihnachten
Adventskalender: Diese Top 5-Apps bereiten dir Vorweihnachtsfreude
Google Maps: So kannst du deinen Standort mit Freunden teilen
Tipps und Tricks
Google Maps Trick: So siehst du, wo deine Freunde sind
Alarmsignal: Was man tun sollte, wenn ein grüner Punkt auf dem Handy-Display aufleuchtet
Tipps und Tricks
Alarm-Zeichen: Was man tun sollte, wenn ein grüner Punkt auf dem Handy-Display aufleuchtet
Internet und digitale Welt
Eine Nummer ohne Anruf? Das passiert, wenn du 0157 53024990 wählst
Android
Android 16 Update-Liste: Diese Handys erhalten das Update
Photoshop-Killer? Diese KI ist krass – und so nutzt du sie kostenlos
Black Friday
Black Friday 2025: Die besten Tipps, Schnäppchen und Hinweise
Sicherheit
Kostenlos: Behörden verteilen Sicherheitspaket an alle Bürger
Apps und Software
Keine Bahn wegen Streik oder Unwetter: Das sind die Alternativen
Die neuesten Smartphone-Tests

ONEPLUS
OnePlus 15: Smartphone mit XXL-Akku im Test
OnePlus 15
Dank neuer Akkutechnologie haben viele Smartphones in den vergangenen Jahren einen massiv größeren Akku erhalten. Doch leider nicht bei uns in Europa. Mit dem OnePlus 15 ändert sich das nun. Wir haben das Smartphone mit XXL-Akku getestet.
XIAOMI
Preiswertes Top-Smartphone: Xiaomi 15T Pro im Test
Xiaomi 15T Pro
Flaggschiff-Smartphones zu fairen Preisen weit unter tausend Euro haben Xiaomi groß gemacht. Und mit der T-Serie setzt man diesen Erfolg fort. Ich habe das neue „Budget-Flaggschiff“ von Xiaomi ausprobiert.
SMARTPHONE
Eine Woche im Eisblock: Dieses Handy ist schick und robust
Motorola Edge 70
Dieses Smartphone soll extreme Temperaturen, Sandkörner und Wasser abkönnen und ist dabei trotzdem schlanker und leichter als die meisten regulären Smartphones der Konkurrenz. Wir haben es ausprobiert.
IPHONE
iPhone 17 Pro im Test: Apples größter Sprung seit Jahren?
Apple iPhone 17 Pro Max
Neues Design, neues Material und endlich wurde ein jahrelanges Problem behoben. Das iPhone 17 Pro stellt die größte Weiterentwicklung von Apple iPhone seit Jahren dar. Ich habe das neue Smartphone getestet.
ALTERNATIVE HERSTELLER
Blackberry ist zurück: Dieses neue Smartphone überrascht
Unihertz Titan 2 im Test
In den 2000er-Jahren waren die Blackberry-Handys mit ihrer physischen Tastatur extrem beliebt. 2014 kam das letzte Modell auf den Markt. Doch nun versucht sich ein anderer Hersteller an dem Blackberry-Formfaktor.
SAMSUNG
Samsung Galaxy Z Flip 7: Für alle, die ein kompaktes Handy suchen
Ein Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone auf einer Holzoberfläche, das die Uhrzeit und das Datum zeigt.
Das Samsung Galaxy Z Flip 7 bietet größere Displays, innen wie außen, in einem kompakten Gehäuse, mit Verbesserungen bei Akku und Leistung – aber auch einigen bekannten Einschränkungen. Wir haben das Klapphandy getestet, um herauszufinden, für wen sich ein Kauf lohnt.

Angetestet

Poco F8 Ultra Display
Beliebt
Keine Kompromisse zum Kampfpreis: Xiaomi präsentiert neues Smartphone
AKTUELL
Eine Woche im Eisblock: Dieses Handy ist schick und robust
Endlich perfekt? Samsung Galaxy Z Fold7 ausprobiert
Auf dieses Smartphone haben Fans seit Jahren gewartet
Nothing Phone (3a) und (3a) Pro vorgestellt: Das unterscheidet die beiden Preis-Leistungs-Maschinen

Deals

Ein iPhone steht auf einem Tisch, davor sind AirPods abgebildet.
Beliebt
AirPods gratis?! Nur noch wenige Tage möglich, wenn du hier ein iPhone mit Tarif bestellst
AKTUELL
Wenn du dir diesen riesigen Samsung-TV mit Tarif bestellst, gibt’s ein 150-Euro-Geschenk dazu
11 Kracher-Deals – MediaMarkt will’s am Black Friday wissen: Das ist jetzt besser als bei Amazon!
Samsung Galaxy plus 50-GB-Tarif für zusammen unter 10 Euro pro Monat – dieser Deal ist irre!
Handytarif zum Kaffeepreis: So günstig kommst du selten ins 5G-Netz
Smartphones

Foto: Handy Oppo Reno 14 5G
Oppo
Reno 14 5G
Foto: Handy Oppo Reno 14 F 5G
Oppo
Reno 14 F 5G
Foto: Handy Telekom T-Phone 3 Pro
Telekom
T-Phone 3 Pro
Foto: Handy Oppo Find X9
Oppo
Find X9
Foto: Handy Oppo Find X9 Pro
Oppo
Find X9 Pro
Foto: Handy Xiaomi Redmi 15
Xiaomi
Redmi 15
Foto: Handy Xiaomi Redmi 15C 5G
Xiaomi
Redmi 15C 5G
Foto: Handy vivo X Fold5
vivo
X Fold5
Foto: Handy Honor 400 Smart 5G
Honor
400 Smart 5G
Foto: Handy Honor 400 Smart
Honor
400 Smart

Entertainment

Ratgeber in der Übersicht

Verschiedene Produkt wie ein Ninja AirFryer, eine Nintendo Switch sowie ein iPhone mit Preisschildern, daneben Weihnachtsgeschenke
Black Friday
Konsolen, Smartphones und mehr: Jetzt schnell noch Weihnachtsgeschenke billiger sichern
Ein Adventskalender in rosa-weißem Papier.
Weihnachten
Adventskalender: Diese Top 5-Apps bereiten dir Vorweihnachtsfreude
Familie Heinz Becker
Video Streaming
Weihnachten bei Familie Heinz Becker: TV-Sendetermine 2025 & Stream
Black Friday
Black Friday 2025: Die besten Tipps, Schnäppchen und Hinweise
WhatsApp
Denn wenn et Trömmelche jeit: Karnevals-Sprüche für WhatsApp
TV-Sender
TV-Geheimtipp: So kann man tausende TV-Sender gratis empfangen – ohne Kabel oder Satellit
Black Friday
Wo es jetzt schon richtig gute Black-Friday-Deals gibt
Weihnachten
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die TV-Sendetermine 2025
Amazon
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details
Die neusten Kopfhörer

Foto: In-ear-kopfhoerer Huawei FreeBuds 7i
Huawei
FreeBuds 7i
Foto: In-ear-kopfhoerer Dell Pro Plus EB525
Dell
Pro Plus EB525
Foto: In-ear-kopfhoerer Beats Powerbeats Fit
Beats
Powerbeats Fit
Foto: In-ear-kopfhoerer Nothing Ear (3)
Nothing
Ear (3)
Foto: In-ear-kopfhoerer Apple AirPods Pro 3
Apple
AirPods Pro 3
Foto: In-ear-kopfhoerer Realme Buds T110
Realme
Buds T110
Foto: In-ear-kopfhoerer Realme Buds Air7
Realme
Buds Air7
Foto: In-ear-kopfhoerer Realme Buds Air7 Pro
Realme
Buds Air7 Pro
Foto: In-ear-kopfhoerer Google Pixel Buds 2a
Google
Pixel Buds 2a
Foto: In-ear-kopfhoerer Samsung Galaxy Buds3 FE
Samsung
Galaxy Buds3 FE

Tests

KOPFHöRER
Kopfhörer-Geheimtipp: Top-Klang, starke Live-Funktion, kleiner Preis
Kopfhörer-Geheimtipp: Top-Klang, starke Live-Funktion, kleiner Preis
In-Ear-Kopfhörer für rund 70 Euro? Klingt nach Kompromiss. Also habe ich mir die Huawei FreeBuds 7i einfach in die Ohren gesteckt. Und plötzlich war da dieser erstaunlich warme, angenehme Klang. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und das war nicht mal die einzige Überraschung.
KOPFHöRER
Einer der besten Kopfhörer der letzten 3 Jahre ist jetzt noch besser
Einer der besten Kopfhörer der letzten 3 Jahre ist jetzt noch besser
Wer Musik wirklich hört und nicht nur nebenbei dudeln lässt, wird diesen Kopfhörer lieben. So lautete das Fazit zu einem Kopfhörer, den ich Anfang 2025 getestet habe. Doch ein Manko gab es. Mit der Neuauflage soll es jetzt aber verschwunden sein. Stimmt es, wäre das der Knaller.
PC, NOTEBOOK UND LAPTOP
Dockingstation im Homeoffice getestet: Zwei Features haben mich zum Fan gemacht
Baseus Nomos Air Spacemate 12-in-1 (Mac) Dockingstation
Wer im Homeoffice arbeitet, weiß: Die wenigen integrierten Anschlüsse moderner Laptops reichen einfach nicht für Monitor, Maus und Co. aus. Baseus launcht eine 12-in-1-Dockingstation, die Abhilfe verspricht. Ich durfte sie bereits testen.
SPIELE UND KONSOLEN
ROG Xbox Ally X im Test: Eine tolle Konsole, aber leider zu teuer
Die ROG Xbox Ally X im Test
Die ROG Xbox Ally X ist aktuell die leistungsstärkste Handheld-Konsole auf dem Markt. Doch was steckt wirklich hinter der Konsole? Kann sie ihre Versprechen halten und ist sie den hohen Preis tatsächlich wert?
KOPFHöRER
Billig-Kopfhörer im Test: 3D Spatial Audio und Hi-Res-Sound für 30 Euro?
Billig-Kopfhörer im Test: 3D Spatial Audio und Hi-Res-Sound für 30 Euro?
Ein Over-Ear-Kopfhörer für 30 Euro, der 3D Spatial Audio und Hi-Res-Sound bietet und ein ANC verspricht, das 95 Prozent aller Umgebungsgeräusche herausfiltert. Den musste ich testen. Und zu Beginn lief es eigentlich ganz gut.
BLUETOOTH-BOXEN
Lautsprecher mit Atmosphäre: Weil die Augen eben doch mithören
Lautsprecher mit Atmosphäre: Weil die Augen eben doch mithören
Günstige Lautsprecher haben nicht immer einen überzeugenden Klang. Der Pure Classic Aura aber schon, wie sich schnell im Test zeigt. Und wenn’s dunkel wird, hören die Augen auch noch mit. Klingt gut. Und hat auch noch eine geheime Superkraft.

Beliebteste Produkte

Deals

Apple Angebote Black Friday Back Market
Beliebt
Wissen viele nicht: In diesem Shop gibt’s Apple-Geräte deutlich günstiger!
AKTUELL
Fast ausverkauft: Netto haut 65-Zoll-TV über die Hälfte billiger raus
MediaMarkt verkauft LG QNED-TV für 333 Euro – dieser Black Deal ist irre!
MediaMarkt senkt PS5-Preis erneut: Jetzt kostet sie nur noch 329 Euro
Unglaublich günstig: Fire TV Stick jetzt für weniger als 20 Euro bei MediaMarkt
Die neuesten Spielekonsolen

Foto: Spielekonsole Lenovo Legion Go Gen 2
Lenovo
Legion Go Gen 2
Foto: Spielekonsole Asus ROG Xbox Ally
Asus
ROG Xbox Ally
Foto: Spielekonsole Asus ROG Xbox Ally X
Asus
ROG Xbox Ally X
Foto: Spielekonsole Nintendo Switch 2
Nintendo
Switch 2
Foto: Spielekonsole ACER Nitro Blaze 11
ACER
Nitro Blaze 11
Foto: Spielekonsole ACER Nitro Blaze 8
ACER
Nitro Blaze 8
Foto: Spielekonsole Sony Playstation 5 Pro
Sony
Playstation 5 Pro
Foto: Spielekonsole ACER Nitro Blaze 7
ACER
Nitro Blaze 7
Foto: Spielekonsole Lenovo Legion Go (256 GB)
Lenovo
Legion Go (256 GB)
Foto: Spielekonsole Lenovo Legion Go (1.000 GB)
Lenovo
Legion Go (1.000 GB)

Zuhause

Zuhause-Ratgeber in der Übersicht

Mähroboter im Winter
Smart Garden
Mähroboter im Winter: Vermeide unbedingt diese Fehler
Dreame Aqua10 Ultra Roller
Saugroboter
Mehr als 20 Tests in 2025! Die drei besten Saugroboter, die du jetzt kaufen kannst
Man hält seine Hände neben Geldmünzen.
Tagesgeld
Tagesgeld-Vergleich: Hier gibt es die meisten Zinsen
Verbraucherschutz
Black Friday Falle: Dieses Gratis-Tool entlarvt dubiose Shops in Sekunden
Küche
Thermomix günstiger bekommen: Hier geht das jetzt wirklich
Black Friday
Black Friday 2025: Die besten Tipps, Schnäppchen und Hinweise
Glasfaser-Netz
Bevor du buchst: Diese Details übersehen viele beim Glasfaser-Tarif
Küche
Heißluftfritteuse ein Stromfresser? Die größten Mythen rund um den Airfryer
Smart Home
Neue Gratis-Funktion für Hue-Lampen: So richtest du sie ein
Die neuesten Saugroboter

Foto: Saug-wisch-roboter Medion X55 SW+
Medion
X55 SW+
Foto: Saug-wisch-roboter Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
Xiaomi
Robot Vacuum 5 Pro
Foto: Saug-wisch-roboter Xiaomi Robot Vacuum 5
Xiaomi
Robot Vacuum 5
Foto: Saug-wisch-roboter DJI Romo S
DJI
Romo S
Foto: Saug-wisch-roboter DJI Romo A
DJI
Romo A
Foto: Saug-wisch-roboter DJI Romo P
DJI
Romo P
Platzhalterbild für Saug-wisch-roboter Dreame Cyber10 Ultra
Dreame
Cyber10 Ultra
Foto: Saug-wisch-roboter Dreame Matrix10 Ultra
Dreame
Matrix10 Ultra
Foto: Saug-wisch-roboter Dreame Aqua10 Ultra Track Complete
Dreame
Aqua10 Ultra Track Complete
Foto: Saug-wisch-roboter Tesvor S8 Max
Tesvor
S8 Max

Die neusten Tests zu Haushaltrobotern

SAUGROBOTER
Fast der beste Saugroboter: Mova Z60 Ultra Roller Complete im Test
Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mit dem Z60 Ultra Roller Complete greift Mova erneut die Saugroboter-Elite an. Das neue Top-Modell überzeugt mit vielen technischen Finessen und einem überraschenden Preisschild. Wir haben den Saug- und Wischroboter getestet.
SAUGROBOTER
Revolutionäres Reinigungssystem! Neuer Ecovacs-Saugwischroboter im Test
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone
Ecovacs kommt mit jedem weiteren Saugroboter an Roborock und Dreame heran. Das neueste Modell ist mit einzigartigen Technologien für die Teppichreinigung und die Nassreinigung ausgestattet. Reicht das, um in der Praxis zu überzeugen?
SAUGROBOTER
Dreame Aqua10 Ultra Track Complete im Test: Saugroboter ohne Makel
Dreame Aqua10 Ultra Track Complete
Dreame legt nach und bringt den auf der IFA 2025 vorgestellten Aqua10 Ultra Track Complete auf den Markt. Was diesen Saugroboter mit Wischfunktion besonders macht und womit er im Alltag überrascht, zeigt der Test.
SAUGROBOTER
Roborock Qrevo Curv 2 Pro im Test: Das braucht jeder Saugroboter
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Der Qrevo Curv 2 Pro von Roborock verfolgt einen einzigartigen Ansatz bezüglich der Navigation und Hinderniserkennung. Mit einem Trick gelingt dem Roboter etwas, was sonst kein Saugroboter von sich behaupten kann. Wir haben den Roborock-Sauger im Test.
SAUGROBOTER
Narwal Flow im Test: Das Multitalent unter den Saugrobotern!
Narwal Flow im Test
Der Kampf um den besten Saugroboter in 2025 nimmt Fahrt auf. Narwal schickt sein neues Top-Modell in den Ring. Der Saugroboter glänzt mit zahlreichen technischen Neuerungen, die es bei der Konkurrenz nicht gibt. Kann das Modell im Test überzeugen?
SAUGROBOTER
Pure Markt-Dominanz! Das ist der beste Saugroboter 2025
Dreame Aqua10 Ultra Roller
Nicht Roborock, Dreame hat es wieder getan! Der Aqua10 Ultra Roller Complete hat alle Voraussetzungen, der neue Saugroboter-Maßstab zu werden. Er verfügt über die höchste Saugkraft auf dem Markt und hat eine innovative Wischfunktion. Im Test erfährst du, ob dieser Sauger überhaupt Schwächen hat.

Die beliebtesten WLAN-Router

Deals

Ninja Eismaschine bei MediaMarkt
Beliebt
Bestseller: MediaMarkt verkauft Ninja-Eismaschine mit heftigem Rabatt
AKTUELL
Gesundes Wasser auf Knopfdruck? Amazon haut unterschätztes Gadget zum Black Friday raus
Darum empfiehlt Amazon am Black Friday Wochenende einen Wasserhahn
Miele-Trockner im Angebot bei MediaMarkt: JETZT ist der beste Zeitpunkt für den Kauf
Nur noch 50 Euro: Lidl verkauft geniales Küchengerät
Unterwegs

Unterwegs-Ratgeber in der Übersicht

E-Auto lädt an einer Ladesäule im Winter.
E-Mobilität
E-Auto im Winter: Tipps und Tricks für mehr Reichweite
Smartphone-Display mit Handynummer
Internet und digitale Welt
Eine Nummer ohne Anruf? Das passiert, wenn du 0157 53024990 wählst
Autobahn
Auto
Rechts überholen erlaubt! Ab diesem Tempo auch auf der Autobahn
Auto
Extra Sparen in der Black Week: Du brauchst nur diese 3 Gadgets, um dein Auto richtig smart zu machen
Black Friday
Black Friday 2025: Die besten Tipps, Schnäppchen und Hinweise
Sicherheit
Kostenlos: Behörden verteilen Sicherheitspaket an alle Bürger
Black Friday
Vorsicht: Mit diesen Tipps zieht dich rund um Black Friday keiner ab
Apps und Software
Keine Bahn wegen Streik oder Unwetter: Das sind die Alternativen
Finanzen und Versicherungen
EC-Karte defekt: Was mache ich jetzt?
Die neusten E-Autos

Foto: E-auto Citroen e-C3 Urban Range Van
Citroen
e-C3 Urban Range Van
Foto: E-auto Volvo EX90 Twin Motor Performance (2026)
Volvo
EX90 Twin Motor Performance (2026)
Foto: E-auto Volvo EX90 Twin Motor (2026)
Volvo
EX90 Twin Motor (2026)
Foto: E-auto Volvo EX90 Single Motor (2026)
Volvo
EX90 Single Motor (2026)
Foto: E-auto Peugeot E-308 SW (2026)
Peugeot
E-308 SW (2026)
Foto: E-auto Peugeot E-308 (2026)
Peugeot
E-308 (2026)
Foto: E-auto Polestar 3 (2026) Performance
Polestar
3 (2026) Performance
Foto: E-auto Polestar 3 (2026) Dual Motor
Polestar
3 (2026) Dual Motor
Foto: E-auto Polestar 3 (2026) Rear Motor
Polestar
3 (2026) Rear Motor
Foto: E-auto Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi
Eclipse Cross

E-Auto-Tests

E-MOBILITäT
Leapmotor B10 Test: Neuer E-Auto-Geheimtipp
Leapmotor B10 mit Hayo Lücke von inside digital.
Der Markt für kompakte Elektro-SUVs ist vielfältig. Einer der spannendsten neuen Player ist der Leapmotor B10. Ein Modell, das mit Kampfpreis, erstaunlich kompletter Ausstattung und viel Platz im Innenraum antritt. Genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick: Was kann dieses E-Auto wirklich?
CROSSOVER
Opel Mokka GSE im Test: Dieses E-Auto will süchtig machen!
Hayo Lücke neben dem Opel Mokka GSE.
Der Opel Mokka GSE (Grand Sport Electric) ist mehr als ein typischer City‑Crossover. Mit 207 kW (281 PS) Leistung bringt er ein sportliches Fahrgefühl auf die Straße, das man sonst nur von teureren E-Autos kennt. Dabei bleibt er in der Dimension eines kompakten SUV, was ihn alltagstauglich macht.
E-MOBILITäT
Skoda Enyaq (2025) im Test: E-SUV fast in Perfektion
Skoda Enyaq (2025) im Test an einer Ladesäule geparkt.
Komfortabel, sportlich und geräumig: So präsentiert sich der Škoda Enyaq 85 im Test. Das E-Auto im SUV-Kleid bietet extrem viel, was ein gutes E-Auto ausmacht. Streng genommen sogar noch viel mehr. Wir verraten dir alles, was du zu dem Top-Stromer wissen musst.
AUTO
Bei der Fahrerflucht erwischt! Dank Doppel-Dashcam mit Solar-Modul
Bei der Fahrerflucht erwischt! Dank Dashcam-Duo mit Solar-Modul
Eine Dashcam ist heutzutage nicht mehr teuer. Für gut 100 Euro bekommt man sogar zwei – eine für vorn und eine für hinten. Die Baseus VD1 Pro hat sogar ein integriertes Solar-Modul, das sich vor allem bei Parkremplern auszahlt.
AUTO
Citroën AMI Buggy im Test: Fun-Car pur!
Hayo Lücke von inside digital neben dem Citroen Ami Buggy.
Regelmäßig präsentieren wir dir hier bei inside digital Fahrberichte von aktuellen E-Autos. Das ist auch in diesem Fall so. Doch dieser Fahrbericht ist anders. Denn wir hatten die Möglichkeit, auf Mallorca den Citroën AMI Buggy zu testen. Kein typisches Elektroauto, sondern ein echtes Fun-Car!
E-MOBILITäT
Citroën e-C5 Aircross im Test: XL-Komfort für SUV-Fans
Hayo Lücke neben dem Citroën e-C5 Aircross.
SUV-Fans aufgepasst: Auch bei Citroën ist ab sofort ein vollelektrisches Groß-SUV zu haben: der Citroën e-C5 Aircross. Wir hatten die Möglichkeit, das neue E-Auto auf kurvenreichen Strecken auf Mallorca zu testen. Und so viel können wir vorab verraten: Komfort siegt!

Beliebteste Produkte

Deals

Ein Gebäude der comdirect
Beliebt
comdirect lockt mit 100-Euro-Bonus und Depot-Aktion
AKTUELL
Keine 100 Euro: Dual-Dashcam mit 4K-Auflösung im Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon
4K-Dashcam am Black Friday: Botslab reduziert beliebtes Modell um 120 Euro
11 Kracher-Deals – MediaMarkt will’s am Black Friday wissen: Das ist jetzt besser als bei Amazon!
Black Friday im Ticker: 35 wirklich starke Deals!
Die beliebtesten Wearables

E-Bike-Tests

Nachrüst-Kit zum E-Bike
Beliebt
Swytch Go+ im Test: Mit diesem Kit wird dein Fahrrad zum E-Bike
AKTUELL
Ausprobiert: So fährt sich die neue Berganfahrhilfe für E-Bikes von Bosch
Neues E-Bike, neue Schaltung: So fährt sich die 3×3 Nine im Vello Sub 
Neuer Konkurrent für Bosch: Deutscher Autozulieferer zeigt E-Bike-Motor
E-Bike fahren sicher gemacht – Tarran zeigt, wie es geht 

Smartwatch-Tests

imoo Watch X10
Beliebt
imoo Phone Watch X10: Perfekt fürs Kind oder zu viel des Guten?
AKTUELL
Apple Watch Series 11: 3 Vorteile und 2 Schwächen im Überblick
Outdoor-Smartwatch im Test: Wie gut schlägt sich die Huawei Watch GT 6 Pro?
Samsung Galaxy Watch 8 Classic im Test: Schön, aber nicht die Beste?
Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) im Hands-on: Frisch, schlank – und besser?

Audio-Tests

Kopfhörer-Geheimtipp: Top-Klang, starke Live-Funktion, kleiner Preis
Beliebt
Kopfhörer-Geheimtipp: Top-Klang, starke Live-Funktion, kleiner Preis
AKTUELL
Einer der besten Kopfhörer der letzten 3 Jahre ist jetzt noch besser
Billig-Kopfhörer im Test: 3D Spatial Audio und Hi-Res-Sound für 30 Euro?
Lautsprecher mit Atmosphäre: Weil die Augen eben doch mithören
Kino-Klang im Wohnzimmer per Soundbar? Mehr für weniger geht nicht