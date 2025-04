Samsung hat seine beliebtesten Mittelklasse-Geräte einem umfassenden Update unterzogen, und das bedeutet aufregende Neuigkeiten für dich. Mit zahlreichen Funktionen, die zuvor nur in den teureren Modellen zu finden waren, ist das neue Galaxy A26 5G ein deutliches Upgrade gegenüber vorherigen A2x-Geräten. In unserem Test haben wir untersucht, wie sich die Features des Galaxy A26 5G im Alltag bewähren.

Design und Display des Galaxy A26

Das Samsung Galaxy A26 richtet sich an alle, die ein modernes Smartphone mit großem Display suchen, dabei aber nicht zu tief in die Tasche greifen möchten. Das Gerät kommt mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm, der Inhalte scharf und farbenfroh darstellt – ideal für Videos, Fotos oder das Surfen im Internet. Trotz der etwas breiteren Ränder liegt das Handy gut in der Hand, vor allem für Nutzerinnen und Nutzer, die größere Geräte gewohnt sind. Die Rückseite besteht aus glänzendem Glas, was zwar edel aussieht, aber auch anfällig für Fingerabdrücke ist.

Für diese Preisklasse wirkt das Smartphone überraschend hochwertig verarbeitet. Es ist nur 7,7 Millimeter dünn und wiegt rund 200 Gramm – also weder zu klobig noch zu schwer. Geschützt wird das Gerät vorne und hinten durch das robuste Gorilla Glass Victus+. Außerdem ist das Galaxy A26 als erstes A2x-Gerät gegen Wasser und Staub geschützt (IP67-Zertifizierung) – ein praktisches Extra, das man sonst eher aus teureren Modellen kennt.

Die Rückseite hat eine glänzende Glasoberfläche, die Fingerabdrücke und Staub anzieht.

Praktisch platziert, findest du die Lautstärke- und Power-Tasten auf der rechten Seite; der Power-Button fungiert zudem als Fingerabdrucksensor und überzeugt in der Praxis mit seiner schnellen Reaktion. Auf der linken Seite befindet sich der Einschub für die SIM-Karte. Er bietet auch Platz für eine zusätzliche microSD-Speicherkarte, falls der interne Speicher nicht ausreicht. An der Unterseite liegen der Ladeanschluss sowie der Lautsprecher. Oben ist lediglich ein kleines Mikrofon untergebracht.

Die Power-Taste dient gleichzeitig als Fingerabdruckleser, der in unseren Tests gut funktioniert hat.

Der Bildschirm selbst besteht aus einem traditionellen Super-AMOLED-Panel von Samsung mit einer beeindruckenden FullHD+-Auflösung (2.320 x 1.080 Pixel) und einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Display bietet dir die Flexibilität, zwischen 60 und 120 Hz zu wählen, je nachdem, ob du mehr Wert auf eine längere Akkulaufzeit oder sanftere Animationen legst. Mit einer Helligkeit von etwa 700 Nits ist das Galaxy A26 im Freien gut nutzbar. Nur in direktem Sonnenlicht kann es etwas schwierig werden, den Inhalt zu erkennen. In dunklerer Umgebung erstrahlt der Bildschirm hingegen in jenen lebendigen Farbtönen mit tiefem Schwarz, das für OLED-Displays typisch ist.

Ein Samsung-Smartphone mit langlebiger Softwareunterstützung

Das Samsung Galaxy A26 5G läuft mit der aktuellen Android-Version 15 und der Benutzeroberfläche One UI 7. Damit bekommst du ein modernes, frisches Design und eine einfache Bedienung. Besonders positiv: Samsung verspricht, dieses Modell bis 2031 mit Software- und Sicherheitsupdates zu versorgen – das ist in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich und sorgt für ein gutes Gefühl in Sachen Zukunftssicherheit.

Startbildschirm des Samsung Galaxy A26 mit Wetter-Widget und verschiedenen Apps, sowie Software-Informationen

Obwohl das Gerät über eine eher bescheidene Hardware verfügt, fällt auf, dass viele der KI-Funktionen von One UI 7, wie das Daily Brief-Widget auf dem Sperr- und Home-Bildschirm, hier nicht verfügbar sind. Dennoch bleibt die Bedienung übersichtlich und zuverlässig.

Nach dem Einrichten sind bereits zehn Apps vorinstalliert. Ein Blick auf den Speicher zeigt: Knapp 27 GB sind nach ersten Updates schon belegt. Das ist nicht ungewöhnlich, aber wer besonders viel freien Speicher ab Werk möchte, findet nur wenige Alternativen in diesem Preisbereicht.

Leistungsstark für den Alltag, auch für Gaming

Das Samsung Galaxy A26 5G setzt auf den bewährten Exynos-1380-Prozessor, der für diese Preisklasse eine solide Leistung liefert. Apps starten flott, und auch das Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen klappt meist reibungslos. Nur hin und wieder kann es zu kleinen Verzögerungen kommen – das ist bei Geräten dieser Kategorie ganz normal.

Je nach Modell stehen dir unterschiedliche RAM-Größen von 4, 6 oder sogar 8 GB zur Verfügung. Mit einer internen Speicherkapazität von 128 oder 256 GB hast du ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Und falls dir das nicht reicht, lässt sich der Speicher per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern.

Samsung Galaxy A26 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa-Core Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Gewicht 200 g

Im Alltagsgebrauch zeigt sich das Smartphone als zuverlässiger Begleiter, auch wenn gelegentliche Verzögerungen beim App-Wechsel oder zwischen Menüs auftreten können. Diese kleinen Hänger sind jedoch nicht ungewöhnlich für Geräte dieser Preisklasse. Für Gaming-Enthusiasten ist das Galaxy A26 ebenfalls gut gerüstet. Bei besonders grafikintensiven Spielen müssen die Einstellungen zwar nach unten angepasst werden, doch Klassiker wie PUBG laufen insgesamt flüssig und ohne größere Probleme.

Kameraerlebnis: Mehr als nur ein Schnappschuss

Die Kameras des Samsung Galaxy A26 bieten eine solide Ausstattung für den alltäglichen Einsatz. Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln macht bei Tageslicht scharfe und detailreiche Fotos, die gut für den Austausch in sozialen Medien geeignet sind. Auch beim digitalen Zoom bis zum 2-fachen bleibt die Bildqualität noch ansprechend.

Die zusätzliche Ultraweitwinkelkamera ist für Weitwinkelaufnahmen gedacht, liefert jedoch bei schwachem Licht weniger gute Ergebnisse und neigt dazu, Bilder etwas dunkler und verrauschter darzustellen. Für den normalen Gebrauch ist sie jedoch in Ordnung und sorgt tagsüber für brauchbare Fotos.

Die 2-MP-Makrokamera ist zurück. Ihr könnt sie ignorieren.

Eine weitere Kamera für Nahaufnahmen, die sogenannte Makrokamera, liefert leider nur wenig brauchbare Bilder, vor allem bei Tageslicht. Daher ist sie eher weniger nützlich und bleibt oft ungenutzt.

Für Nachtaufnahmen ist die Kamera grundsätzlich ausreichend, aber es kommt bei dunkleren Bedingungen zu Bildrauschen. Mit dem Nachtmodus lassen sich diese Aufnahmen etwas verbessern, aber für klare Bilder ist es wichtig, das Smartphone ruhig zu halten.

Die Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln zeigt sich zwar etwas limitiert und produziert bei schwachem Licht eher dunkle, verrauschte Aufnahmen. Dennoch ist die Farbtreue für den Preis akzeptabel, auch wenn dieses Modul ohne Nachtmodus auskommen muss.

Samsung Galaxy A26 Ultraweitwinkelkamera Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Hauptkamera Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Hauptkamera mit 4x Zoom Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Hauptkamera mit 10x Zoom Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Selfie Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Selfie mit Portraitmodus Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Selfie Ultraweitwinkel Quelle: nextpit Samsung Galaxy A26 Selfie mit Nachtmodus Quelle: nextpit

Wenn es um die Selfiekamera geht, trumpft das Galaxy A26 auf. Die 13-MP-Kamera liefert im Tageslicht ansprechende Ergebnisse, die auch Hautunreinheiten realistischer abbilden als einem lieb sein mag. Der Portraitmodus, der eine Unterscheidung zwischen Motiv und Hintergrund versucht, ist allerdings noch verbesserungswürdig. Bei Nacht hingegen wird die Bildqualität spürbar matschiger.

Akkuleistung mit Verbesserungspotenzial

Das Samsung Galaxy A26 ist mit einem Akku ausgestattet, der im Alltag eine gute, aber nicht überragende Ausdauer bietet. Bei normaler Nutzung kommst du problemlos durch den Tag. Wer das Gerät sparsam verwendet, schafft mit etwas Glück auch zwei Tage.

Im Praxistest mit durchgehend eingeschaltetem Display hielt der Akku rund 11,5 Stunden durch. Das ist ein ordentlicher Wert, auch wenn andere Modelle in ähnlicher Preisklasse – etwa das Galaxy A54 oder das CMF Phone – hier etwas besser abschneiden.

Dafür punktet das Galaxy A26 beim Laden: In etwa 90 Minuten ist der Akku wieder vollständig aufgeladen, vorausgesetzt, du nutzt ein Ladegerät mit 25 Watt Leistung. Dieses ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten, was in dieser Preisklasse inzwischen keine Seltenheit mehr ist, aber trotzdem schade.

Lohnt sich der Kauf des Galaxy A26 5G?

Wer ein zuverlässiges Smartphone unter 300 Euro sucht, trifft mit dem Samsung Galaxy A26 5G eine gute Wahl. Besonders hervorzuheben ist die lange Software-Unterstützung: Samsung verspricht Updates bis ins Jahr 2031 – das ist in dieser Preisklasse eine Seltenheit und sorgt für langfristige Sicherheit.

Natürlich muss man bei einem günstigen Preis auch Abstriche in Kauf nehmen. Im Vergleich zu teureren Geräten ist die Leistung nicht ganz so gut, die Kamera etwas einfacher, und das Aufladen könnte flotter sein. Für den Alltag reicht das Gebotene aber völlig aus – egal ob Surfen, Nachrichten schreiben oder Fotos machen.

Wichtig zu wissen: Mit der Zeit kann die Akkulaufzeit etwas nachlassen, und der Prozessor wird bei zukünftigen Systemupdates möglicherweise nicht mehr ganz so schnell reagieren. Wer das im Hinterkopf behält und kein High-End-Modell erwartet, bekommt mit dem Galaxy A26 5G ein ausgewogenes Gerät, das im Alltag zuverlässig funktioniert.

Pros des Samsung Galaxy A26 5G

Beste Update-Politik der Preisklasse

Gute Verarbeitungsqualität

microSD-Unterstützung

Contras zum Samsung Galaxy A26 5G

Mäßige Akkulaufzeit

Wenig Leistung

Keine Kopfhörerbuchse

Unbrauchbare Makrokamera