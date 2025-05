Die Konkurrenz bloßgestellt? No-Name-Saugroboter glänzt im Test

Der Mova P50 Pro Ultra wirkt auf den ersten Blick wie eine dreiste Kombination aus einem Roborock- und Dreame-Saugroboter. Auf den zweiten Blick zeigt der No-Name-Saug- und Wischroboter unerwartete Stärken. Um welche es sich handelt und in welchem Aspekt dieses Modells sogar Marktführer ist, liest du hier im Testbericht.

Design und Einrichtung des Mova P50 Pro Ultra

Wer schon mal einen Saugroboter von Roborock oder Dreame gesehen hat, wird beim Mova P50 Pro Ultra viele Ähnlichkeiten feststellen. Der Saugroboter sieht aus wie eine Kombination aus dem Dreame X40 Ultra Complete und dem Roborock S8 MaxV Ultra. Nicht schlecht – denn wir reden hier von zwei der allerbesten Saugroboter 2024. Der Mova P50 Pro Ultra ist mit 10,4 cm vergleichsweise hoch.

An Technik spart der Hersteller keineswegs. Der Saugroboter hat eine ausfahrbare Seitenbürste und einen erweiterbaren Wischmopp. Hinzu kommt eine speziell konzipierte Hauptbürste, die ein Schneideinstrument beinhaltet. So sollen verhedderte Haare in der Bürste der Vergangenheit angehören.

Mova P50 Pro Ultra

Die Dockingstation ist nicht minder funktionsreich. Im Dock stecken ein 4-Liter-Frischwasserbehälter, ein 3,5-Liter-Dreckwassertank sowie ein Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3,2 Liter. Die Station misst 47 × 42 × 45,8 cm und verfügt über folgende Wartungsfunktionen:

Absaugfunktion

75-Grad-Moppwäsche

45-Grad-Heißlufttrocknung

Automatische Putzmittelzufuhr

Die Wasserbehälter der Station

Für die Steuerung benötigst du die Movahome-App. In der App stellst du eine WLAN-Verbindung her und fügst den Roboter mithilfe des QR-Codes in der App hinzu. Ehrlich gesagt dachten wir im Praxis-Test versehentlich die Dreame-Home-App gestartet zu haben. Denn die Software sieht 1 zu 1 aus wie die des Konkurrenten. Sogar das Farblayout ist identisch.

Movahome-App im Detail

Die Movahome-App überzeugt mit ihrem übersichtlichen Design. Wenig überraschend, da sie, wie schon erwähnt, viele Gemeinsamkeiten mit der Dreame-Home-App hat. Die Kartierung unseres Test-Parcours meistert der Roboter mit Bravour. Sämtliche Hindernisse werden erkannt und Räume korrekt aufgeteilt. Im Nachhinein kannst du Räume umbenennen und die Raumaufteilung nach deinen Wünschen bearbeiten.

Das Startmenü enthält die Saug- und Wischeinstellungen. Hier wählst du zwischen vier Saugstufen (fünf, wenn ausschließlich gesaugt werden soll) und drei Anpassungen für den Wischvorgang. Gut gefällt uns, dass der Roboter entlang der Bodenrichtung fahren kann. Das soll verhindern, dass empfindliche Böden, wie Laminat, durch die Räder des Saugers zerkratzt werden.

Auch in Bezug auf die Wartungsfunktionen gibt es Informationen für Nutzer. Die App zeigt dir an, wie lange die Trocknung der Wischausrüstung noch dauert. Insgesamt bietet die Movahome-App viele Features, die bei Flaggschiffen zum Standard gehören. Du kannst die Navigation des Roboters anpassen und detaillierte Einstellungen für die Teppichreinigung vornehmen.

Saug- und Wischleistung im Test

Der P50 Pro Ultra beweist im Alltag eindrucksvoll, dass auch ein No-Name-Saugroboter so gut saugen und wischen kann wie ein gestandenes Flaggschiff-Modell. Vor allem glatte Oberflächen, also Laminat oder Fliesen, reinigt der Roboter gründlich. Auf Teppichen sinkt die Effizienz ein wenig – Kritik ist dennoch nicht angebracht, da das bei jedem Saugroboter der Fall ist.

Wie eingangs erwähnt, hat der Roboter zahlreiche ausfahrbare Einzelteile in petto. Durch diese schafft er es, Ecken ebenfalls gründlich zu putzen. Um deine Teppiche zu schonen, hebt der Roboter seine Wischpads um 10,5 mm an. Feuchte Teppiche hatten wir nach dem Test tatsächlich nicht. Und auch feuchte Teppichkanten hat der Sauger nicht hinterlassen. Damit die Teppiche wirklich gründlich gesaugt werden, ist der P50 Pro Ultra in der Lage, die Saugkraft zu erhöhen, sobald solche Untergründe befahren werden.

Der Mova P50 Pro Ultra überzeugt auf ganzer Linie

Mova verbaut eine spezielle Hauptbürste, die das Verheddern von Haaren verhindern soll. In der Bürste stecken Klingen, die in regelmäßigen Abständen Haare zerschneiden. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Dreame L40 Ultra. Wenn du Haustiere besitzt, ist der Mova P50 Pro Ultra eine ideale Wahl für dich. Die Wischleistung kann sich sehen lassen. Unserer Meinung nach ist die Wischleistung zu gut für den Kaufpreis von 899 Euro (UVP). Unabhängig davon, ob du frische oder bereits eingetrocknete Flecken loswerden möchtest – beide Angelegenheiten sind für den Mova P50 Pro Ultra kein Problem.

Die Navigation des Mova P50 Pro Ultra ist solide

Einzig bei der Navigation gibt es Punktabzüge. Im Alltag tut sich das Gerät besonders mit der Erkennung von Tischbeinen schwer und fährt ständig gegen diese. Dass der Roboter aber alle anderen Hindernisse und im Weg befindliche Gegenstände problemlos erkennt und sogar in der Karte der App anzeigt, sorgt bei uns für Verwirrung. Die wohl größte Überraschung ist die Akkulaufzeit. Denn die ist absurd gut. Hier ist der Mova-Saugroboter deutlich besser als Modelle von Roborock oder Dreame.

Fazit: Lohnt sich der Mova P50 Pro Ultra?

Die Saug- und Wischleistung ist auf Top-Niveau und durch die Dockingsstation ist das Gerät wartungsarm. Einzig bei der Navigation gibt es gelegentliche Makel. Wenn du nach einem Top-Saugroboter suchst, aber keine 1.000 Euro zahlen möchtest, bist du beim Mova P50 Pro Ultra an der richtigen Stelle. Dieser Saug- und Wischroboter kann alles, was ein 1.500 Euro teures Modell kann, kostet aber gerade einmal 899 Euro. Zudem war der Roboter bereits einige Male im Angebot und für 749 Euro zu haben.

Vorteile:

Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Saug- und Wischleistung

Absurde Akkulaufzeit

Gute App

Nachteile: