Das erste Galaxy Fold war 2019 eine echte Revolution auf dem Markt und ein absoluter Hingucker. Noch nie zuvor wurde ich in der Öffentlichkeit häufiger auf mein Smartphone angesprochen als mit diesem Modell. Seitdem hat Samsung das Smartphone stetig weiterentwickelt und auch die Software immer besser gemacht. Doch seit ungefähr zwei Jahren haben chinesische Hersteller wie Honor Samsung den Rang abgelaufen.

Während das Fold6 aus dem vergangenen Jahr zusammengeklappt deutlich über einen Zentimeter misst, unterscheidet sich das Honor Magic V3 von der Dicke kaum noch von einem regulären Smartphone. Zusammen mit seinem größeren Außendisplay lässt es sich zusammengeklappt wie ein normales Smartphone fast ohne Kompromisse verwenden. Doch jetzt holt Samsung auf.

Samsung stellt Galaxy Z Fold7 vor

Das Fold7 stellt die größte Weiterentwicklung seit Jahren dar. Mit einem Gewicht von 215 Gramm und einer Dicke von 8,9 Millimetern wiegt es genau so viel wie das S25 Ultra und ist nur 0,7 Millimeter dicker. Ein Unterschied, der im Alltag nicht auffällt. So ist es das erste Falt-Smartphone von Samsung, das du zusammengeklappt wie ein ganz normales Smartphone nutzen kannst.

Das Fold7 ist zusammengeklappt super dünn

Möglich wird dies durch ein komplett neues Scharnier, durch welches das Fold7 bündig schließt und einige Millimeter an Dicke einsparen kann. Und auch das Außendisplay kommt nun in einem recht normalen 21:9 Seitenverhältnis daher und ist mit 6,5 Zoll angenehm groß.

Zugeklappt lässt sich das Fold7 wie ein ganz normales Smartphone nutzen

Vier Farben – eine davon exklusiv

Das Fold7 kommt in vier Farben daher. Mein absolutes Highlight ist das neue Blue Shaddow, ein mattes Dunkelblau, das im Schatten fast schwarz aussieht und bei hellem Licht in kräftigem Dunkelblau leuchtet. Alternativ gibt es das Smartphone auch im eher neutralen Silver Shaddow oder klassischen Jet Black. Exklusiv im Samsung-Store ist das Smartphone zudem in Mint erhältlich. Diese Farbe war auf dem Event vor Ort leider nicht ausgestellt.

Das Samsung Galaxy Z Fold7 in (fast) allen Farben

Mit seinen kantigen Rändern schließt das Fold7 komplett bündig und liegt hervorragend in der Hand. Sowohl zusammengeklappt als auch im „Tablet-Modus“. Das Öffnen und Schließen funktioniert mit einem angenehmen Widerstand, und mehrere starke Magneten halten das Smartphone zuverlässig zusammen. Das Öffnen mit einer Hand ist möglich, jedoch mit zwei Händen definitiv einfacher. Zumal die Bedienung im geöffneten Zustand ohnehin auf zwei Hände ausgelegt ist.

Samsung Galaxy Z Fold7

Angepasste Software

Zugeklappt steht dir so ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit Top-Specs zur Verfügung, und du kannst das Galaxy Z Fold7 erstmals ohne größere Einschränkungen wie ein ganz normales Smartphone nutzen. Aufgeklappt wird das Smartphone zum XXL-Smartphone oder Mini-Tablet. Das innere Display ist auf 8 Zoll angewachsen und überzeugt mit schmalen Displayrändern. Leider hat Samsung in diesem Jahr jedoch die Unterstützung für den S-Pen gestrichen. Das beinahe quadratische Bildformat eignet sich perfekt zum Multitasking und um mehrere Apps nebeneinander zu verwenden. Für Filme bietet es aufgrund des Bildformats hingegen kaum Vorteile gegenüber einem konventionellen Smartphone.

Aufgeklappt wird das Fold7 zu einem kleinen Tablet

Die Software ist gut auf das Verwenden von mehreren Apps parallel ausgelegt. Apps lassen sich in einer geteilten Ansicht oder sogar im frei verschiebbaren Fenster-Modus öffnen. Zum Einsatz kommt hier bereits One UI 8.0 mit Android 16. Diese Version feiert auf den neuen Falt-Smartphones von Samsung sein Debüt und wird erst im Laufe des Jahres für andere Samsung-Smartphones verteilt.

Flaggschiff mit Top-Specs

Dass es sich beim Samsung Galaxy Z Flip7 um ein echtes Top-Smartphone handelt, wird auch beim Blick auf die verbaute Hardware klar:

So spendiert Samsung dem Galaxy Z Fold7 dieselbe Hauptkamera wie aus dem Ultra-Modell und somit das Beste, das man aktuell zu bieten hat. Die Kamera bietet eine Auflösung von 200 Megapixeln und konnte uns bereits beim S25 Ultra überzeugen. Beim Zoom verbaut man ebenfalls die selbe 3x-Kamera mit 10 Megapixeln aus dem S25 Ultra. Doch hat das Ultra noch eine weitere Zoom-Kamera, die mit 5-facher Vergrößerung und höherer Auflösung der eigentliche Zoom-Star ist. Diese bleibt dem Fold7 leider verwehrt, vermutlich da diese aufgrund ihrer Bautiefe nicht in das dünne Gehäuse gepasst hätte.

Im Fold7 steckt dieselbe Hauptkamera wie im S25 Ultra

Ebenfalls wie in der S25 Serie steckt im Inneren ein Snapdragon 8 Elite Prozessor und somit der schnellste Chip, den es aktuell für Android-Smartphones gibt. Wahlweise mit 12 oder 16 Gigabyte RAM. In unserem ersten Eindruck durften wir keine Benchmark-Tests durchführen, doch die Scores sollten mit dem S25 Ultra vergleichbar sein. An der Alltags-Performance gab es nichts zu kritisieren. Bereits vor Marktstart scheint die neue Software gut optimiert zu sein.

Samsung Galaxy Z Fold7: Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Z Fold7 ist ab sofort erhältlich und kostet in der Basis-Version 2.099 Euro. Dafür bekommst du das Smartphone mit 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicherplatz. Die Variante mit 16+1024 Gigabyte kostet regulär 2.519 Euro.