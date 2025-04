Schwerwiegender Fehler: Samsung bricht Smartphone-Update ab

Kurz vor dem Wochenende konnten wir endlich vermelden: Android 15 ist da! Nachdem Samsung-Kunden bereits Monate länger auf das Update warten mussten als üblich, ging es vergangene Woche endlich los. Die ersten Bestandsgeräte erhalten Android 15 und Samsungs Oberfläche One UI 7. Doch nun stoppt man das Update weltweit.

Wie die meisten Android-Hersteller verteilt Samsung seine Updates in „Wellen“. So wird eine übermäßige Belastung der Server verhindert und sollten die ersten Nutzer ein Problem feststellen, kann Samsung das Update jederzeit stoppen. Letzteres ist nun offenbar passiert. Bereits am Wochenende vermuteten erste Nutzer in Samsungs Foren, dass die Verteilung des Updates gestoppt wurde.

Der bekannte Insider UniverseIce bestätigt dies auf X. Nachdem Samsung das Update vergangene Woche freigegeben hat, sei ein schwerwiegender Fehler gefunden worden. Daher habe sich Samsung entschieden, die Verteilung von Android 15 weltweit zu stoppen.

Später geht er näher auf das gefundene Problem ein. So verhindert der Fehler wohl in einigen Situationen, dass die Nutzer ihr Smartphone wie gewohnt entsperren können. Zuerst aufgefallen ist dies Nutzern aus Korea. Aus Deutschland gibt es keine Berichte dazu. Hast du also bereits Android 15 installiert, besteht kein Grund zur Sorge.

Wie geht es jetzt weiter?

Samsung hat den Stopp des Updates offiziell bisher nicht bestätigt. So wissen wir derzeit nicht, wie es mit Android 15 weitergeht. In der Regel dauert es nur wenige Tage bis Wochen, bis der Hersteller eine neue Version des Updates herausgebracht hat.

Möglicherweise wird Samsung sich auch gar nicht zu den Verzögerungen äußern und das Update fortsetzen, sobald der Fehler behoben wurde. Auf jeden Fall müssen sich Nutzer auf eine Verzögerung einstellen. Auch die ursprünglich genannten Termine für andere Modelle in den kommenden Wochen könnten davon betroffen sein.

Ob das Update für dein Smartphone wieder verfügbar ist, kannst du in den Einstellungen nachsehen. Gehe dazu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.